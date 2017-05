50 Jahre Windsurfing "Den Wind mit den Händen halten"

Unmöglich. Das muss ein Witz sein! Ernstfried Prade starrt auf das kleine Foto in dem Artikel der Fachzeitschrift "Typo". Prade ist Grafikdesigner in einem Kunststoffwerk, sonst hätte er diesen Artikel 1972 wohl nie gesehen - jenen Artikel, der sein Leben auf den Kopf stellen sollte.

Auf dem Foto sieht Prade einen Mann, der auf einem schlanken Brett balanciert wie ein Zauberer, ein Segel in der Hand. Prade ist passionierter Segler, er hat ein Boot am Starnberger See und glaubt, sich mit Wasser und den Gesetzen der Schwerkraft auszukennen. "Das kann nicht funktionieren, mit diesem Ding muss man umfallen", denkt er.

Und wenn es doch klappt? Wäre das nicht eine Revolution?

Als eine Lokalzeitung wenig später ankündigt, so ein "Stehsegler" werde am Ammersee erwartet, will er es wissen. "Ich bin sofort hingefahren", erinnert er sich. "Ich habe den Surfer gefragt, ob ich mir sein Brett ausleihen kann, es stundenlang probiert und dann gemerkt: Damit kann man wirklich wenden! Es war ein Riesenspaß. Ich war sofort infiziert."

Jetzt, 1973, geht alles wahnwitzig schnell: Prade fährt ins niederländische Almelo zum Werk von TenCate, dem damals einzigen Hersteller von Surfbrettern in Europa. Kurz danach macht er vier Wochen Urlaub im spanischen San Sebastián: Er schwimmt durch die Brandung, bindet sein Brett mit einem langen Gummiseil an einem Ponton fest. So kann er auf dem wilden Atlantik trainieren, ohne abzutreiben. "Nach sechs Tagen beherrschte ich es perfekt. Das hat mir einen Riesenvorteil gebracht."

Etwa bei den ersten bayrischen Windsurf-Meisterschaften, die er kurz nach seiner Rückkehr problemlos gewinnt. Oder bei der ersten EM auf Sylt, bei der er gleich Zweiter wird. Ebenfalls 1973 eröffnet Prade die erste Surfschule am Starnberger See, kann sich vor Kunden kaum retten und schmeißt seinen Job als Grafikdesigner; stattdessen wird er schon bald Surfbretter designen, formen und mit seiner Firma Mistral hunderttausendfach verkaufen.

"So einen Senkrechtstart gab es in keinem anderen Sport", sagt Prade, für ihn ist Windsurfen "die Mutter aller Trendsportarten". Die Faszination hat den inzwischen 71-Jährigen bis heute nicht losgelassen: Beim Segeln, sagt er, fühle er sich als Teil einer Maschine. "Beim Surfen aber bin ich ganz Mensch, frei aber unsicher auf einem wackeligen, kleinen Brett, mitten auf dem Blau des Meeres." Ein sehr unmittelbares Gefühl: "Es ist so, als ob du den Wind in den Händen hältst."

Kulturkampf am Badesee

Das macht süchtig. Der Boom, der ab den Siebzigerjahren die Jugend in ganz Europa elektrisiert, hat seine Wurzeln in den USA: Am 21. Mai 1967 lässt Jim Drake, ein begnadeter Tüftler und Raumfahrt-Ingenieur, den ersten Prototypen eines Windsurfers in der Bucht von Santa Monica zu Wasser. Kaum jemand nimmt davon Notiz.

Auch Drake ahnt nicht, welche Wucht seine Erfindung entwickeln würde, die er sich gemeinsam mit seinem Freund Hoyle Schweitzer patentieren ließ. Dass dieses kleine Kernstück der Konstruktion - der Mastfuß, auf dem ein frei bewegliches Segel gesetzt werden kann - einmal die Kraft haben würde, eine Millionen-Industrie zu erschaffen und seinen Freund Schweitzer zu seinem erbitterten Feind machen würde.

