Autos, macht euch dünne: In der niederländischen Kleinstadt Meerssen schrumpft eine Autofahrspur teilweise auf schmale 50 Zentimeter zusammen, während die Radwege komfortabel breit bleiben. Die Kommune will so den Radverkehr fördern. Autos dürfen die gestrichelten Markierungen allerdings überfahren - so lange keine Radler darauf unterwegs sind. Fraglich, ob Radfahrer so wirklich besser geschützt sind.