1.-Mai-Krawalle Kreuzberger Nächte sind lang

Der Mann, der sagt, ohne ihn und andere hätte es all das nicht gegeben, die Steinhagel, die Feuerstürme, die unerwartete Eskalation - er sitzt an seinem Arbeitsplatz in Kreuzberg: ein Verschlag im Erdgeschoss eines verwitterten Altbaus, bis an die Decke voll mit theorielastigen Büchern und praktischem Beiwerk, von Sturmmaske bis Hoodie. Hans-Georg Lindenau heißt der Hüter dieses Sammelsuriums. Es ist ein Devotionaliengeschäft der linken Szene, bekannt als "M99 - Gemischtwarenladen mit Revolutionsbedarf" und bereits eröffnet, als Berlin noch eine Enklave im Kalten Krieg war.

Am 1. Mai 1987 löste Lindenau mit anderen Autonomen einen der größten Straßenkrawalle in der Geschichte der Bundesrepublik aus. HG, wie ihn alle nennen, ist heute 58 und ein Altvorderer in Berliner Anarcho-Kreisen. Einen "Vermittler" nennt er sich rückblickend.

Die Randale gilt als "Mutter aller Krawallnächte". Sie erinnerte damalige Einsatzkräfte an Riots im bürgerkriegslädierten Belfast. Die Bilanz: 36 geplünderte Geschäfte, 35 Brände, Hunderte Verletzte.

Seither kehrt das Ritual jährlich am Tag der Arbeit zuverlässig wieder. Unter den leuchtenden Blüten frühlingshafter Bäume kämpfen linke Aktivisten und Hundertschaften der Polizei um die Hoheit im Stadtteil - lange mehr, zuletzt weniger erbittert. Die 87er-Urerfahrung ist in der lokalen Geschichtsschreibung so tief verankert, dass die Protagonisten noch heute über den Hergang debattieren, wie Veteranen einer Schlacht.

Alles Schweine außer Mutti

HG Lindenau, der Aufwiegler, erinnert sich vor allem an die angespannte Atmosphäre vor der Eruption: "Es gab verschiedene Frustenergien." Da war die 750-Jahr-Feier der Stadt, die der von Eberhard Diepgen geführte Senat mit einer pompösen Party in den ICC-Hallen zelebrieren wollte - während Kreuzberg als "Hinterhof West-Berlins" darbte, vor allem der dauernervöse Bezirk 36 mit einer Jugendarbeitslosenquote von 40 Prozent, von der bürgerlichen Presse als "Elendsquartier" beschrieben. Und da war der Glaubenskrieg um die Volkszählung, die der Bund für das Frühjahr 1987 geplant hatte. Im linksalternativen Milieu sah man darin einen Generalangriff auf Persönlichkeitsrechte.

Die linke Berliner Szene der Achtzigerjahre brodelte ohnehin: Die Subkultur fand ein Zuhause im Kreuzberger Punk-Zentrum SO36. Bereits ab 1980 hatten sich Hausbesetzer Kämpfe mit der Polizei geliefert, in der Besetzerszene mischten sich dabei Radikale mit zunächst friedlichen Protestlern, die sich "mit dem Schlagstock sozialisiert" sahen. Hinzu kam die lange politische Tradition des 1. Mai als Tag der Arbeit, über viele Jahrzehnte immer auch ein "Kampftag der Arbeiterklasse".

