Barry Gibb und die Bee Gees Die Weltstars vom Damenklo

Im April 1967 fanden US-Radiosender in ihrer Post eine Single aus England, auf der weder Band noch Titel standen. Der Song haute amerikanische DJs völlig um: Er klang , als sei er von den Beatles! Bald lief "New York Mining Disaster 1941" im Radio rauf und runter.

Tatsächlich stammte er jedoch nicht von den "Fab Four", sondern von drei völlig unbekannten Brüdern. Doch dank ihres Managers, der die Minenunglücks-Moritat bewusst blanko verschickt hatte, feierten die Bee Gees 1967 ihren ersten internationalen Hit. Es sollte nicht der letzte bleiben.

Mit mehr als 200 Millionen verkauften Alben gehören die Brüder Gibb heute zu den erfolgreichsten Popmusikern der Geschichte. Bandleader und Hauptkomponist war Barry, der Älteste - und der einzige von ihnen, der noch lebt.

Er war erst neun, als er 1955 in Manchester mit seinen drei Jahre jüngeren Brüdern, den Zwillingen Robin und Maurice, eine Band gründete: "The Rattlesnakes". Ihre Lieblingsproberäume für den Harmoniegesang waren ausgerechnet öffentliche Toiletten. Sie seien wie süchtig nach Hall gewesen, sagte Barry Gibb, und der war nirgendwo besser als im WC eines Kaufhauses in Manchester. Wenn auf der Herrentoilette zu viel los war, seien sie einfach aufs Damenklo gegangen.

Der Durchbruch sollte ihnen aber erst auf einem anderen Kontinent gelingen: 1958 wanderte die Familie nach Australien aus. Erst dort wurden die Jungen zu Kinderstars. Sie bekamen eine eigene Show im Regionalfernsehen und feierten 1965 als Teenager ihren ersten Top-Ten-Hit, der ausgerechnet "Wine and Women" hieß.

Ihren Bandnamen "Bee Gees" gaben sich die Brüder wegen der vielen B-G-Initialen in ihrem Umfeld: Brothers Gibb, Barry Gibb, ihre Mutter Barbara Gibb - selbst der DJ, der sie als erster im Radio spielte, hieß Bill Gates.

Harmoniegesang im Treppenhaus

Barry war von Beginn an Chef der Band. Er war nicht nur der kreative Kopf, sondern hatte auch die größte Bühnenpräsenz: Gitarre in der Hand, einen Kopf größer als die Brüder - und natürlich viel, viel schöner. 1968, mit gerade 22 Jahren und noch ohne Vollbart und Löwenmähne, wurde er zum "Sexiest Man Alive" gewählt.

In seiner Jugend nutzte er das schamlos aus. "Ich hatte immer um die hundert Ringe in der Tasche und habe jedem Mädchen, das mir gefiel, einen geschenkt." Die Masche war erfolgreich - obwohl der Modeschmuck von Woolworth kam.

Die Gibb-Brüder hatten 1967 noch so wenig Geld, dass sie auf der fünfwöchigen Schiffsreise von Australien nach England singen mussten, um die Überfahrt zu finanzieren. Zurück in der alten Heimat wartete dann allerdings der erste große Plattenvertrag. Sie unterschrieben bei Polydor.

Für Polydor komponierten sie auch "New York Mining Disaster 1941" - und zwar im Treppenhaus. "Da war es sehr dunkel, es war Nacht, und wir konnten einander nicht sehen", erinnert sich Barry in der autorisierten Bee-Gees-Biografie. Die Brüder stellten sich vor, in einer Mine eingeschlossen zu sein - und schufen so einen Welterfolg.

Nach diesem Durchbruch folgte ab 1967 Hit auf Hit: zunächst "To Love Somebody", den Barry Gibb als seinen wichtigsten Song bezeichnet. Ende 1967 dann ihre erste Nummer eins: "Massachusetts". Wo die Brüder bis dahin noch nie gewesen waren.

