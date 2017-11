Ankündigungen von Elon Musk Mit Vollgas in die Vergangenheit

Eines muss man Elon Musk lassen: Es gibt derzeit wohl keinen Manager, der erfolgreicher alten Wein in neuen Schläuchen unter die Leute bringt, als er. Der Tesla-Chef hat es in kürzester Zeit geschafft, fast schon messianischen Status in Sachen Elektromobilität zu erringen. Wie Kirchgänger dem Prediger hängen selbst gestandene Medien (zuweilen auch SPIEGEL ONLINE) Musk an den Lippen und bejubeln jede Verlautbarung aus seinem Munde.

Am vergangenen Donnerstag hat Papst Elon I. wieder gesprochen. Wohl auch, weil in den letzten Wochen fast durchgehend schlechten Nachrichten aus dem Tesla-Universum erklungen waren, präsentierte Musk in Los Angeles eine elektrische LKW-Studie und kündigte einen neuen E-Roadster an: "1000 Kilometer Reichweite!" "Ahhhhhhhhhh .". "Von null auf hundert in unter zwei Sekunden!" "Ohhhhhh ". Am Steuer eines Tesla, so möchten offenbar viele glauben, brausen wir in eine bessere automobile Zukunft.

Dabei gibt es nichts Gestrigeres als die Fixierung auf Reichweite und Beschleunigungswerte. In dieser altertümlichen Betrachtung seiner Autos offenbart sich aber, was zur Zeit offenbar niemand wahrhaben will: Tesla ist längst nicht so innovativ, wie es den Anschein hat.

Das Konzept ist alt

Experten kritisieren schon lange, dass Tesla mit seinen großen Autos mit großen Reichweiten alles andere als neue Wege befahre. Vielmehr ersetze Musk bei seinem Konzept von Elektrofahrzeugen lediglich den Tank durch eine Batterie. Dass das aber nicht unbedingt etwas mit Nachhaltigkeit zu tun hat, legte jüngst eine Studie des schwedischen Umweltministeriums nahe. Wissenschaftler hatten ausgerechnet, dass der bei der Produktion der großen Tesla-Batterie anfallende CO2-Ausstoß mit dem eines Verbrennungsmotors über einen Betriebszeitraum von acht Jahren vergleichbar sei.

Nun kann man Studien bekanntlich drehen und wenden und gerade bei solchen Vergleichen durch Hinzufügen oder Weglassen von einzelnen Faktoren in der Wertschöpfungskette den Ausgang beeinflussen. Aber eines macht die Studie auf jeden Fall deutlich: So einfach, wie wir uns die Elektromobilität wünschen und Musk es uns glauben machen will, ist sie nicht. Die mit dem Elektroantrieb verknüpfte Hoffnung auf eine Besserung für das Klima erfüllt sich, zumindest nach jetzigem Stand der Akku-Technik, nicht automatisch.

Doch diese Erkenntnis scheint bei Musk noch nicht angekommen zu sein. Die von ihm vorgestellte LKW-Studie mag da, wo sie irgendwann mal in die Realität umgesetzt wird, lokal das Klima verbessern, weil sie keine Abgase in die Luft pustet. Aber die von Musk für den "Semi"-Truck angekündigte Reichweite von rund 800 Kilometern erfordert laut Berechnungen der Carnegie Mellon Universität Batterien in der Größe von 1000 KWh - und einem Gewicht von acht Tonnen. Selbst Laien der Physik und Materialkunde dürfte schwanen, dass das mit Nachhaltigkeit möglicherweise wenig zu tun hat.

Zeit für Abschied

Alles fauler Zauber also bei Tesla? So einfach ist es auch nicht. Musk ist es maßgeblich zu verdanken, dass überhaupt so breit über Elektroautos diskutiert wird. Bis er mit seinen Limousinen um die Ecke fuhr, galten Elektroautos allenfalls als frugale Zweckmobile für Öko-Überzeugungstäter und ungefähr so sexy wie ein Liegefahrrad. Nach Erscheinen seines Model S spielten plötzlich auch Normalfahrer, die vorher nicht im Traum an den Kauf eines Elektroautos gedacht hatten, mit dem Gedanken, sich einen Stromer zu kaufen. Der Tesla-Schock hat in der Folge die ganze Branche aufgeweckt.

Nun ist zu hoffen, dass Musk in Bezug auf seine Autos von Tesla auch bald die nächste Stufe in Richtung Zukunft zündet: die der Vernunft. Wenn Elektromobilität wirklich nachhaltig werden soll, bleibt wenig Raum für Emotionen. Stattdessen muss kühl gerechnet werden. Es geht um maximale Auslastung bei möglichst geringem Einsatz von Ressourcen. Nicht um Reichweite und Beschleunigung.

Das sollte man im Hinterkopf haben, wenn Elon Musk das nächste Mal auf seine Kanzel steigt. Das Gebot der Vernunft gilt dann auch für uns, sein Publikum. Lassen wir uns blenden oder nicht? Wenn wir wirklich mit der Elektromobilität in die Zukunft fahren wollen, müssen wir uns vom Autofahren wie wir es kennen ("Boah, von Null auf Hundert in zwei Sekunden") ein Stück weit verabschieden. Bislang sind offenbar leider weder wir noch Elon Musk so weit.