Ulrich Stanciu steht 1974 zum ersten Mal auf einem Surfbrett und ist ebenfalls sofort ergriffen "von diesem Freiheitsgefühl". Stanciu testet damals für die Münchner Zeitung "AZ" regelmäßig die neusten Trendsportarten - Trickski, Drachenfliegen, Skateboarden, Fallschirmspringen - und fühlt damit den unruhigen Puls der deutschen Gesellschaft.

Auch bei den jungen Windsurfern spürt er, dass sich der Geist der 68er-Bewegung im Sport fortsetzt. An Badeseen kommt es zum Kulturkampf: "Die Segler wollten die Surfer aus dem Wasser verdrängen, weil sie freakige Klamotten trugen und ihnen den Platz wegnahmen", erzählt er. "Die Surfer wiederum wollten sich unbedingt abheben und von den starren Konventionen der Nachkriegszeit befreien. Ihr Lebensgefühl: 'Wir am Strand. Das Meer. Der See. Sonst nichts.'"

Hanns Wagner/Sammlung Ernstfried Prade Junge Frauen surfen auf einem See 1974

Dieses Lebensgefühl vermittelt Stanciu als erster Chefredakteur des Magazins "Surf" zwölf Jahre lang perfekt - mit Fotos von rasenden Surfern über türkisblauem Meer. Ähnlich abenteuerlich ist sein eigener Aufstieg: Konrad Wilhelm Delius, Verleger der Zeitschriften "Yacht" und "boote", wirbt ihn 1976 an. Er wolle 1,5 Millionen in eine Windsurf-Zeitschrift investieren, eröffnet er dem verblüfften Stanciu, der schnell das Konzept "einer ganz neuen Zeitschrift" entwirft - geschrieben für ein Fachpublikum, aber fotolastiger und mit Reportagen wie im "Stern".

Schon 1978 darf Stanciu dazu auf seine erste Dienstreise nach Hawaii, wo sich dieser Sport schon immer neu erfunden hat. Er staunt über die neuen Bretter, mit denen die Profis über Wellenkämme fliegen und ist begeistert von den spektakulären Dias, die ihm ein lokaler Sportfotograf zeigt.

"So etwas hatte man in Europa noch nicht gesehen", erinnert er sich. "Die Bilder transportierten dieses Gefühl: 'Ja, genau das will ich jetzt machen!'" Der Fotograf lässt sich diesen Traum fürstlich bezahlen: 10.000 Mark für 120 Bilder, bar auf die Hand. Stanciu bettelt beim Verlag. Am Ende lohnt die Investition: "Als wir die ersten Bilder veröffentlichten, lösten sie einen Sturm der Begeisterung aus. Wir hatten ihnen ein Stück Hawaii an den heimischen Baggersee geholt."

"Astronomische Zuwachsraten"

Damit beginnt auch der Siegeszug des "Surf-"Magazins. Die Auflage schnellt von 15.000 auf 100.000 Anfang der Achtziger. Der Nischensport ist zur Volksbewegung geworden, mehr als eine halbe Million Deutsche sind aktiv. Die Surf-Verbände jubeln über "astronomische Zuwachsraten", während Umweltschützer die Surfer-Schwärme auf jedem Tümpel als Plage für verschreckte Brutvögel empfinden.

Getty Images/Peter Bischoff Rudi Carrell 1977 beim Windsurfen

Immer mehr Deutsche interessieren sich nun auch für die Anfänge dieser Sportart. Und erfahren, wie sich die beiden Erfinder in diesem so lockeren Sport eine üble Schlammschlacht liefern. Über die Frage, wer das Surfen denn nun erfunden hat, gibt es bis heute Streit - und sehr unterschiedliche Versionen.

Die eine, die Ulrich Stanciu recherchiert hat, geht etwa so: Jim Drake zeichnet 1967 den ersten Windsurfer-Entwurf, lässt sich das Segel schneidern, laminiert den Gabelbaum in seiner Garage, entwirft den Mastfuß. Seinen Freund Hoyle Schweitzer macht er eher aus Nettigkeit zum Patent-Mitinhaber; Schweitzer hat gerade seinen Job verloren, Drakes Karriere hingegen geht nur nach oben. Als er von Kalifornien ins ferne Washington zieht, um für das Pentagon an einem Raketenabwehrsystem zu arbeiten, übernimmt Schweitzer die Geschäfte der gemeinsam gegründeten Firma "Windsurfing International" - und wittert seine Chance.