Ende der Sechzigerjahre sei die Karriere der Bee Gees dann im Grunde vorbei gewesen und erst mit "Saturday Night Fever" wiederbelebt worden - so die Mär, die seit Ewigkeiten verbreitet wird. Tatsächlich feierten die Bee Gees im Jahr 1971 mit "How Can You Mend A Broken Heart" ihren ersten Nummer-1-Hit in den USA. Laut Barry Gibb habe Michael Jackson den Song so geliebt, dass er seinen Kumpel Barry gelegentlich anrief, um ihn sich am Telefon vorsingen zu lassen.

Neues Markenzeichen: Quietschgesang

Die "Krise" der Bee Gees begann in Wahrheit erst im Jahr 1973 und endete auch schon zwei Jahre später mit "Jive Talkin'", ihrer zweiten Nummer 1 in den USA. Der Song beginnt mit einem herrlich kratzigen Gitarren-Intro von Barry Gibb, der zeigte, wie man aus der Akustikgitarre ein Disco-Instrument macht. Denn "Jive Talkin" war ohne Zweifel der erste Disco-Hit der Band - zwei Jahre vor "Saturday Night Fever".

Den mittelmäßigen Travolta-Film machten die Gebrüder Gibb 1977 mit ihren Songs zum Welterfolg. Der Soundtrack wurde es ebenfalls: Bis heute verkaufte sich nur die Filmmusik zu "Bodyguard" besser. Zum neuen Markenzeichen der Bee Gees wurde Barrys Falsett.

In den Über-Hits "How Deep Is Your Love", "Stayin' Alive" und "Night Fever" trieb Barry Gibb seine Stimme in so absurde Höhen, dass er die Musikwelt spaltete. Für die einen klang er wie ein Engel, für die anderen nach "Alvin und die Chipmunks". Dass die Bee Gees dabei auch noch mit Föhnfrisuren und aufgeknöpften Glitzerhemden auf der Bühne standen, machte sie für viele zur Hassfigur - und zum Vorbild für Dieter Bohlen und Modern Talking.

In den Jahren 1977 und 1978 war der Erfolg für die Bee Gees unermesslich. Binnen neun Monaten erreichten sieben von ihnen komponierte Titel die Nummer eins der US-Charts. Einmal schrieb Barry Gibb sogar drei Nummer-Eins-Hits an einem Nachmittag. Und nach einer kurzen Pause ging es weiter: "Woman in Love" von Barbra Streisand wurde 1980 eine weltweite Nummer eins, "Islands in the Stream" schaffte es in den USA und Österreich an die Spitze der Charts.

Mit letzterem Song verewigte sich Barry Gibb auch im Country-Genre, das er immer geliebt hatte - so sehr, dass er sogar die Villa von Johnny Cash kaufte. Doch kurz bevor er im Jahr 2007 einziehen wollte, brannte das Holzhaus ab.

Die größten Kompositionen des Bee Gees 1977: Yvonne Elliman - If I can't have you



Eigentlich sollte die durch das Musical "Jesus Christ Superstar" bekannt gewordene Yvonne Elliman für den Soundtrack von "Saturday Night Fever" einen anderen Song singen - nämlich "How Deep Is Your Love". Doch laut Barry Gibb sagte Bee-Gees-Manager Robert Stigwood zu seiner Band, so einen Song dürfe man nicht abgeben. Also wurde getauscht: Die Bee Gees machten "How Deep Is Your Love" zur ersten Nummer eins des Film-Soundtracks und zu einem Welthit, den bis heute jeder kennt. Yvonne Elliman bekam dafür den Song "If I Can't Have You" und machte daraus die vierte Nummer eins des Soundtracks - die heute nur noch wenige kennen. 1977: Samantha Sang - Emotion



Samantha wer? Die australische Sängerin mit dem sprechenden Namen Samantha Sang ist heute weitestgehend unbekannt. Doch dank Barry Gibb hatte sie vor 40 Jahren einen Hit. "Emotion" schaffte es im Jahr 1977 auf Platz eins in Kanada und Neuseeland und immerhin auf Platz drei der US-Charts. 24 Jahre später... ...nahmen Destiny's Child 2001 den Titel noch einmal auf - und machten den Song erneut zu einem Hit. 1978: Frankie Valli - Grease



