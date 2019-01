Architektur-Luftschlösser Die irrsten Gebäude, die nie errichtet wurden

In den Kirchhöfen stapeln sich die Särge übereinander. Regelmäßig buddeln Totengräber halb verweste Leichen aus, um Platz für frische zu machen. Die alten Särge werden zerlegt und als Feuerholz an die Armen verkauft. Vergessene Knochen liegen verstreut auf dem Boden, ein süßlich-fauler Geruch liegt in der Luft.

Soweit die makabre Beerdigungsrealität in London Anfang des 19. Jahrhunderts. In keiner anderen Stadt wurde damals so viel gestorben wie in der Hauptstadt des British Empire - erste Millionen-Metropole der Welt. Im Zuge der Industrialisierung schnellte die Bevölkerungszahl bis 1835 auf zwei Millionen, um 1900 lebten in London 6,7 Millionen. Die Feuerbestattung kam für die meisten nicht in Frage - eine Lösung musste her für das Toten-Problem der Stadt.

Die radikalste stammt von Thomas Willson: 1829 präsentierte der Architekt seine Vision einer gigantischen Pyramide, die Platz für bis zu fünf Millionen Leichen bot. Laut Willson sollte das 500 Meter hohe, von Obelisk und Sternwarte gekrönte Monstrum auf dem Primerose Hill stehen, einem der schönsten Aussichtspunkte Londons. Mietpreis pro Grabkammer: 50 Pfund.

Paradies unter die Kuppel

Als "praktisch, billig und lukrativ" bewarb Willson seine Erfindung und versprach den Investoren der "Pyramid General Cemetery Company" eine Traum-Rendite von fünf Prozent jährlich. Allein: Das Parlament war nicht überzeugt von Willsons "Metropolitan Sepulchre". 1832 erließ es ein Gesetz, dass den Weg freimachte für Parkfriedhöfe in der Londoner Umgebung.

Willson wurde von seinen Zeitgenossen als Spinner verlacht - obwohl es genau solcher Querdenker bedarf, um Antworten auf drängende Fragen zu finden und die Architektur voranzubringen. Kreative Visionäre wie El Lissitzky, der das Leben in die Luft verlegen wollte: 1924 stellte der russische Avantgardist seine schwebenden Hochhäuser vor, die sogenannten Wolkenbügel.

Heritage Images/ Getty Images Leben im quergelegten Hochhaus: "Wolkenbügel" des russischen Avantgardisten El Lissitzky (1924)

Oder Universalgenie Richard Buckminster Fuller, der 1968 Manhattans Stadtzentrum unter eine gigantische Glaskuppel packen wollte, um den Energieverbrauch zu reduzieren und die Stadt vor Hitze, Kälte, Staub zu schützen. Nie mehr Schnee schippen, fantasierte "Bucky" und wollte Mid Town Manhattan "in ein Paradies verwandeln", wie er schrieb.

Rem Kohlhaas wiederum dachte sich 1996 das "Bangkok Hyperbuilding" aus, ein 1000 Meter hohes Monstrum, in dem 120.000 Menschen leben sollten. "Die Vergangenheit ist zu klein, um darin zu leben", proklamierte der niederländische Architekt - setzte sich damit aber ebenso wenig durch wie Bucky mit seinem "Manhattan Dome oder Lissitzky mit seinen "Wolkenbügeln".

Ihre Ideen gehören zum Kanon wundervoller Architektur-Luftschlösser, versammelt in dem jetzt auf Deutsch erschienenen "Atlas der nie gebauten Bauwerke" (dtv). Autor Philip Wilkinson erzählt die Geschichte von 50 Beinah-Bauten, die aus den unterschiedlichsten Gründen gescheitert sind.

Hans Werlemann/ OMA/ DACS 120.000-Menschen-Monstrum: Das Bangkok-Hyperbuilding von Rem Koolhaas (1996)

Mal ging die Baugesellschaft pleite - so im Fall des 1892 begonnenen Londoner Eiffelturms, Spleen des exzentrischen Eisenbahnmanagers Sir Edward Watkin. Mal gewann ein anderer Entwurf den Ideenwettbewerb. So konnte sich der deutsche Architekt Ludwig Mies van der Rohe 1921 nicht durchsetzen mit seinem grandiosen Glashochhaus am Spreedreieck in Berlin - stattdessen prangt dort seit 2009 ein Bürogebäude, das aussieht, "als sei der Grundriss zwei ineinander verkeilten Currywürsten nachempfunden", so die "Frankfurter Allgemeine Zeitung".

