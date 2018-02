VW-Prototyp von 1939 Einer kam durch

Der schwarze Nitro-Lack glänzt, als hätte das Auto nie einen Kratzer abbekommen. Dabei war der Wagen, Baujahr 1939, schon mehrmals beinahe schrottreif. Malträtiert durch Testfahrten, begraben unter Kriegstrümmern, verbastelt mit Ersatzteilen. In den vergangenen vier Jahren wurde der VW-Prototyp von der auf klassische VW spezialisierten Firma Grundmann in Hessisch-Oldendorf originalgetreu restauriert. Ab sofort steht er in der Sammlung des Hamburger Automuseums Prototyp. Das Timing ist perfekt, denn in diesem Jahr feiert das Haus in der Hafen-City sein zehnjähriges Jubiläum.

Warum der VW-Prototyp ein buchstäblich einzigartiges Automobil ist, kann Simon Braker, der Kurator des Prototyp-Museums ausführlich erläutern. Die Kurzform geht so: Von insgesamt 14 gebauten VW-Prototypen, die 1939 gebaut wurden, ist das Auto mit der Fahrgestellnummer 1-00003 das einzige, das noch existiert. Das Auto wurde noch bei Porsche in Zuffenhausen gebaut, weil sich die Fabrikanlagen in der "Stadt des KdF-Wagens", heute Wolfsburg, noch im Bau befanden. Zudem nutzten Ferdinand Porsche und sein Sohn Ferry exakt diesen VW als Versuchsfahrzeug und testeten den Wagen zeitweise mit dem stärkeren 32-PS-Motor, der eine Dauerhöchstgeschwindigkeit von 130 km/h erlaubte.

Jetzt rasselt im Heck des Autos allerdings wieder der klassische Motor der ersten VW-Modelle, ein Boxeraggregat mit 985 Kubikzentimeter Hubraum und 23 PS Leistung, das eine Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h ermöglicht. 662 Kilogramm wiegt das Auto, das übrigens auf der Motorhaube am Heck noch eine Art Bügelfalte trägt. Die Blechfalz verschwand bei den späteren Serienmodellen. Ebenso natürlich wie das auffällige VW-Logo, das auf dem Prototypen noch den Zahnradkranz der Deutschen Arbeitsfront und die Strahlen eines stilisierten Sonnenrads, vulgo Hakenkreuz, trägt.

Vor fünf Jahren überzeugten sie den Besitzer

Während die anderen Prototypen kurz nach Kriegsausbruch zerstört wurden, überlebte dieses Exemplar in der Knesebeckstraße in Berlin. Dort befand sich die Zentrale der Deutschen Arbeitsfront und auch die der Kraft-durch-Freude-Bewegung. Offenbar diente der Vorserien-VW als Anschauungsobjekt für kaufwillige Bürger. Nach dem Krieg jedenfalls zog man das lädierte Auto dort aus den Trümmern - und verkaufte es 1948 an einen Sammler nach Hamburg.

In den folgenden Jahrzehnten wurde der Wagen mit zeitgenössischen VW-Käfer-Teilen ergänzt und repariert, zeitweise grau umlackiert für Werbezwecke und alterte vor sich hin. Vor fünf Jahren dann gelang es Thomas König und Oliver Schmidt, den beiden Gründern des Prototyp-Museums, den Besitzer des VW-Prototypen zum Verkauf zu überreden. "Wir haben jahrelang gebaggert, irgendwann dann sagte er 'ja'." Kurz darauf ging das Auto zu den Spezialisten im Weserbergland, wo es anhand historischer Fotos und alter Skizzen so originalgetreu wie möglich wieder instand gesetzt wurde. Etliche Karosserieteile mussten in Handarbeit neu herstellt werden.

Die Kosten? "Ich habe es nie zusammengerechnet", sagt Thomas König. Würde er es tun, käme wohl ein sechsstelliger Betrag heraus. Für das Museum, das besonders viele Unikate auf Porsche- und VW-Basis besitzt, hat sich das Investment jedoch gelohnt. Der VW-Prototyp von 1939 ist ein außergewöhnliches Bindeglied zwischen beiden Marken. Ein Glanzstück in schwarzem Nitro-Lack.