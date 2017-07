In sieben Schritten Wie Rudolf Diesel eine Ufo-Attacke auf Los Angeles startete

Schritt 6: Unsichtbarer Feind



...so drastische wie absurde Folgen zeigen: Mitten in der Nacht vom 24. zum 25. Februar 1942 erklangen Fliegeralarm-Sirenen über Los Angeles. Um 1.44 Uhr orteten mehrere Radarstationen ein unbekanntes Objekt über dem Meer, das sich der Küste näherte, dann aber plötzlich verschwand. Der Strom über der Stadt wurde sicherheitshalber abgeschaltet. Gegen halb drei morgens meldeten immer mehr aufgeregte Bürger, sie hätten feindliche Flugzeuge gesichtet.



Um 3.16 Uhr eröffnete die 37. Brigade der Küstenartillerie das Feuer mit Maschinengewehren und Luftabwehrgeschützen auf den vermeintlichen Feind über Los Angeles. So begann ein bizarres Gefecht, das als Schlacht um Los Angeles Geschichte schreiben sollte: Mehr als 1400 Granaten wurden in der folgenden Stunde abgefeuert. Manche Zeugen berichteten von kleinen, schnellen Objekten über der Stadt, andere von einem riesigen, langsamen Flugkörper. Suchscheinwerfer tasteten zum Dauerfeuer nervös den Himmel über Los Angeles ab - auch wenn bald kaum mehr als Pulverdampf zu sehen war.



Um 4.14 Uhr stellte die Artilleriebrigade das Feuer ein. Das Fazit war ernüchternd: Neben diversen Schäden an Fahrzeugen und Gebäuden durch die Luftabwehrgeschütze waren fünf Menschen zu Tode gekommen - drei durch in dem Durcheinander entstandene Autounfälle, zwei durch Herzinfarkte, die sie in dem lärmenden Chaos erlitten hatten. Von dem Feind jedoch, auf den eine Stunde lang gefeuert worden war, fehlte jede Spur.



Was genau eigentlich das Geballer ausgelöst hatte, konnte im Anschluss nicht zweifelsfrei geklärt werden. Marineminister Frank Knox sprach von einem "Fehlalarm", Colonel John G. Murphy erklärte, ein um 1 Uhr gestarteter Wetterballon habe die ersten Schüsse auf sich gezogen: "Sobald das Feuern anfing, schuf die Vorstellungskraft alle möglichen Ziele am Himmel und jeder machte mit."



Doch nicht jedem reichte diese Erklärung. Vor allem...