Andere Architekturikonen kamen nie übers Reißbrettstadium hinaus, weil sie mit den damaligen Mitteln schlicht nicht realisierbar waren. Bauten wie das Monument der III. Internationale etwa: ein schräg aufsteigender Spiralkoloss aus Stahl mit rotierenden Glaselementen, in denen sich die einzelnen Organe der Kommunistischen Internationale versammeln sollten.

Mit 400 Metern wäre das Denkmal um einiges höher gewesen als das damals höchste Bauwerk Europas, der Eiffelturm. Ganz oben sollte ein Radiosender in einer Halbkugel thronen, die sich stündlich um sich selbst drehte.

In Stein zu meißelnder Größenwahnsinn

Erdacht 1919 vom russischen Künstler Wladimir Tatlin, avancierte das Monument zum weithin sichtbaren Symbol der Revolution: Voller Ehrfurcht schleppten die Genossen ein sperriges Modell des Turms bei 1.-Mai-Demonstrationen durch die Straßen.

Getty Images Große Revolution, unhandliches Monument: Modell des Tatlin-Turms (1925)

Nur verwirklichen ließ sich das Revoluzzer-Denkmal nicht - genauso wenig wie die Vereinigung der Proletarier aller Länder. Es blieb eine Kopfgeburt, in ihren bombastischen Ausmaßen vergleichbar mit Boris Iofans "Palast der Sowjets" für Diktator Josef Stalin oder der Nazi-Vision einer "Welthauptstadt Germania": in Stein zu meißelnder Größenwahn mitten in Berlin.

Furchteinflößende Klötze - aber längst nicht so spannend wie solche Fantasiegebilde, die realen Ängsten Rechnung trugen. Der vor einem Atomschlag etwa. Auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges stellte der britische "Archigram"-Visionär Ron Herron 1964 sein Modell der "Walking City" vor: ein 50-stöckiges U-Boot-Ei, das sich auf riesigen Spinnenbeinen überall dorthin bewegen könnte, wo es gerade gebraucht wird.

ANZEIGE Philip Wilkinson:

Atlas der nie gebauten Bauwerke Eine Geschichte großer Visionen dtv Verlagsgesellschaft; 256 Seiten; 30,00 Euro.

Weg aus Landstrichen, die durch atomaren Beschuss oder Umweltzerstörung verwüstet worden sind - hin zu sicheren Regionen, in denen die Wirtschaft brummt. Einsetzbar wäre die Wander-Stadt für den globalen Arbeitsnomaden aber auch als Auffanglager bei Kriegen und Krisen; vor Raketen könnte sie blitzschnell davonkrabbeln, zur Not bis auf den Mond.

Eine Science-Fiction-Spielerei, beseelt von Zukunftsangst wie Technik-Euphorie, die Architekten bis heute inspiriert. Weil sie wegweisende Fragen stellt, so Buchautor Wilkinson: Muss die Stadt der Zukunft zwangsläufig ortsfest sein, aus rechten Winkeln bestehen, in die Höhe ragen?

Oder darf sie - je nach Bedarf - auch auf dem Meeresgrund schlummern? Als die Querdenker der britischen Architektengruppe "Archigram" vor 50 Jahren ihre Idee einer "Underwater City" präsentierten, glaubte niemand an seine Umsetzbarkeit. Heute scheint ein modernes Atlantis in greifbarer Nähe. Zumindest wenn es nach der japanischen Baufirma Shimizu geht.

"Ocean Spiral" heißt ihre Vision einer Unterwassersiedlung, in der bis zu 5000 Menschen in einer Acrylglas-Kapsel wohnen, arbeiten, sich amüsieren. Geschätzte Baukosten: 23 Milliarden Euro. "Der Ozean bietet unendliche Möglichkeiten", so Shimizu 2014 bei der Präsentation. Oder, wie es Kapitän Nemo in Jules Vernes Sci-Fi-Roman "20.000 Meilen unter dem Meer" formulierte: "Ich sehe Hoffnung für spätere Zeiten, wenn die Menschheit reif ist, für ein neues, besseres Leben."

Vom begehbaren Elefanten über den Akropolis-Palast bis zum Endlos-Turm: Klicken Sie sich mit einestages durch die schönsten Architektur-Luftschlösser der Geschichte!