Wer kommt höher, Barry oder Frankie? Frankie Valli, bekannt als Sänger der Four Seasons, hat genauso wie Barry Gibb ein Falsett drauf, mit dem in der Popmusik nur ganz wenige Sänger dienen können. Was also kommt dabei heraus, wenn der eine Kopfstimmen-Künstler dem anderen einen Song schreibt? Ein Lied komplett ohne hochtönigen Gesang. Der Titel wurde trotzdem ein Welthit und landete in den USA und Kanada auf Platz eins der Charts. 1980: Barbra Streisand - Woman in Love



Barbra Streisand ist eine der erfolgreichsten Sängerinnen der Popgeschichte. Sie hat über 140 Millionen Alben verkauft und hätte die Hilfe von Barry Gibb eigentlich nicht gebraucht. Doch der schrieb ihr mal eben, unterstützt von Bruder Robin, ihren größten Hit. "Woman in Love" schaffte es in 18 Ländern der Welt auf Platz eins der Charts. Und das war noch nicht alles, denn... ...Barry Gibb hatte für Barbra Streisand ja gleich ein ganzes Album produziert, auf dessen Cover er auch in inniger Umarmung mit der Diva zu sehen ist. "Guilty" (1980) heißt das Werk, bei dem Streisand laut Vertrag erstmals in ihrer Karriere alle Verantwortung abgeben musste. Denn Barry Gibb hatte keine Lust darauf, dass ihm jemand reinredete und schrieb das komplette Werk alleine in seinem Haus in Miami. Das Album wurde natürlich auch ein Welterfolg, und das nicht zuletzt wegen des schmachtenden Duetts von Barry und Barbra, das wie das Album "Guilty" heißt und in den US-Charts bis auf Platz drei kletterte. 1982: Dionne Warwick - Heartbreaker



Dionne Warwick ist zwar die Cousine von Whitney Houston, doch ihr Hit "Heartbreaker" stammt nicht aus der Feder der berühmten Soul-Diva. Sondern von Barry Gibb. Der Titel schaffte es in Schweden sogar auf Platz eins der Charts, und die von Dionne Warwick unendlich schmerzvoll gesungene Zeile "Suddenly everything I ever wanted has passed me by" kann einem in passender Stimmung auch heute noch das Herz brechen. 1985: Diana Ross - Chain Reaction



Den Bee Gees und allen voran Barry Gibb verdankt die Supremes-Sängerin und Motown-Legende Diana Ross ihren letzten Hit "Chain Reaction". Zwar floppte der Titel in den USA, doch in Großbritannien war er im Jahr 1985 ein Nummer-Eins-Hit. Und ja, es gab Jahre, in denen deutsche Radiosender das Lied beinahe totgespielt haben. 1983: Dolly Parton und Kenny Rogers - Islands in the Stream



Barry Gibb liebt Country, und seit "Islands in the Stream" liebt der Country auch Barry Gibb. Interessanterweise war der Song eigentlich als R&B-Nummer für Marvin Gaye gedacht, doch dann machte Barry mit Unterstützung seiner Brüder daraus einen Country-Song für die Genre-Helden Dolly Parton und Kenny Rogers. Der Titel wurde mal wieder ein Welthit, Nummer eins unter anderem in den USA. Er gilt bis heute als einer der erfolgreichsten Country-Songs der Geschichte. 1998: Celine Dion - Immortality



Fünf Jahre vor dem Tod von Maurice Gibb und damit dem Ende der Bee Gees schrieben die Brüder noch einen Hit für die Frau, die kurz zuvor die Titanic in den Untergang gesungen hatte. Die drei Gibbs lieferten nicht nur die Komposition, sondern sangen auch im Background, und am Ende war Celine Dions "Immortality" zwar alles andere als ein Geniestreich, aber trotzdem natürlich: ein Hit.

