Rennrad-Trends: Die harten Zeiten sind vorbei

Über Jahrzehnte gab es für die Konstruktion von Rennrädern Regeln, die nicht gebrochen wurden. Ein Rennrad musste leicht sein, möglichst schmale Reifen haben, über möglichst viele Gänge verfügen und den typischen, nach unten gebogenen Lenker tragen. Selbst, als die Rahmen irgendwann aus Carbon gebaut wurden, änderte sich an diesen Parametern nichts. Bis jetzt. Denn mittlerweile sieht man auf der Straße Fahrräder, die nur noch durch den nach unten gebogenen Lenker Rennrädern ähneln.

Die Hersteller reagieren damit auf die unterschiedlichen Ansprüche ihrer Kunden. Die fahren Rennräder nämlich längst nicht mehr im ursprünglichen Sinne, also als reine Sportgeräte. Stattdessen erwarten sie Alltagstauglichkeit und Komfort, wollen aber auch die typische Rennrad-Sitzposition nicht aufgeben. Hier sind die Trends:

Breitere Reifen

pd-f.de/ sram.com Rad von Zipp

"Bisher hatte das Rennrad immer sehr schmale Reifen, die mit hohem Druck aufgepumpt wurden", sagt David Koßmann, Redakteur beim "Pressedienst-Fahrrad". Durch die Härte des Reifens und die höher frequentierte Vibration fühle sich der Fahrer zwar schneller, sei es in Wirklichkeit aber nicht.

"Man hat herausgefunden, dass extrem dünne Reifen gar nicht so schnell sind. Ein breiterer Reifen mit weniger Luft kann kleine Mikrohindernisse besser überwinden. Er kann besser arbeiten und man verbraucht dabei weniger Kraft." Die größere Auflagefläche führe zu mehr Haftung, einer besseren Traktion und dadurch zu erhöhtem Komfort.

Sloping-Rahmen

pd-f.de/ felt.de Rennrad Felt VR mit Sloping-Rahmen

Mehr Komfort verspricht auch die sogenannte Sloping-Geometrie bei Aluminiumrahmen. Bei dieser Bauweise fällt das früher waagerecht angelegte Oberrohr nach hinten ab, die Sattelstütze wird erhöht. "Aluminiumrahmen können zwar sehr leicht gebaut werden. Aber sie sind oft zu steif und darum unkomfortabel, weil sie Vibrationen nicht dämpfen, sondern direkt an den Fahrer durchgeben", sagt Koßmann. Durch die Sloping-Geometrie würde eine angenehmere Federung erreicht.

"Die Räder müssen heute nicht mehr bretthart sein", sagt auch Jens Klötzer, Technikexperte des Rennrad-Magazins "Tour". "Man ist einfach leistungsfähiger, wenn man sich wohl fühlt."

Scheibenbremsen

Ronny Kiaulehn Rennräder mit Scheibenbremsen

Dass breite Reifen im Rennrad-Segment überhaupt möglich sind, liegt vor allem am Einzug der Scheibenbremsen. "Früher haben die Bremszangen der Rennräder, wie auch Rahmen und Gabeln, die Reifenbreite oft auf 25 Millimeter limitiert", sagt Koßmann. Felgenbremsen waren lange Standard. Doch diese Konstruktionsart hatte etliche Nachteile: Carbon-Felgen beispielsweise können wegen des glatten Materials vor allem bei Nässe kein sicheres Bremsverhalten mehr gewährleisten. "Außerdem lässt eine Felgenbremse die Felge verschleißen", erklärt Koßmann. "Mit den Scheibenbremsen eröffnet sich ein größerer Gestaltungsspielraum bei der Konstruktion der Felgen und bei den Reifenbreiten."

Das Rennrad wird zum Allzweckrad

ROSE Bikes Randonneur-Modell von Rose Bikes

Alltagstauglichkeit ist für viele Rennradfans heute viel wichtiger als maximale Leichtigkeit. Diese Nachfrage wird mit sogenannten Randonneur-Rädern bedient. Schutzblech, Gepäckträger und breite Reifen sind hier Standard. Die Ausstattung ähnelt damit zum Beispiel stadttauglichen Trekkingbikes, doch vor allem durch die hohe Sitzposition und die geschwungenen Lenker nimmt ein Randonneur Anleihen bei Rennrädern. "Das sportliche Aussehen bringt einen gewissen Coolness-Faktor mit", sagt "Tour"-Experte Klötzer.

Ab auf die Schotterpiste

pd-f.de/ velotraum.de Gravelbike SP2 von Velotraum

Es geht noch breiter: Gravelbikes aus den USA kreuzen Rennrad und Mountainbike. Sitzposition und Lenker bleiben auch hier gleich, aber die Reifen sind noch voluminöser als bei einem Randonneur. So kann man auch auf Schotterpisten ausweichen. Gravelbikes sind darauf ausgerichtet, auf nahezu jedem Untergrund die Vorteile eines Rennrads zu bieten.

Elektrifizierung

pd-f.de/ Paul Masukowitz Per Funkschaltung werden die Gänge kabellos eingelegt

Die Elektrifizierung ist auch bei den Rennrädern in vollem Gange. Kabellose hydraulische Scheibenbremsen oder eine Schaltung per Funk gibt es bereits. Smartphones lassen sich mit Fahrrädern verbinden, die Schaltung kann dann per App gesteuert und die Leistung analysiert werden. "Das alles ist schon lange keine Zukunftsmusik mehr", sagt Klötzer.