Fahrrad-Blog Wie steil ist das denn?

Party auf den Rängen, Radprofis auf der Bahn - die Erwartungen an mein erstes Sechstagerennen in Berlin waren groß. Womit ich nicht gerechnet hatte: dass Motorräder und Schleichfahrten für die meiste Spannung sorgen.

Hanna Becker Ralf Neukirch sich erinnert, endete mit einem Sturz. Doch irgendwann wurde für den SPIEGEL-Redakteur das Radfahren von der Notwendigkeit zur Leidenschaft. Seither hält er es mit John F. Kennedy: "Nichts ist vergleichbar mit der einfachen Freude, Rad zu fahren."



Von den schönen Momenten, aber auch den sportlichen, technischen und persönlichen Herausforderungen des Radfahrens erzählt Ralf Neukirch regelmäßig in diesem Blog.

Sechstagerennen, das hatte für mich immer einen altmodischen Klang. Ich habe viele Bücher über die Geschichte des Radrennsports gelesen, und bei der Schilderung der goldenen Zeiten dieser Veranstaltungen in den Zwanzigerjahren ging es um Sporthallen voll Bierseligkeit und Zigarettenqualm, Lärm und übermüdete Männer, die auf Stahlrädern Runde um Runde bis zur völligen Erschöpfung drehten. Ich wollte herausfinden, was von dieser Atmosphäre heute noch übrig ist. Also besuchte ich im Januar das Sechstagerennen im Berliner Velodrom.

Als Erstes lernte ich, dass die Veranstalter nicht so nostalgisch veranlagt sind wie ich. Das Sechstagerennen heißt jetzt Sixdays. DJ Tomekk legte auf, und Cheerleader tanzten. Es gab auch alkoholfreies Bier zu kaufen.

So modern das Drumherum mittlerweile auch sein mag, die Radrennbahn selbst wirkte herrlich traditionell: ein 250 Meter langes Oval aus sibirischer Fichte. Die Wände steigen nach außen hin an, an der steilsten Stelle in der Kurve hat die Bahn eine Neigung von 44 Grad. Da muss man Tempo draufhaben, um auf dem glatten Holz nicht runterzurutschen. Für die Profis kein Problem, die Bahn gilt als eine der schnellsten der Welt. Der Rundenrekord bei fliegendem Start liegt bei 12,441 Sekunden.

Nicht nur die Bahn, auch die Räder sind fast so geblieben, wie sie schon vor hundert Jahren waren: Auf das Wesentliche reduziert, ohne Gangschaltung, Freilauf oder Bremsen. Nur sind die Rahmen heute aus Carbon, und viele Rennmaschinen haben Scheibenräder, die den Luftwiderstand verringern sollen.

"Wurmwärts geneigt" durchs Oval

Früher war das Reglement bei Sechstagerennen ganz einfach: Man fuhr sechs Tage lang fast rund um die Uhr, und wer die größte Strecke zurücklegte, hatte gewonnen. Später gab es Teams aus zwei Fahrern, die sich abwechselten. Der Mensch, "wurmwärts geneigt das Rückgrat und den Kopf", drehe sich "um nichts, sechs Tage und sechs Nächte lang", schrieb der berühmte Reporter Egon Erwin Kisch in den Zwanzigerjahren über das Berliner Rennen.

Kisch war offenbar kein großer Fan dieser Veranstaltung. Viele Berliner sahen das damals anders. Manchmal kamen insgesamt rund hunderttausend Zuschauer. Ganoven nutzten den großen Andrang und boten gefälschte Tickets feil. So war das früher beim Sechstagerennen.

Und heute? Als ich das Rennen besuchte, war das Velodrom gut gefüllt, aber es gab noch viele freie Plätze. Das Feld war hochklassig besetzt mit Weltmeistern und Olympiasiegern. Der Brite Philip Hindes, zweimaliger Goldmedaillengewinner im Teamsprint, lief an mir vorbei. Seine Oberschenkel haben etwa den Umfang meiner Taille.

Aber bei den Rennen wird nur noch einige Stunden am Tag gefahren, gegen Mitternacht ist Schluss. Es gibt eine Vielfalt von Wettbewerben, große und kleine Jagden, Sprints, Punkte- und Ausscheidungsrennen. Das macht das Ganze ziemlich unübersichtlich. Schon am Anfang ist es nicht leicht, den Überblick zu behalten. Die Fahrer rasen mit hoher Geschwindigkeit um die Bahn, Konkurrenten werden überrundet, es gibt Zwischensprints, die Punkte bringen. Für Laien wie mich war das verwirrend, ich wusste manchmal nicht, wer überhaupt vorne liegt.

In der Halle dröhnen Zweitaktmotoren

Das schnellste Rennen war gleichzeitig das mit dem höchsten Nostalgie-Faktor: Das Steherrennen über 80 Runden. Dabei fährt der Radfahrer dicht hinter einem Motorradfahrer her, der seine Maschine aufrecht steuert, um möglichst viel Windschatten zu bieten. Als Abstandshalter dient eine am Motorrad befestigte Rolle. Die Gespanne sind irrsinnig schnell unterwegs, mit Geschwindigkeiten bis zu 80 km/h und mehr. Die ganze Halle brummte vom Dröhnen der Zweitaktmotoren und die Überholmanöver waren spektakulär, weil es auf der Bahn zum Teil sehr eng zuging.

Noch besser gefiel mir der 750-Meter-Sprint. Zwei oder drei Fahrer treten dabei auf einer Distanz von drei Runden gegeneinander an. Die ersten anderthalb Runden ist es ein einziges Taktieren und Belauern: Keiner will der Führende sein, jeder hinter dem anderen bleiben - um möglichst lange im Windschatten des Vordermanns verharren zu können und Energie zu sparen. Es ist ein Kräftemessen in Langsamkeit. Das geht so weit, dass die Fahrer auf der Stelle balancieren, um den Gegner zum Überholen zu zwingen. Natürlich dürfen sie dabei nicht den Boden mit den Füßen berühren. Irgendwann startet ein Fahrer dann den Angriff, und es kommt es zu einem explosiven Finish.

imago Stillstand beim Radrennen - keiner will der Erste sein

Vielen Besuchern gehe es vor allem um das Spektakel neben den Rennen, habe ich gelesen, und dass die Stimmung wie auf dem Ballermann in Mallorca sei. Na ja. Mich hat das Ganze eher an die Atmosphäre bei einem Baseballspiel erinnert. Das dauert in der Regel auch ziemlich lange, viele Zuschauer laufen während des Wettbewerbs umher, trinken ein Bier oder ein essen ein Würstchen. Alles ganz entspannt.

Zu Egon Erwin Kischs Zeiten war auch nicht alles besser: Im Jahr 1909 raste in Berlin bei einem Steherrennen ein Motorrad über die Bahn in die Tribüne, der Tank explodierte, neun Menschen starben und vierzig wurden verletzt. Diesmal gab es keine Zwischenfälle. Ich würde wieder zu den Sixdays gehen, zur sibirischen Fichte und den wurmwärts Geneigten.