Hausbesetzer, Punks und Prolls - Westberlin in den 80ern Oben Sturmhaube, unten ohne: Der Berliner Häuserkampf brach im Dezember 1980 aus, nach einer verhinderten Besetzung am Kreuzberger Fraenkelufer. 1981 bemühten Hausbesetzer sich auch um fantasievolle Aktionen, wie hier eine "Nackt-Demo" gegen das "Vermummungsverbot". Fotograf Christian Schulz war immer mittendrin im Westberlin dieses Jahrzehnts und zeigt im Bildband "Die wilden Achtziger" (Lehmstedt-Verlag) eine Stadt zwischen Party und Randale. Parallelgesellschaft: "Gefühl & Härte" lautete einer der alternativen Slogans der Achtzigerjahre - mit der Lebenswelt dieser beiden älteren Herrschaften im Vordergrund hat er wohl nur wenig gemein. Die Hausbesetzer und die alternative Szene waren im Westberlin der Achtzigerjahre eine radikale Minderheit. Avantgarde: Unternehmungslustige junge Menschen kamen nicht nur als Wehrdienstflüchtlinge aus Westdeutschland nach Westberlin, sondern zum Beispiel auch aus Frankreich - so wie Françoise Cactus (links). Sie gründete zunächst mit Coco Nut (rechts) die Band Lolitas, später mit Brezel Göring Stereo Total. No Fun: Fünf Jahre brauchte es, bis Punk 1981 den Weg von London nach Westberlin gefunden hatte. Bei vielen Linken und Alternativen standen die Jungen mit ihren kurzen Haaren zunächst unter Faschismusverdacht. Nachdem anarchistische Punkbands wie Slime Furore machten, entwickelte sich eine vergleichsweise politische Punk-Kultur. Multi-Kulti: Westberlin war in den Achtzigerjahren schon eine multikulturelle Stadt, auch wenn die Zuwanderer noch kaum integriert waren. Türken stellten die größte Gruppe der Migranten, Kurden feierten Hochzeiten auf ihre Art, wie dieses Foto von Christian Schulz zeigt. "Ich fühl' mich gut, ich steh' auf Berlin": Als domestizierte Punk-Variante und deutsche Version von New Wave war die Neue Deutsche Welle stilbildend für die Westberliner Musikszene der Achtzigerjahre. Die erfolgreichste Band aus der Mauerstadt war Ideal mit Sängerin Annette Humpe. Arm und sexy: Westberlin war in den wilden Achtzigerjahren eine Stadt der Außenseiter und Randgruppen, der wohlhabende Mittelstand fehlte weitgehend. Das Leben war billig, viele Westberliner waren arm, aber die Stimmung war prima. Minderheiten aller Art konnten nach ihrer Façon selig werden. Sunshine: Die besetzten Häuser - im Juni 1981 gab es 165 davon - waren Freiräume und Anziehungspunkte für exzentrische Charaktere aller Art. Die Punkerin Sunshine, mit bürgerlichem Namen Dagmar Stenschke (1947-2011), zog rastlos durch die Häuser und Kneipen der Besetzer- und Punkszene. Der Name "Sunshine" leitete sich ab von ihrem Lieblings-LSD. "Jeder Mensch ist ein Künstler": Viele der Hausbesetzer gewannen für ihre Häuser prominente Paten, der Künstler Joseph Beuys wurde Pate des Schöneberger Hauses Bülowstraße 52. In der "taz" hieß es über einen Besuch von Beuys bei seinen Schützlingen: "Er fand alles nett: das Haus, die Besetzer und die Bewegung sowieso. Auch er kündigte für den Fall der Räumung des Hauses künstlerische Konsequenzen an." Randale: Die Militanz der Autonomen und Hausbesetzer - Politiker sprachen von "Gewaltbereitschaft" - übertraf die der Achtundsechziger um ein Vielfaches. Im Juni 1981 hätten die Demonstranten fast das Schöneberger Rathaus stürmen können. Die Parolen der Straßenkämpfer waren nicht gerade feinsinnig: "Mollis und Steine, für die Bullenschweine". Untergrund: In den frühen Achtzigerjahren entwickelte sich in Westberlin eine Musikszene, die eng mit der Besetzerbewegung verbunden war. So wohnte Blixa Bargeld von den stilbildenden Einstürzenden Neubauten in einem besetzten Haus in Schöneberg. Die Musik war düster, die Texte waren deutsch, die Klamotten schwarz. Die Frauenband Malaria! mit Sängerin Bettina Köster brachte es nicht nur auf die Bühne des SO36, sondern bis ins Studio 54 in New York. Abriss: Seit Ende der Vierzigerjahre kannten die Westberliner Wohnungspolitiker nur eine Devise - Altbauten abreißen und neu bauen. Der konservative Verleger Wolf Jobst Siedler versuchte die Vergangenheitsbewältigung per Abrissbirne 1964 mit dem Buch "Die Gemordete Stadt" zu stoppen. Erst die Hausbesetzer konnten 1981 die Wende zur "behutsamen Stadterneuerung" mit Gewalt durchsetzen. Die große Überraschung: Am frühen Abend des 9. November 1989 verkündete der Ostberliner Politiker Günter Schabowski, dass ab sofort Bürger der DDR ausreisen dürften. Wenige Stunden später warteten schon Hunderte am Checkpoint-Charlie in der Friedrichstraße darauf, dass die Grenzpolizisten die Mauer für die Ostberliner öffneten. Der Mauerfall: Die kurzen Achtzigerjahre endeten für Westberlin mit dem Fall der Mauer und damit mit dem Ende der surrealen Mauerstadt. So gut wie alle Berliner wurden von dem epochalen Ereignis kalt erwischt. Und nach der Party kam schnell der Kater. Westberlin-Willy: Am Tag nach dem Fall der Mauer trafen sich vor dem Schöneberger Rathaus, dem Domizil des Westberliner Abgeordnetenhauses, die Spitzenpolitiker der Bundesrepublik, darunter auch Willy Brandt. Von 1957 bis 1966 war Brandt ein überaus beliebter Regierender Bürgermeister der Mauerstadt gewesen - von ihm stammt der berühmte Satz: "Jetzt wächst zusammen, was zusammen gehört." Graue Stadt, prima Stimmung: West-Berlin war in den Achtzigerjahren ein surreales Soziotop mit Spießern und Spinnern, Punks und Hausbesetzern. Fotograf Christian Schulz war immer mittendrin. Sein Bildband "Die wilden Achtziger - Fotografien aus West-Berlin" ist kürzlich erschienen im Lehmstedt-Verlag.

