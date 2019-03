"Weißware" sagen Spötter abfällig, wenn sie von großen, modernen und ab Werk eher ungelenk designten Wohnwagen sprechen. Solche Campingbehausungen finden sich im Buch "Happy Campers - Glück auf Rädern" der Autorin Femke Creemers und der Fotografin Marijn de Wijs nicht.

Stattdessen sind dort 43 Wohnwagen, Wohnmobile und eine mongolische Jurte versammelt, die bis in die Details gepimpt, also aufgemöbelt sind. Camping als Ausdruck eines Lebensstils jenseits aller Klappstuhl-Klischees.

Wer die kurzen Texte zu den Campingwagen liest, stößt - trotz aller Unterschiede - auf eine Gemeinsamkeit: Stets waren gebrauchte, teils ziemlich mitgenommene Caravans Ausgangspunkt einer Metamorphose. Die Besitzer investierten Zeit, Geschick, Kreativität - und natürlich auch Geld - in Renovierung und Neuausbau.

So berichtet Sabien Engelenburg, dass sie wochenlang nach dem Original-Bezugsstoff für die Polster in ihrem Mostard-Yvonne-Wohnwagen (Baujahr 1964) suchte. Fast in allen gezeigten Caravans wurde der Bodenbelag erneuert, etwa durch Linoleum im Dielen-Look oder echtes Parkett.

Preisabfragezeitpunkt:

29.03.2019, 20:40 Uhr

Ohne Gewähr ANZEIGE Femke Creemers, Marijn de Wijs

Happy Campers. Glück auf vier Rädern. Ideen für Camping rund um Caravan Einrichtungen. Wohnmobildesign im Retrostyle. Verlag: Bruckmann Verlag GmbH Seiten: 256 Preis: EUR 24,99

Auch die Grundrisse sind nur noch selten die, mit denen die Anhänger einst ausgeliefert wurden: Feste Betten, neue Sitzgruppen, umgebaute Schränke oder entfernte Nasszellen für mehr Wohnraum - stets bestimmen Geschmack und individuelle Nutzung die Innenarchitektur.

Was dem Buch fehlt, sind konkrete Tipps, wie man denn einen Wohnwagen-Oldie wieder fit macht. Dafür gibt es dann aber andere Quellen - zum Beispiel zahlreiche Webseiten, die am Ende des Bandes aufgelistet sind.

Hommage an alle kreativen Camper

"Happy Campers" soll erst einmal grundsätzlich Lust darauf machen, die von der Wohnwagenindustrie vorgegebenen Einrichtungsmöglichkeiten so zu verändern, dass aus einem Massenprodukt ein Einzelstück wird, in dem sich die Freizeit umso vergnügter verbringen lässt.

Das war es auch, was Autorin Creemers seit Jahren antrieb. Im Vorwort schreibt sie, das Buch (das jetzt auch auf Deutsch vorliegt) sei als Inspirationsquelle gedacht und eine "Hommage an alle kreativen Camper".

Tragischerweise gehört das Buch zugleich zu ihrem publizistischem Vermächtnis. Creemers, die von Kindesbeinen an begeisterte Camperin war und in den Niederlanden den erfolgreichen Blog caravanity.nl betrieb, verstarb nach der Veröffentlichung des Bandes nach kurzer, schwerer Krankheit im Alter von 41 Jahren.