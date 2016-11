VW-Schrauber Olaf Kuntze Von Beruf Bulli-Meister

Ein Fahrzeug zu bauen, das bei Familien und Individualisten gleichermaßen beliebt ist, muss man erst einmal schaffen. Dass ausgerechnet Volkswagen das hingekriegt hat, ist eine der besten Pointen in der Historie des VW Bulli. Obwohl der Wagen so kastenförmig und langweilig aussieht wie die übrigen Modelle aus Wolfsburg, verbindet man mit ihm etwas Unbezahlbares: ein Lebensgefühl. Der Bulli war schon immer eine Verheißung von Freiheit, von Platz zur Entfaltung, von einer Alle-einsteigen-wir-brechen-auf-Haltung.

Mit diesem Lebensgefühl lässt sich ein Lebensunterhalt bestreiten. Olaf Kuntze macht vor, wie das geht.

Kuntze ist Gründer des Onlineshops bus-ok.de, er hat sich auf den Verkauf von Ersatzteilen für den Bulli spezialisiert. Zuerst handelte er nur mit gebrauchter Ware, mittlerweile lässt er auch bei internationalen Zulieferern Neuteile anfertigen. Nicht nur aus Blech, sondern auch Teppiche, Polster und Möbel für die Campingwagen.

Eine Leidenschaft für luftgekühlte Boxermotoren

"Ich bin mit luftgekühlten Boxermotoren groß geworden", sagt der 48-Jährige. Sein Vater und sein Großvater arbeiteten bei VW in Niedersachsen. Schon mit 16 Jahren kaufte Kuntze einen VW Käfer und tobte sich daran aus. "Der klingelnde Motorsound und die einfache und günstige Technik haben mich begeistert." Er besuchte Käfer-Treffen, tauschte sich mit Gleichgesinnten aus - und begann, Käfer-Teile zu sammeln, um sie später wieder zu verkaufen.

Trotz seiner Leidenschaft für die Autos der Marke VW brach Kuntze mit der Familientradition: Statt wie Papa und Opa im Volkswagen-Werk zu arbeiten, machte er eine Lehre als Koch, anschließend eine Ausbildung zum Hotelfachmann. Zwei Jahrzehnte arbeitete er in der Gastronomie. "Nebenbei habe ich immer an meinem Käfer geschraubt und Teile gekauft, gesammelt und weiterverkauft", sagt er.

Das Problem: Irgendwann ließen sich Familie und Käfer nicht mehr vereinen. Erstere war nämlich zu groß und Letzterer zu klein. Ein Bus musste her.

Als Anhänger des luftgekühlten Boxermotors kam für Kuntze natürlich nur ein Modell infrage. Es wurde dann ein T2 von 1973. Die Anschaffung sollte sein Leben verändern.

Kuntze kaufte seinen ersten Bulli 1996 und pflegte sein Hobby wie beim Käfer: Er tingelte von einer Oldtimerbörse zur nächsten, kaufte Altteile und verkaufte sie weiter. "Der Markt", stellte er fest, "gierte nach gut erhaltenen Bulli-Komponenten."

Fünf Jahre später, doppelter Preis

Nächstes Problem: Irgendwann ließen sich Beruf und Bus nicht mehr vereinen. Also machte Kuntze den Bus zum Beruf. Ab 2006 verkaufte er die Bulli-Teile auch online, als Arbeitsplatz diente ihm sein Keller. Drei Jahre später bezog er richtige Geschäftsräume.

Längst kennt er jede Schraube an den Bussen. Er hat sich zur richtigen Zeit in das richtige Auto verliebt: Denn die Preise für gebrauchte Busse ziehen an, die Kunden werden anspruchsvoller und geben mehr Geld für ihre Klassiker aus. Zwei Beispiele: Lag der Wert eines T1 Westfalia Wohnmobils in gutem Zustand 2011 bei 26.200 Euro, sind es heute 54.000. Für die jüngeren T2-Camper werden heute 30.000 Euro verlangt, vor fünf Jahren waren es nur 18.000 Euro.

"Der VW Samba-Bus und auch der normale Bulli sind in den vergangenen Jahren zu Kultobjekten geworden", sagt Frank Wilke, Geschäftsführer des Marktbeobachters Classic Analytics. Das Fahrzeug verkörpere die Ungebundenheit und Lässigkeit der Sechziger- und Siebzigerjahre. Aber die Busse teilen das Schicksal vieler Stars dieser Ära: "Nur wenige Exemplare haben überlebt. Deshalb sind die Bullis heute teuer", sagt Wilke.

