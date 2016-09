In sieben Schritten Wie die Pest Harry Potters Liebesleben beflügelte

Schritt 6: Ich steh sogar manchmal nachts auf und hol mir welche!



...Elvis Aaron Presley. Bei einer Reise durch Denver soll das rekordverdächtig ungesunde Riesensandwich der "Colorado Mine Company" beim King of Rock'n'Roll bleibenden Eindruck hinterlassen haben. Einen so starken Eindruck, dass er später in einer einmaligen Nachtaktion zurückkehrte, um sich einen Nachschlag zu holen.



Am Abend des 1. Februar 1976, so überlieferte es David Adler in seinem Buch "The Life and Cuisine of Elvis Presley", saß der King zu vorgerückter Stunde im Jungle Room seiner Villa Graceland mit Jerry Kennedy und Ron Pietrafeso, zwei befreundeten Polizisten. Die drei schwelgten in Erinnerungen an das Riesensandwich aus Denver, bis Presley solchen Heißhunger darauf hatte, dass er die Männer zu einem nächtlichen Ausflug einlud: Mit seinem Privatjet flogen sie spontan die 1500 Kilometer nach Denver.



Um 1.40 Uhr morgens ließ Presley dort sich, seine Gäste und die Piloten im Taxi zu einem Hangar chauffieren. 30 "Fool's Gold Loaf"-Sandwiches lieferte Buck Scott, Eigentümer der "Colorado Mine Company", mitten in der Nacht an. In einem zweistündigen Gelage, so Adler, schafften es die Männer, die Sandwiches tatsächlich zu verdrücken - indem sie mit reichlich Champagner nachspülten. Den Flughafen in Denver hatten sie gar nicht erst verlassen, als sie nach vollendetem Mahl wieder in den Jet stiegen und nach Memphis zurückflogen.



Elvis' Begeisterung für das monströse Erdnussbutter-Marmeladen-Bacon-Pausenbrot machte den "Fool's Gold Loaf" berühmt. Und das weit über den Tod Presleys im Jahr 1977 hinaus: Jahrzehnte später bekam...