Das lieferte einer gewaltbereiten Minderheit einen dünnen Firnis für Straßenschlachten gegen das kapitalistische "Schweinesystem". Es war die Zeit von Parolen wie "Mollis und Steine für die Bullenschweine".

Alles in allem ein fruchtbarer Nährboden für ein bisschen Revolution zum 1. Mai 1987. "In den Wochen vorher wurde dafür geworben, dass es Barrikadenkämpfe gibt", sagt Lindenau. Flyer gegen die umstrittene Senatspolitik habe er verteilt und Infos, "auf Volksversammlungen und Kieztreffen", dass es zu einer Abriegelung kommen könnte. Er erzählt zudem von einer Telefonkette im harten Kern der autonomen Community, einer 200- bis 300-köpfigen Gruppe.

In die Hände spielte den Aufrührern, dass Polizisten am frühen Morgen des 1. Mai das Büro der Boykottkampagne gegen die Volkszählung durchsuchten. Dieses Muskelspiel des Senats erzürnte nicht nur Kreuzberger Spontis.

Steine, Flammen, Tränengas

Der Tag X war bilderbuchhaft - Frühling, 20 Grad, knatschblauer Himmel. "Ein Wetter, von dem man sagt, dass es die Salatköpfe sprengen lässt", so Lindenau. Die Ausschreitungen begannen auf einem Straßenfest am Lausitzer Platz, veranstaltet von der Alternativen Liste und der Sozialistischen Einheitspartei Westdeutschlands, dem SED-Ableger im Westen.

Sibylle Albrecht, pensionierte Grundschullehrerin und damals Anwohnerin, erinnert sich, wie nachmittags die Menschentrauben an den Ständen "immer schwarzer" wurden - die Uniformen der Autonomen als Vorboten des Ausnahmezustands. Die Provokateure stießen einen Polizei-Bulli um, bald flogen Steine auf einen Einsatzwagen in der Manteuffelstraße, einen Häuserblock entfernt.

Wie andere Besucher floh Albrecht vor dem anbrechenden Chaos. Vom Balkon ihrer Wohnung am Lausitzer Platz sah sie Bäume und Buden in Flammen aufgehen, "eine unwirkliche Situation".

