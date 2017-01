70 Jahre SPIEGEL "Wir waren arm und hungrig, aber fleißig"

Katja Kloos kam im Oktober 1946 über die britische Militärregierung zum SPIEGEL und war bis 1952 Rudolf Augsteins Sekretärin. Das Interview führte SPIEGEL-Redakteurin Britta Sandberg im Jahr 2006. SPIEGEL ONLINE gibt hier anlässlich des 70. SPIEGEL-Geburtstags eine gekürzte Version wieder.

SPIEGEL: Frau Kloos, zunächst arbeiteten Sie 1946 für die britische Militärregierung. Welchen Eindruck hatten Sie von den Offizieren, die die Idee zu einem wöchentlichen deutschen Magazin hatten?

Kloos: Herrn Chaloner kannte ich nicht so gut, der saß ja in Osnabrück und kam nur ab und zu nach Hannover, wo der SPIEGEL-Vorläufer "Diese Woche" produziert wurde. Aber mit Mr. Ormond und Mr. Bohrer stand ich in engem Kontakt. Vor allem Mr. Bohrer hat sich sehr eingesetzt. Der war wie ein Vater, wenn die Redakteure müde waren beim Umbruch. Das war immer am Ende der Woche. Vor allem waren alle immer hungrig. Oft fragten die Redakteure mich, ob ich bei den Briten nicht etwas zu essen besorgen könne.

Reinhold Lessmann Chefsekretärin Katja Kloos, Herausgeber Rudolf Augstein

Ich ging dann die zwei Etagen hinunter und sagte: "Mr. Bohrer, die Redakteure können gar nicht mehr denken vor Hunger. Können Sie nicht etwas zu essen besorgen?" Er fuhr dann meistens ins Kasino, wo er ohnehin Besprechungen hatte, und kam mit einer Kiste Sandwiches zurück. Da war zwar mehr Luft drin, als dass es sättigte, aber dazwischen steckten Köstlichkeiten wie Schinken und Mortadella. Außerdem gab es Tee mit Sahne und Kandis. Die Folge davon war, dass wir nächtelang nicht schlafen konnten, wir waren daran ja nicht gewöhnt.

SPIEGEL: Wie war der Umgang innerhalb der Redaktion? Sehr förmlich?

Kloos: Nein, überhaupt nicht. Wir haben uns alle geduzt. Niemand fragte, wann Schluss ist, alle arbeiteten auch länger. Wenn der Umbruch war, kamen wir oft erst um vier oder fünf Uhr morgens nach Hause. Wir waren alle abgerissen, wir waren arm und hungrig, aber fleißig. Rudolf Augstein war noch ein ganz dünnes Bürschchen damals. Er kam jeden Morgen mit dem Fahrrad und trug knielange Hosen mit Hosenträgern. Auch in der Redaktion.

SPIEGEL: War Augsteins Stellung trotzdem von Anfang an unangefochten?

Kloos: Ja. Er war sehr dominant. Er hatte das Sagen von Anfang an. Er korrigierte auch oft die Texte. Wenn Umbruch war und die Korrekturfahnen kamen, wollte er alles sehen. Erst gingen die Fahnen zu den jeweils zuständigen Redakteuren, dann in die Chefredaktion. Wenn er da etwas geändert haben wollte, musste ich zu den Redakteuren gehen und überbringen, dass sie ihren Text mit ihm noch einmal durchsprechen mussten.

SPIEGEL: Wie war denn die Zusammenarbeit zwischen Ihnen beiden? Sie haben ja sehr eng zusammengesessen. War er ein strenger Chef?

Kloos: Nein, überhaupt nicht. Er sagte immer, wenn etwas nicht in Ordnung war, das schon. Aber die Atmosphäre war freundlich.

SPIEGEL: Aber Sie haben ja auch irgendwann einmal eine Auseinandersetzung mit Augstein gehabt, weil er Ihnen kündigen wollte.

Kloos: Nicht er mir.

Video SPIEGEL TV

SPIEGEL: Sie wollten kündigen?

