Skurrile Staatskarosse Century Diesen Luxus gönnt sich Toyota

Bestimmt interessieren Sie sich für Autos, sonst hätten Sie diesen Text nicht angefangen zu lesen. Dann kennen Sie natürlich die Flaggschiffe der großen Hersteller. Die Mercedes S-Klasse. Den Audi A8. Den Siebener BMW. Aber kennen sie auch das Topmodell des zweitgrößten Herstellers der Welt? Von Toyota?

Sie überlegen noch, stimmt's?

Also: Das Flaggschiff von Toyota heißt Century. Und es lohnt sich, mehr über diesen Wagen zu erfahren - denn diese Luxuslimousine ist so skurril wie einzigartig.

Fabian Hoberg 5,27 Meter lang, zwölf Zylinder unter der Haube - der Century hat stattliche Maße

Auf den Markt kam sie vor genau 50 Jahren. Änderungen an dem Auto waren seitdem so selten wie eine Sonnenfinsternis. Gerade hat Toyota die neue Baureihe präsentiert. Es ist die dritte seit 1967. Zum Vergleich: Von der S-Klasse, erstmals 1972 vorgestellt, gibt es mittlerweile sechs Generationen.

Die derzeit noch aktuelle, zweite Baureihe kam 1997 auf den Markt. Sie sah damals schon aus wie ein Oldtimer. Das Besondere an dem Wagen: Der V12-Motor. Kein anderes japanisches Serienauto hat so viele Zylinder unter der Haube. Auch der kommende Century schrumpft wieder zu einem V8, eine Annäherung an das erste Modell sozusagen. Allerdings erhält der Neue Unterstützung von einem Elektromotor.

Bevor der Century mit V12 wieder verschwindet, sind wir ihn gefahren - schließlich wollten wir wissen, wie sich der Kaiser von Japan fühlt. In der Garage des Tennos stehen rund 20 Exemplare des obersten Toyotas. In den Genuss sämtlicher Privilegien des Kaisers kamen wir allerdings nicht, denn der Herrscher lässt sich in der extralangen Deluxe-Variante Century Royal chauffieren, deren Trittbretter aus Granit gefertigt sind.

Der geheimnisvolle Testwagen

Bei unserem Exemplar handelte es sich um einen Century von 1997, der als Ausstellungsstück in der Europa-Zentrale von Toyota aufbewahrt wird. Warum der Wagen ein Linkslenker ist, obwohl das Modell doch ausschließlich im Rechtslenker-Land Japan angeboten wird? Die Antwort kennen nicht einmal die Verantwortlichen von Toyota.

Auch der normale Century, wie wir ihn fuhren, dient als Staatskarosse, zum Beispiel für die jeweils amtierenden japanischen Premierminister. Luxus und Komfort des Wagens, dessen Neupreis bei umgerechnet rund 100.000 Euro lag, fallen sofort auf: Fußmatten und Schweller liegen fast auf einer Höhe, das erleichtert den Einstieg. Innen ruhen die Füße auf hochflorigem Teppich, man nimmt Platz auf flauschigen Sitzen. Wolle umschlägt die dicken Polster.

Der Century misst 5,27 Meter und ist damit genau so lang wie die S-Klasse. Das schafft Beinfreiheit. Ein Spitzenvorhang an der Heckscheibe schützt vor Sonnenstrahlen und neugierigen Blicken. Ausklappbare Schreibtische, Leseleuchten und Platz für Teekannen oder Schreibkram sorgen für eine angenehme Arbeitsatmosphäre - ein mobiles Nobelbüro, wie geschaffen für die Dauerstaus von Tokio. Nur das Edelholz wirkt irgendwie billig und verströmt Achtzigerjahre-Mief.

Fabian Hoberg Klapptischchen im Edelholz-Look

Auch das Karosseriedesign sieht aus wie aus den Achtzigern, ach was, eher noch älter, auf den ersten Blick ordnet man den Century wohl in die Siebziger ein, und eher nicht nach Japan, sondern ins Straßenkreuzer-Mutterland USA. Die Form wirkt aber so hoffnungslos aus der Zeit gefallen, dass nicht einmal die Bezeichnung Retro richtig zutrifft.