Freunde vor Gericht

Schweitzer wandelt sich in dieser Situation "von einem engen Freund zu einem schikanösen Unternehmer" - so beklagt es zumindest die Familie des 2012 verstorbenen Drake bis heute. Demnach versucht Schweitzer, Drake aus dem Patent herauszudrängen und verheimlicht ihm, dass er schon erfolgreich mit einem Produzenten verhandelt hat. Als Drake entnervt nachgibt und für 30.000 Dollar seine Patentanteile an Schweitzer verkauft weiß er angeblich nicht, dass sein Prototyp bald in Serie geht. Schweitzer startet nun durch und vermarktet gekonnt den Sport, auch in Europa, wo er lange als Erfinder des Windsurfens gilt. "Im Laufe der Jahre hat er Schätzungen zufolge etwa 50 Millionen US-Dollar mit Lizenzgebühren eingenommen", sagt Stanciu.

Der Streit eskaliert, die Freunde sehen sich vor Gericht, wo Drake aber nicht nachweisen kann, dass er sein Patentteil unter falschen Voraussetzungen verkauft habe. Und so gibt es eine zweite Version der Geschichte, die Ernstfried Prade erzählt: Schweitzer ist demnach "integer" und "nicht der Bösewicht", zu dem ihn viele machten. Ein "echter Sportsmann", der das Surfen nicht nur kongenial vermarktete, sondern auch technisch weiterentwickelte.

Und dann gibt es noch eine dritte, fast salomonische Version: Nicht die Streithähne, sondern der Amerikaner Newman Darby ist der wahre Erfinder. Tatsächlich veröffentlicht Darby schon 1964 in der Zeitschrift "Popular Science" einen Entwurf für ein "Sailboard". Das Brett aber ist eine eckige Zimmertür, gezogen von einem Drachensegel. Darby versucht gar nicht erst, aus seiner kühnen Idee einen kommerziellen Sport zu machen.

"Ein Riesenfehler"

Genau in der Kommerzialisierung, in der atemlosen technischen Weiterentwicklung des Surfens wurzelt am Ende sein Niedergang: Die Bretter werden in den Achtzigern immer kürzer, leichter, wendiger. "Funboards" heißen sie, und mit ihnen lässt sich spektakulär springen. "Alle Magazine druckten nur noch Bilder von Loopings in Wellen und wahnwitzigen Sprüngen in Hawaii. Das war ein Riesenfehler", sagt Prade. "Wer noch mit den alten Langbrettern surfte, wurde plötzlich wegdiskriminiert. "

imago/Thomas Zimmermann Weltmeister Robby Naish 1986

Windsurfen wandelt sich so zu einer hochspezialisierten, teuren Randsportart, für die es nur an wenigen Orten der Welt perfekte Bedingungen gibt. Wer kein Adrenalin-Junkie ist und einfach nur über den Chiemsee gleiten will, versteht seine alte Sportart nicht mehr. "1986 gab es noch 1,6 Millionen aktive Surfer", erinnert sich Prade bedauernd, "jetzt sind es vielleicht noch zehntausend."

Haben all die schönen Fotos, die auch das "Surf"-Magazin zeigte, den Sport kaputtgemacht? Stanciu zögert nicht: "Wir haben das sicher übertrieben und den Kontakt zur Basis verloren." Den Fehler wolle er nicht noch einmal machen, sagt Stanciu, der 1989 die Sportart wechselte und seitdem Mountainbiken als Herausgeber des "Bike"-Magazins populär macht.

Prade dagegen ist dem Windsurfen treu geblieben. Der Blick in die Vergangenheit macht ihn traurig, der riesige Erfolg des Stand Up Paddling aber tröstet etwas. Für ihn sei es der Beweis, dass die alte Kernidee des Windsurfens, das Gleiten über das Wasser, bis heute viele Menschen fasziniert.

Vom 25.5. bis 28.5. 2017 wird auf Fehmarn bei einem großen Surffestival an den 50. Geburtstag des Windsurfens erinnert.