Kloos: Ich hatte schon gekündigt. Das kam so: Ich hatte meinen Mann kennen gelernt, und Augstein war in seiner Sturm- und Drangzeit. Da ging er oft nachmittags weg und kam dann gegen sechs Uhr wieder. In der Zwischenzeit saß ich da und hatte nichts zu tun. Und dann kam er wieder und wollte anfangen zu arbeiten. Das wiederholte sich oft. Irgendwann sagte ich ihm: "Eigentlich habe ich für heute ein Rendezvous, ich habe mich verabredet mit meinem Freund". "Ach, steht der schon wieder unten?" An einem Rondell vor dem Haus wartete mein späterer Mann immer auf mich. Aber Augstein wollte mich trotzdem nicht gehen lassen. Da wurde ich natürlich böse und legte ihm meine schriftliche Kündigung auf den Tisch. Am nächsten Morgen stand er bei mir zu Hause vor der Tür und meinte: "Ich möchte dich bitten wiederzukommen." Und so haben wir uns vertragen.

SPIEGEL: Können Sie sich noch daran erinnern, wie das war, als dann Hans Detlev Becker zu Augsteins rechter Hand wurde?

SPIEGEL-Titel - die besten Cover des ersten Jahrzehnts 70 Jahre SPIEGEL, das sind auch gut 3600 gedruckte Titelbilder (und ein Vielfaches an ungedruckten Entwürfen). "Ein SPIEGEL-Titelbild", schrieb Rudolf Augstein, "muß ein Unikat sein, und dies Woche für Woche." Die Cover des SPIEGEL sind ein Stück deutsche Designgeschichte. Eine Auswahl aus sieben Jahrzehnten - hier von 1947 bis 1956. SPIEGEL 1/1947: Auf dem Cover der allerersten SPIEGEL-Ausgabe vom 4. Januar 1947 grüßte ein auch damals nicht sehr bekannter Herr die Leserinnen und Leser. Die Zeile lautete: "MIT DEM HUT IN DER HAND - wird man ein befreites Land. Österreichs Gesandter Dr. Kleinwächter vor dem Weißen Haus". In der Titelgeschichte ging es um die diplomatischen Bemühungen Österreichs, die Aufteilung des Landes in vier Zonen durch die Siegermächte zu beenden und die staatliche Souveränität zurückzugewinnen. Ludwig Kleinwächter (1882-1973) spielte als Gesandter Österreichs in Washington dabei eine wichtige Rolle. Der typische rote SPIEGEL-Rahmen war damals noch unvollständig, er bestand nur aus einem Balken oben und unten. SPIEGEL 36/1949: Ab Mitte 1947 hatten die SPIEGEL-Titelfiguren den orangefarbenen Balken oben nicht mehr durchbrechen dürfen - ein Prinzip, das man erst Anfang 1949 aufgab. In der Ausgabe vom 1. September 1949 wurde das SPIEGEL-Cover zum Tor; die Redakteure ließen aber keinen Zweifel daran, dass es sauber bleiben würde. "DER HELD, DER HÄLT - Kein Elfmeter in Moros Tor", stand unter diesem Bild. Es ging um den italienischen Nationaltorwart Luido Moro. SPIEGEL 48/1951: "Jazz-King" Louis Armstrong darf, wie alle auf dem Titel porträtierten Menschen in dieser SPIEGEL-Phase, den Rahmen sprengen. Von der Unterzeile "Das deutsche Nachrichten-Magazin", die von Frühjahr 1950 bis Herbst 1953 auf dem Cover stand, war kaum noch etwas zu lesen. Der Name des Magazins ist kleiner gedruckt als in den ersten Jahren - umso größer die Wirkung des Schwarz-Weiß-Porträts. SPIEGEL 11/1952: Hätten Sie ihn erkannt? "Genannt Plumpudding" schrieb der SPIEGEL unter dieses Porträt des damals drei Jahre alten britischen Prinzen Charles, der nach der Thronbesteigung seiner Mutter Elisabeth II. kurz zuvor zum Thronfolger geworden war. "Moderne Soziologen", hieß es in der Titelgeschichte, "sind seit langem darauf gekommen, daß es kein besseres Mittel gegen die grassierende Öde und Langeweile der Völker gibt als pausbäckige Prinzen und Prinzessinnen." Inzwischen erfüllt Charles' Enkel diese Rolle. SPIEGEL 18/1952: "In die Weltpolitik katapultiert" wird 1952 der "Medizinmann und Ministerpräsident" Kwame Nkrumah, neuer Premierminister der Kronkolonie Goldküste und der erste schwarze Regierungschef im britischen Kolonialreich. Nkrumah, der zuvor mehrmals im Gefängnis war, wird sein Land 1957 in