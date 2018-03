Benny Goodman in der New Yorker Carnegie Hall "Was zum Teufel sollen wir da?"

Die Handvoll Leute mit Transparenten vor dem Konzerthaus wurde kaum beachtet. Sie demonstrierte gegen das politische Bekenntnis des Stars des Abends; Benny Goodman hatte auf einem Benefizkonzert für die republikanische Seite im spanischen Bürgerkrieg gespielt. So what!

"Aufregung und eine fast elektrische Spannung", wie die "New York Times" schrieb, herrschten vor der Carnegie Hall wegen der angekündigten Musik. Ein Reporter des Jazzmagazins "Down Beat" beobachtete hinter den Kulissen, wie der 29-jährige Bandleader Goodman "bleich wie ein Greis, seine Musiker ermahnte, zusammen rauszugehen". Während seine Kollegen nervös ihre Plätze einnahmen, linste der Trompeter Harry James durch den Vorhang in den Saal und murmelte: "Ich komm' mir vor wie eine Hure in der Kirche."

James' Ausspruch bringt auf den Punkt, worum es am kalten Wintersonntag des 16. Januar 1938 in New York ging: Musiker, deren Wirkungsfeld praktisch nur Bars und Ballsäle, Kaschemmen und Variete-Theater waren, sollten auftreten, wo Weltstars der Klassik wie der Tenor Enrico Caruso und der Geiger Jascha Heifetz ihre Konzerte gaben. Jazz in der Carnegie Hall? Das 1891 eröffnete Konzerthaus im italienischen Renaissancestil war Amerikas Tempel der Hochkultur.

Die Idee, Jazz dorthin zu bringen, hatten Helen Oakley und John Hammond. Die beiden kamen aus stinkreichen Unternehmerfamilien, waren aber politisch progressiv und sendungsbewusste Jazzfans. Zusammen mit dem Musikkritiker Irving Kolodin sprachen sie Benny Goodman an. Der Sohn jüdischer Emigranten spielte auf der Klarinette Mozart-Konzerte; populär aber war er als "King of Swing"; er leitete damals Amerikas bekannteste Bigband.

"Was zum Teufel sollen wir da?" soll Goodman gesagt haben, als das Angebot zum Konzert in der Carnegie Hall kam. Swing galt damals als Tanzmusik und Goodman zweifelte, ob genug Leute kommen würden, um sich seine Band anzuhören. Er schlug den Veranstaltern vor, eine britische Komikerin ins Programm zu nehmen. Zur Erleichterung von Hammond und Oakley sagte sie ab.

Goodmans Sorgen erwiesen sich als unbegründet. Schon Wochen vor dem Termin war die Carnegie Hall ausverkauft. Goodman selbst musste sich Karten auf dem Schwarzmarkt besorgen, als Familienmitglieder kurzfristig beschlossen, aus Chicago anzureisen. Für 100 Besucher, die keinen Platz mehr gefunden hatten, wurden Stühle auf die Bühne gestellt. Aber wie würden die Leute reagieren?

Weiße und schwarze Tasten

Wie die sonst auftretenden Klassikstars wurde der schlanke, gut aussehende Goodman freundlich empfangen, als er mit der Klarinette in der Hand die Bühne betrat. Doch seine berühmte Band spielte das erste Stück "Don't Be That Way" ungewöhnlich verhalten. Offenbar schüchterte die fremde Umgebung die Musiker eine. Dann feuerte der Schlagzeuger Gene Krupa seine Kollegen mit einem donnernden Solo an, und der Funke sprang über. Der "New York Times"-Kritiker Olin Downes sah staunend, wie seine neben ihm sitzende Teenagertochter zu zappeln begann und jubelnd aufsprang. Auch immer mehr ältere Besucher klatschten und pfiffen nach den Soli der sich steigernden Musiker. Beim Abschlussstück "Sing, Sing, Sing" kochte der Saal.