Ein unvorhersehbares Unglück - denn für die Bee Gees war das siebte Jahr des Jahrzehnts immer ein Erfolgsjahr gewesen: 1967 feierten sie ihren internationalen Durchbruch; 1977 wurden sie durch den Soundtrack für "Saturday Night Fever" Megastars; 1987 kehrten sie nach ein paar Jahren Durststrecke zurück und schafften mit "You Win Again" ihren nächsten europaweiten Nummer-Eins-Hit; 1997 schließlich, nach weiteren mageren Jahren, wurde "Alone" ihr letzter großer Erfolg, der in ein paar asiatischen Ländern noch einmal Platz eins belegte.

Im selben Jahr nahmen die Bee Gees in Las Vegas ihr großartiges Live-Album "One Night Only" auf. Es sollte eigentlich ihr letztes Konzert sein. Barry Gibb hatte so starke Arthritis, dass er die Schmerzen beim Gitarrespielen kaum aushielt.

Doch weil die Resonanz so groß war, gingen die Bee Gees noch einmal auf Tour. Ein großes Problem: Barry Gibb litt nun auch noch an den Folgen eines Bandscheibenvorfalls und konnte nicht sitzen. Für die Fahrten vom Hotel zum Konzert besorgte das Management deshalb einen Mini-Van, in den eine Haltestange eingebaut wurde, so dass Barry Gibb in dem "Barry Mobile" getauften Wagen stehend wie in einem Bus chauffiert wurde.

Bandleader ohne Band

Die Geschichte der Bee Gees endete endgültig 2003 - mit dem plötzlichen Tod von Maurice Gibb, der an den Folgen einer Darmverschlingung starb. Das Entsetzen über seinen Tod belastete das Verhältnis von Barry und Robin schwer, jahrelang sprachen sie kaum ein Wort miteinander. Erst 2009 war die Krise überwunden und beide traten als "Brothers Gibb" wieder gemeinsam auf. Doch nur drei Jahre später starb Robin an Krebs.

Dass er seine drei jüngeren Brüder verloren hat - bereits 1988 war Andy, der jüngste der Familie, gestorben - ist für Barry Gibb auch heute noch kaum zu ertragen. "Ich meine... was... was soll ich sagen... ich kann nichts sagen, was irgendeinen Sinn ergibt", stotterte er im März dieses Jahres in einem Interview im englischen Fernsehen. Außer ihm, dem ältesten Sohn, gibt es nun nur noch seine zwei Jahre ältere Schwester Lesley.

Nach dem Tod von Robin fiel Barry Gibb in ein tiefes Loch und verlor für zwei Jahre die Lust am Leben. Doch dann kehrte die Freude an der Musik zurück, Barry Gibb ging wieder auf die Bühne und brachte 2016 das Album "In the Now" heraus.

Als Solokünstler aufzutreten, fällt ihm immer noch schwer. Denn obwohl er der unbestrittene Bandleader der Bee Gees war, betrachtete er sich als Teil eines Trios, das Individuum Barry Gibb trat immer hinter der Band zurück, wie er sich erinnert: "Ich war es immer gewohnt, die zweite Geige zu spielen."

Diese Zurückhaltung ändert nichts daran, dass Barry Gibb das ist, was die Amerikaner "larger than life" nennen: Laut Guinness-Buch der Rekorde ist er der zweiterfolgreichste Komponist der Popgeschichte, vor ihm liegt nur Paul McCartney. Er ist der einzige Songwriter, der in den USA vier aufeinanderfolgende Nummer-Eins-Hits hatte, in fünf Jahrzehnten schafften es Titel von ihm an die Spitze der Charts.

Vielleicht besser als alle Zahlen belegt ein Zitat von ABBA-Superstar Björn Ulvaeus zu Barry Gibb: "Als ich das erste Mal den Soundtrack zu 'Saturday Night Fever' gehört habe, war ich grün vor Neid."