Olaf Kuntze hat noch ein paar handfeste Argumente auf Lager, zum Beispiel für einen seiner Favoriten, den T2B ab 1973: "Das Modell hat ausreichend Leistung, verbraucht nicht zu viel, und an der Technik kann man viel selbst machen", sagt er. Auch der VW Bulli T3 ist seiner Erfahrung nach ein typisches Schrauberauto.

Natürlich kennt er auch die Schwachstellen seiner Lieblinge. Bei älteren Exemplaren wie dem T1 und T2 mit 1,6-Liter-Motoren könne der dritte Zylinder leicht wegen schlechter Belüftung überhitzen und der Zylinderkopf Risse bekommen.

Grundsätzlich bereite das Blech aber mehr Sorgen als die Technik. Radhäuser und Bodenbleche seien anfällig für Rost, ebenso der Einstieg, die Wagenheberaufnahmen, Holme und Schwelle. "Wer sich einen alten Bus kauft, sollte mit dem Schweißgerät gut umgehen können", sagt Kuntze. Reparaturbleche gibt es zwar ausreichend, "aber gut erhaltene und teure Autos sind meist der bessere Kauf".

Fabian Hoberg Ein Bulli in Kuntzes Werkstatt

Das ist auch genau die Richtung, in die laut Kuntze der Bulli-Trend geht: Die Käufer mögen es unverbastelt. "Fast jeder Camper wurde im Laufe seines Autolebens individuell umgebaut, viele Kunden rüsten die Fahrzeuge mit jetzt mit Originalteilen wieder in den Auslieferungszustand zurück", sagt er.

Dass die Klientel mehr Wert auf Qualität bei den Ersatzteilen legt und dafür auch gerne tiefer in die Tasche greift, kommt Kuntze natürlich gelegen. Er lässt mittlerweile auch alte Teile bei Zulieferern nachfertigen. In gleicher Optik wie das Original, aber laut Kuntze in einer besseren Qualität: Der Kunststoff sei robuster und vor allem nach Jahren noch farbecht. Das Glas für die Bremskontrolllampe des T2 leuchtet nun nach Jahren wieder satt rot, das Motorabdeckblech für den T2b klappert und rostet nicht und die Trittstufen für den T3 halten jetzt länger.

Sogar das offizielle Center von VW für Oldtimer-Ersatzteile gehört zu seinen Kunden. Dabei war Kuntze eine Zeit lang nicht gut auf den Konzern zu sprechen: Er hatte aus Wolfsburg eine Abmahnung erhalten. Es ging dabei nicht um Ersatzteile, sondern um Campinggeschirr und Grillschürzen, auf denen VW-Busse abgebildet waren. Diese, ließ der Autohersteller verlauten, seien innerhalb des dreidimensionalen Markenrechts geschützt.

Nach dem Streit hat sich Kuntze nach eigenen Angaben "wieder mit Volkswagen vertragen". Fotos und Logos sind für ihn tabu, Ersatzteile verkauft er aber weiter - auch solche, die in seinem Auftrag nachgebaut werden.

Von jeder Bulli-Baureihe ein Exemplar - mindestens

Um seinen ersten Bulli herum hat Kuntze mittlerweile eine nahezu lückenlose Sammlung aufgebaut - er besitzt mindestens ein Fahrzeug pro Typ. Dazu zählen der T1 (1950 bis 1967), T2 (1967 bis 1979), T3 (1979 bis 1992), T4 (1992 bis 2003) und T5 (ab 2003). Sein Liebling ist eine Doppelkabine mit Pritsche (Doka) von 1967. "Ich wollte wenigstens ein Exemplar perfekt restaurieren, ohne Kompromisse. Dafür habe ich dann allerdings auch 15 Jahre benötigt", sagt er. "Meine Doka ist die älteste noch fahrbereite in Deutschland und mein absolutes Traumauto."

Was ihm fehlt, ist die Zeit zum Fahren. Unter der Woche verkauft er Ersatzteile über seinen Webshop, nur der Samstag gehört seinen Fahrzeugen. In einer Halle zerlegt er die Autos, schraubt und repariert. "Bei der Bulli-Bastelei kann ich wunderbar abschalten, das ist für mich immer noch die pure Erholung", sagt er.

Die Bullis sind für Kuntze zwar Berufung und Broterwerb, aber sein erste Liebe zum Luftgekühlten ist immer noch heiß: Seinen ersten Käfer besitzt er bis heute.