"Wir spielten für Bix (den mit 28 Jahren krank und arm verstorbenen Trompeter Bix Beiderbecke)" schrieb Goodman später, "wir spielten für die Jungs auf den Dampfern, in den Spelunken und in den Kneipen."

Ein rauschender Erfolg wurde das Zweieinhalb-Stunden-Konzert auch wegen Goodmans Programmgestaltung. Zu seiner Band aus weißen Musikern hatte er schwarze Kollegen als Gäste eingeladen. Der King of Swing wollte dem Publikum auch eine musikalische Jazzgeschichte bieten. So spielten bei Kompositionen von Duke Ellington Musiker aus dessen Band (Johnny Hodges, Cootie Williams und Harry Carney) die Soli. Bei Stücken von Count Basie setzte der sich ans Klavier und seine Stars Lester Young, Freddie Green und Walter Page stiegen ein. Zwischen den Bigband-Nummern musizierte Goodman mit seinem Quartett aus weißen (Goodman, Krupa) und schwarzen Musikern (dem Pianisten Teddy Wilson und dem Vibraphonisten Lionel Hampton).

"Benny Goodman sagte, wir brauchen die weißen und die schwarzen Tasten, um gute Harmonien zu erzeugen", erinnerte sich Lionel Hampton, "er verdient größte Anerkennung." Tatsächlich war das Carnegie-Hall-Konzert über die Musik hinaus ein Meilenstein. 1938 galt im Musikbusiness noch die Rassentrennung. Bei einem Abend im gleichen Konzerthaus zehn Jahre früher zu Ehren des Blues-Komponisten W.C. Handy waren nur schwarze Musiker aufgetreten. "Benny Goodmans Konzert vom 16. Januar 1938 ist das wichtigste der Jazzgeschichte", urteilt der Musikkritiker Phil Schaap, "es öffnete die Konzerthallen für den Jazz."

Noch zweimal wiederholt

Freilich sind Auftritte in Konzerthallen für US-Jazzmusiker immer noch die Ausnahme. Ihr tägliches Brot verdienen sie mit Gigs in engen Klubs oder in Restaurants zum Tellergeklirr speisender Gäste. Ihre Musik blieb gerade in Amerika für die überwiegende Mehrheit triviale Unterhaltung. Als Kunstform wurde Jazz eher von Europäern wahrgenommen. So schrieb der Schweizer Dirigent Ernest Ansermet die erste Würdigung des Jazz. Die deutschen Emigranten Alfred Lion und Francis Wolff gründeten "Blue Note", das wichtigste Label der Jazzgeschichte. Noch 1976, auf der Washingtoner Konferenz zum 200-jährigen Bestehen der USA, bestritten US-Wissenschaftler vehement die von Europäern und Asiaten unterstützte These des Deutschen Joachim-Ernst Berendt, Jazz sei "Amerikas wichtigster Beitrag zur Weltkultur".

Das Carnegie-Hall-Konzert brachte Benny Goodman keinen direkten finanziellen Gewinn. Die Gagen für die Gaststars und Proben für den großen Auftritt schluckten die Gewinne. Doch wegen seines Erfolges wurde das Konzert zweimal wiederholt. Goodman erhielt Angebote für Auftritte mit seinem Orchester in Hollywoodfilmen. Die Aufzeichnung des Konzerts auf zwei Schallplatten gehörte zu den ersten LPs, die sich über eine Million Mal verkauften. Nach Goodmans Carnegie-Hall-Premiere konnte Mitveranstalter John Hammond für 1938/39 die Konzertreihe "From Spirituals To Swing" in der prestigeträchtigen Konzerthalle unterbringen.

Zum 80. Jahrestag im Januar wiederholte die Bigband des New Yorker Lincoln Center das historische Konzert. Die Goodman-Soli in den Arrangements spielte dabei die Klarinettistin Anat Cohen. "This music is alive", sagte die aus Israel stammende 38-Jährige. Dass sich diese Musik weiter entwickelt, beweist eine Frau als führende Instrumentalistin.