die Unabhängigkeit führen. Die Goldküste heißt seitdem Ghana. SPIEGEL 2/1953: Nicht etwa um Einbrecherbanden ging es bei dieser SPIEGEL-Titelgeschichte, sondern um einen deutschen Stuntman. Die Zeile unter dem Maskenmann auf dem Titel lautete: "Ist das auch nicht gefährlich? Nachts auf den Dächern: Klettermaxe Arnim Dahl". Der SPIEGEL druckte damals ein drei Seiten langes Porträt des Hamburger "Sensationsdarstellers". Auf einem Foto ist zu sehen, wie er von der Hochbahn ins Hamburger Hafenbecken springt. SPIEGEL 1/1955: Kein Mensch, ein Schimpanse ist der neue Fernsehstar in den USA. Von 1953 bis 1957 trat der Affe namens J. Fred Muggs täglich im Frühstücksfernsehen der NBC auf, kommentierte mit Grimassen die aktuellen Meldungen und machte zwischendurch "Reklame für Markenartikel". Die Notwendigkeit solcher "Kapriolen" erklärte der SPIEGEL damals unter anderem mit der "Übersättigung eines Publikums, das zum Beispiel in New York gleichzeitig zwischen sieben verschiedenen Programmen wählen kann". Muggs ist auch der erste, der aus dem klassischen roten SPIEGEL-Rahmen rausguckt. Zum 1. Januar 1955 hatte der SPIEGEL sein Layout modernisiert. SPIEGEL 18/1955: Ein Klassiker - Albert Einstein, mal nicht mit rausgestreckter Zunge, sondern als das, was er war: ein Jahrhundert-Denker. "Gott würfelt nicht", stand unter dem Porträt, ein Zitat, dem heute viele Wissenschaftler widersprechen. In der Titelgeschichte würdigte der SPIEGEL den am 18. April 1955 in Princeton gestorbenen Wissenschaftler und ging schon damals der Frage nach, warum Einsteins Gehirn besser funktionierte als das eines Durchschnittsmenschen - ein Thema, das den SPIEGEL im Dezember 1999 noch einmal beschäftigte. SPIEGEL 16/1956: Das erste gezeichnete Farbporträt auf einem SPIEGEL-Titel. Zu sehen ist das Gesicht des damaligen Bürgermeisters von Florenz, Giorgio La Pira, eines "neuzeitlichen Heiligen Franziskus", wie Rudolf Augstein später schrieb. Auf einem klassischen Schwarz-Weiß-Porträt wäre der Charakter des Bürgermeisters nicht zum Ausdruck gekommen, meinte der Herausgeber. Beauftragt wurde also der Zeichner Boris Artzybasheff, der schon legendäre Titel unter anderem für das "Time Magazine" gemacht hatte. Er brachte, so Augstein, "das unscheinbare, von innerer Glut durchdrungene Gesicht von Giorgio La Pira" zur Geltung. SPIEGEL 50/1956: Elvis, the Pelvis. Der SPIEGEL berichtete von einer Nacht am New Yorker Times Sqare: Dort "wälzten sich dreitausend weinende Backfische. Es waren die eingeschriebenen Mitglieder einer neuen Vereinigung, die sich der bedingungslosen Verehrung eines neuen Gottes der Halbwüchsigen widmet: Es waren die Mitglieder der 'Elvis-Presley-Fan-Clubs'." Sie hatten die ganze Nacht für Karten zur Premiere des Elvis-Films "Love Me Tender" angestanden. Der Star, so erklärte der SPIEGEL seinen Leserinnen und Lesern, könne nicht einmal fehlerfrei Gitarre spielen und singe in "grotesk abgewandeltem Rock 'n' Roll-Rhythmus".

Kloos: Sein Auftreten war zunächst ganz bescheiden, aber es war schon so, dass er preußische Tugenden eingezogen hat. Augstein hat sich nicht so darum gekümmert, ob die Redakteure pünktlich waren und zuverlässig arbeiteten. Dafür war dann Becker zuständig. Er war sehr streng und nahm sich den einen oder anderen zur Brust.

SPIEGEL: Wie ging es dann weiter mit dem SPIEGEL?

Kloos: Rudolf Augstein und Hans Detlev Becker fanden, dass Hannover nicht das richtige Pflaster sei für die weitere Entwicklung des Blattes. Ich weiß nicht mehr, wer die Verhandlungen zuerst aufgenommen hat, der Verleger John Jahr oder Augstein. Ich habe die Gespräche noch teilweise mitstenographiert. Bald war klar, dass der SPIEGEL nach Hamburg umziehen würde. Inzwischen war mein Sohn geboren, und ich machte den Umzug nicht mehr mit.