Die alarmierten Polizeieinheiten, nach und nach aufgestockt, starteten eine Gegenoffensive. Deren Härte trug fatal zur Eskalation bei, zumal die Schlagstöcke auch auf Normalos niederprasselten. Das Feindbild von der Polizei als Handlanger einer überheblichen Staatsmacht: Es schien bestätigt.

In die angrenzenden Gründerzeitbauten warfen die Polizisten Tränengasgranaten. Einige trafen auch das Haus, in dem Sybille Albrecht lebte. "Das Gas zog durch alle Ritzen", erinnert sie sich. "Wir saßen mit nassen Tüchern vorm Gesicht."

Bolle hat sich nicht so prächtig amüsiert

Die folgende Nacht schuf den Mythos mit Bildern fürs ewige Inventar linksradikaler Protestnostalgie: der Bolle-Supermarkt, der von Desperados ausgenommen und danach vom Feuer verschlungen wurde - es war die Brandstiftung eines Pyromanen, wie sich später herausstellte ("Ich war der Feuerteufel"). Die ebenfalls brennenden Feuerwehrwagen. Die Barrikaden, die linke Straßenkämpfer aus Bauwagen und privaten Pkw errichteten. Deshalb sei der Bezirk 36 "stundenlang bullenfrei" gewesen, wurde später in einem Flugblatt behauptet.

Vor allem aber machte die Verbrüderung der Kiez-Community mit den Autonomen den 1. Mai 1987 zum geschichtsträchtigen Datum. So erhoben sich auch Studenten oder türkischstämmige Kids gegen die anrückenden Polizisten. Zeitweise wüteten rund 1000 Randalierer.

Thomas Tietz, heute Polizeihauptkommissar, wurde damals als Verstärkung ins Kreuzberger Krisengebiet gerufen - als sich die Einsatzstelle meldete, lümmelte er gerade auf der Couch und sah "einen Actionfilm, wahrscheinlich irgendwas mit Rambo".

Myfest statt Mairandale

Tietz erzählt von einem "Guerillakrieg" in den Straßenschluchten von Kreuzberg 36. Die Exekutive, 900 Mann stark, konnte den Stadtteil erst befrieden, als den Gegnern am anderen Morgen die Kräfte schwanden, ermüdet von Pils und Rotwein aus den Regalen gekaperter Geschäfte.

Den Autonomen attestiert Tietz, den Aufstand "super geplant" zu haben - und meint vor allem die Abriegelung des Stadtteils mit strategisch geschickt errichteten Barrikaden. Sie machten es schwer, ins Randalezentrum durchzustoßen.

Dass die Krawalle so heftig wurden, war kaum abzusehen. "Es war wohl der gesamten Situation geschuldet", sinniert Hans-Georg Lindenau heute in seinem "Gemischtwarenladen mit Revolutionsbedarf". Ein explosives Gemisch aus gleißender Wut auf "die da oben", Adrenalin und Alkohol.

In den Tagen vor der diesjährigen Mai-Parade strömen junge Revoluzzer, noch im Schulalter, mit Vans-Schuhen und zarten Gesichtern, in Lindenaus Geschäft und kaufen Sturmmasken - aus einem Sortiment, das der "Alleshändler" wie eine Marktfrau anpreist, "mit Schlitz, zwei Löchern oder drei Löchern". Die Nachfahren des 87er-Jahrgangs wollen selbst ein bisschen Subversion verkörpern.

Die Zeit paramilitärischer Konfrontationen ist indes vorbei. Die Polizei ist mittlerweile in Deeskalation geschult. Vor allem aber raubt eine Gegenveranstaltung der autonomen Szene seit 2003 weite Teile ihres Auflaufgebiets: das Myfest, organisiert von Friedensstiftern aus dem Kiez, von Geschäftsleuten und Bürgerinitiativen. Der große Rummel mit HipHop-Bühnen und Caipirinha-Ständen lockt Zehntausende ins Herz des Stadtteils - Partytouristen haben die Barrikadenkämpfer von einst verdrängt.