Vielleicht macht gerade das den Reiz des Century aus: Man ist sich nie ganz sicher, ob hinter diesem Design jetzt souveränes Understatement oder schlichte Einfallslosigkeit steckt. Für Toyota ist die Sache natürlich klar: Bei der Einführung der zweiten Baureihe vor 20 Jahren bescheinigte der damalige Chefentwickler Mitsuyuki Noguchi dem Century eine "etablierte Anmut". Für Änderungen sah er also wohl keinerlei Anlass.

Toyotas Anti-These zum Prius

Während der Fahrt in dem Auto kann man solchen Design-Fragen ungestört nachgehen. Der Fünfliter-Zwölfzylinder säuselt leise vor sich hin, Motor und Antrieb werden vor der Auslieferung auf Vibrationen hin kontrolliert und notfalls nochmal feingewuchtet. Die extra sanft abgestimmte Luftfederung in Kombination mit dicken Reifen auf 16-Zoll-Rädern schluckt jede Bodenwelle. Was hier noch an Störgeräuschen durchdringen sollte, wird vom üppigen Dämmmaterial verschlungen. Es ist genau diese Unaufgeregtheit, die den Century ausmacht. Nicht mal das Ticken der Quarzuhr dringt bis zur Rückbank, der Chronometer wird von dickem Kristallglas verhüllt.

Der Century gehört zu den Autos, in denen sich der standesgemäße Platz des Besitzers nicht hinterm Steuer befindet, sondern im Fond. So bleibt man dann auch von der altbackenen Anmutung des halbdigitalen Cockpit verschont. Konsole und Türtafeln werden von unzähligen Kippschaltern gesäumt, und das Kassettenlaufwerk war vor 20 Jahren schon nicht mehr modern. Viel Bewegung gibt es auf der Tankanzeige: Um den Durst des Zweitonners zu stillen, verfügt jede Zylinderbank des Century über eine eigene Kraftstoffpumpe - aber auch mit zartem Gasfuß zieht sich das Triebwerk locker 14 Liter Sprit auf 100 Kilometer rein.

Man kann das als unzeitgemäß betrachten, aber wer ein genügsames Auto sucht, kann ja einen Prius kaufen.

Gebaut zu Ehren eines Hundertjährigen

Überhaupt folgt der Toyota Century einem ganz anderen Konzept als die Flaggschiffe der Konkurrenz. Während die jeweils jüngsten Varianten von Siebener, S-Klasse und A8 stets als Träger technologischer Neuheiten dienen, genügt sich der Century in seiner Beharrlichkeit. Dazu muss man wissen, dass der Wagen überhaupt erst aus dem Geist der Traditionspflege heraus entstanden ist: Im Jahr seiner Markteinführung, 1967, hätte Toyota-Gründer Sakichi Toyoda seinen 100. Geburtstag gefeiert. Ihm zu Ehren heißt die Luxuslimousine Century ("Jahrhundert").

Wie es sich für solche Autos gehört, werden heute noch viele Fertigungsschritte in Handarbeit erledigt. Auf der Karosserie haften sieben Lackschichten, die obersten drei werden nacheinander aufgetragen, poliert und wieder aufgetragen - nur in Schwarz, Weiß, Grau oder Dunkelblau. Am Kühlergrill, am Heckdeckel und an den Radkappen prangt eine Phoenix-Figur. Handgeschnitzt, versteht sich.

Solche Details machen den Century zu einem Auto für die Ewigkeit: Von den rund 10.000 bisher gebauten Exemplaren fahren noch über 80 Prozent auf Japans Straßen, die meisten mit V12.

Wenn jetzt die neue Baureihe auf den Markt kommt, haben Toyota-Traditionalisten nichts zu befürchten: Der Century sieht auch in dritter Generation aus wie ein Oldtimer ab Werk.

Tom Grünweg Die dritte Baureihe des Century kommt 2018 auf den Markt

Selbst der V12-Motor wird nicht endgültig aussterben: Ein einziges Exemplar mit einem dutzend Zylindern wird es geben. Von Hand gefertigt - für den Kaiser.