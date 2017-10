Rahmenbaukurs, Teil 3 Alles im Lot

Ich war nie bei der Bundeswehr. Doch am heutigen Tag meines Rahmenbaukurs fühle ich mich wie der Mannschafts-Depp. "Sauber!", sage ich stolz und ziehe langsam den Drahtbürstenaufsatz der Bohrmaschine aus dem Sattelrohr. "Nein", widerspricht mir Robert Piontek, mein Lehrer von Big Forest Frameworks, einer Fahrrad-Manufaktur aus Potsdam. Er verzichtet darauf, den General zu geben und putzt lieber selber nach. Erneut wirft er die Bohrmaschine an. Mit erhöhtem Tempo bearbeitet er den Stahl so lange, bis alles glänzt.

Die Vorarbeiten fürs Löten sind mühsam. Schmirgeln per Hand, Schleifen mit der Bohrmaschine und hoffen, dass kurz danach alles schimmert. Bevor die einzelnen Rohre mit Silber zu einem Rahmen verbunden werden, muss alles blitzeblank sauber sein. Wie in der guten Stube.

SPIEGEL ONLINE Aus diesen Rohren besteht ein Rahmen

Wer einen Rahmenbaukurs besucht, lernt den Wert eines Fahrrads zu schätzen. Parallel dazu steigt die Verachtung für U-400-Euro-Bikes aus dem Supermarkt. Schon jetzt stecken in meinem Single-Speed-Rahmen etwa zehn Stunden Arbeit. Zu sehen davon ist wenig. Vier bearbeitete Rohre, jeweils zwei Sitz- und Kettenstreben und ein paar Muffen warten darauf, eine Verbindung fürs Leben einzugehen.

Schritt für Schritt zum eigenen Fahrrad - eine Anleitung in Bildern:

Die Eheschließung der Teile nehme ich selber vor. Für diesen feierlichen Akt bedarf es Feuer, etwas Silber und ein ruhiges Händchen. Piontek reicht mir einen Topf, in dem Flussmittel steckt. Mit dem Pinsel streiche ich das Unterrohr ein, gebe auch ein wenig Paste auf das Tretlagergehäuse, das Flussmittel soll das Rohr beim Erhitzen vor Oxidation und Rostbildung schützten.

Andreas Müller In den weißen Töpfen steckt Flussmittel zum Löten

Mein Rahmen wird gelötet, nicht geschweißt. Fürs Löten gibt es viele gute Gründe, erfahre ich von Karlheinz Nicolai, Geschäftsführer der Gesellschaft für Zweirad- und Maschinenbau. Er selbst baut seit mehr als 25 Jahren Fahrradrahmen in Handarbeit und ist auf den Werkstoff Aluminium spezialisiert. "In der Vergangenheit gab es keine geeigneten Schweißgeräte, um die dünnen Stahlrohre für Fahrradrahmen zu verbinden", sagt er. Deshalb seien ältere Fahrradrahmen immer gelötet. Auch fiele Anfängern das Löten leichter als Schweißen. Durch die höheren Temperaturen, die beim Schweißen entstehen, sei die Gefahr größer, ein Loch in den Stahl zu brennen. "Beim Löten bleibt man weit unter dem Schmelzpunkt von Stahl". Qualitativ mache es keinen Unterschied, ob der Rahmen gelötet oder geschweißt wird, so Nicolai.

Bekomme ich jetzt ein Knalltrauma?

Piontek drückt mir einen Brenner in die Hand, am Griff befinden sich zwei Rädchen, eins steuert die Menge an Propan, das andere den Einsatz von Sauerstoff. Vorsichtig drehe ich am Propan, halte ein Feuerzeug an den hörbar strömenden Gasstrom. An der Spitze des Brenners züngelt plötzlich eine orangefarbene Flamme. "Das Propan verantwortet die Größe der Flamme", erklärt mein Lehrer, "Der Sauerstoff bestimmt die Temperatur".

Andreas Müller Brenner zum Löten des Rahmens.

Ich bediene das zweite Rädchen. Die Flamme formt sich zu einem blauen, zischelnden Strahl. Ich schwitze. Nicht etwa, weil mein Spiel mit dem Feuer den Arbeitsraum erhitzt, sondern vor Aufregung. Ich halte den Brenner ganz nah ans Tretlager und heize ihm ordentlich ein, da es eine größere Wandstärke besitzt als die Rahmenrohre. Dann halte ich das Lot an die Flamme. Eines dieser Silberstäbchen kostet etwa zehn Euro und ist gut doppelt so lang wie eine Wunderkerze, etwa sieben Stäbchen benötigt man für einen Rahmen, erklärt Piontek. Silber hat als Lot den Vorteil, dass es besser fließt und bei vergleichsweise niedrigen Temperaturen von 550 bis 650 Grad Stahl gut miteinander verbindet. Das deutlich günstigere Messing benötigt 900 bis 950 Grad und wird bei meinem Rahmen für Kleinteile verwendet - beispielsweise für die Führung der Bremskabel. Durch die größere Hitze beim Löten steigt das Risiko, dass der Stahl verzundert, also Sauerstoff aufnimmt, erklärt Nicolai.

Der Spalt zwischen Tretlager und Unterrohr verschwindet allmählich, das Silber verflüssigt sich und läuft. Mit dem Brenner führe ich das Lot, als würde ich schreiben - der Brenner ist dabei der Stift, das Silber die Tinte. Meine Zufriedenheit steigt. Nachdem Lot in allen Zwischenräume sitzt, nehme ich die Flamme zurück. Es knallt! Ich zucke zusammen, das Feuer ist verpufft.

Doch wie bei der Bundeswehr, denke ich mir. Lache verlegen und stehe schockstarren- stramm. Statt erst den Sauerstoff zurück zu fahren, habe ich versehentlich das Propan weggedreht. Hoffentlich handele ich mir hier nicht noch ein Knalltrauma ein.

Handwerkern entspannt mehr als jeder Yoga-Kurs

Bisher - wenige kleine Stresssituationen ausgenommen - entspannt mich das Handwerkern besser als jeder herabschauende Hund im Yoga-Kurs. Vielleicht liegt es an den immer wiederkehrenden Tätigkeiten, die bald zu einer Routine werden. Schmirgeln, Feilen, Schleifen. Ommmm.

"Manöverkritik?", fragt Robert Piontek. Ich nicke. "Du hast das Silberstäbchen zu früh an das Tretlager gehalten. Das Lot fließt dorthin, wo die Hitze ist. Es soll die Lücken schließen und in den Spalt zwischen Rohr und Tretlager fließen. Hältst du das Silber zu früh an den Rahmen, rinnt es nach außen", erklärt mir Piontek. Die Gefahr dabei: Die beiden Teile gehen keinen belastbaren Zusammenschluss ein. Es gibt noch genug Gelegenheit zu üben - dank etlicher Kleinteile wie die Führungen für die Bremskabel, den Befestigungen für einen Gepäckträger oder eine Aufnahme für den Ständer.

Eine komplizierte Dreiecksbeziehung

Doch bevor es an die Details geht, gilt es das Sattelrohr mit dem Tretlagergehäuse zu verbinden, das Steuerrohr mit dem Unterrohr und dem Oberrohr und wiederrum das Oberrohr mit dem Sattelrohr. Eine komplizierte Dreiecksbeziehung. Und das soll halten?

Der Text ist der dritte Teil einer vierteiligen Serie. Im letzten Teil ist Redakteurin Margret Hucko nicht mehr alleine im Kurs. Und ihr Rahmen? Braucht Wasser.