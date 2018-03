Vor Gericht in Moabit "Wenn's der Wahrheitsfindung dient"

"Der Knast gehörte damals zur revolutionären Sozialisation", hat Fritz Teufel später einmal gesagt. "Das war die Grundausbildung." Wer rebelliert, macht über kurz oder lang Bekanntschaft mit Polizei und Justiz, mit Gerichten und Gefängnissen. Der düstere Bau, in dem festgenommene Rebellen in Berlin gewöhnlich landeten, befindet sich in Moabit: das Kriminalgericht samt Untersuchungsgefängnis.

Die Bodenfliesen dieser Kathedrale der Justiz tragen die Buchstaben KCG, Königliches Criminalgericht. Auf zwölf massiven Pfeilern ruht das mächtige Gewölbe. Imponierarchitektur. Treppen schwingen sich zu zwei Umgängen empor, daran hängen sechs wuchtige Skulpturen aus Sandstein, zumeist Frauenfiguren. Sie stehen für Glauben, Gerechtigkeit, Streitsucht, Friedfertigkeit, Lüge und Wahrheit.

Der Justizkoloss in Moabit, 1906 eröffnet, war das erste elektrisch erleuchtete Gebäude Berlins, mit eigenem Kraftwerk und eigener Wasserversorgung. Im Saal 700, zweite Etage, prangen an der hohen Decke stuckgeschnörkelt die Leitsprüche "Fiat Justitia" und "Suum Cuique" - Gerechtigkeit geschehe und Jedem das Seine. Dieser große Schwurgerichtssaal hat viel Justizgeschichte erlebt.

DPA Blick ins Kriminalgericht Moabit

Am 3. Juli 1967, einen Monat nach dem Tod von Benno Ohnesorg, verkündet hier der Vorsitzende Richter Friedrich Geus ein mit Spannung erwartetes Urteil. Angeklagt: Hans-Joachim Rehse, von 1934 bis 1945 Beisitzer beim Volksgerichtshof; als rechte Hand von Roland Freisler hatte er 231 Todesurteile unterschrieben.

Der Blutrichter war im Vorjahr in Schleswig-Holstein verhaftet worden, wo er wieder bei einem Verwaltungsgericht in Amt und Würden war. In der Hauptverhandlung bekennt er: "Ich wagte es nicht, irgendeine Unterschrift zu verweigern." Das Urteil des Landgerichts lautet: fünf Jahre Zuchthaus "wegen Beihilfe zum Mord in drei Fällen und Beihilfe zum versuchten Mord in vier Fällen". Rehse geht allerdings erfolgreich in Revision, der Fall muss erneut verhandelt werden.

Student als Bürgerschreck

Unterdessen sitzt Fritz Teufel seit dem 2. Juni 1967 in Untersuchungshaft, weil er einen Stein auf Polizisten geworfen haben soll. Der Student produziert in seiner Zelle mit der Schreibmaschine kleine Flugzettel: "Amis raus aus Vietnam, Nazis raus aus der Justiz."

Sechs Tage nach Rehses Verurteilung wird Teufel im Kriminalgericht Moabit vorgeführt. Mit Rainer Langhans muss er sich wegen "Aufforderung zur menschengefährdenden Brandstiftung" verantworten. Nach einem Warenhausbrand in Brüssel, bei dem 322 Menschen starben, hatten die Kommunarden ein geschmackloses, satirisches Flugblatt verteilt, Titel: "Wann brennen die Berliner Kaufhäuser?"

Schauplatz der Hauptverhandlung gegen Langhans und Teufel ist der Saal 500. Schon mit ihrer Kleidung begeben sich die beiden Angeklagten in scharfen Kontrast zu den Richtern, Staatsanwälten, Anwälten in ihren schwarzen Roben - sie tragen am liebsten orange Hosen, lila Hemden und andere Schockfarben aus London. Bunt und locker. Ohne Respekt vor dem Mummenschanz.

Nomen est omen? Der angeklagte Student Fritz Teufel, eignete sich schon dank seines Familiennamens zum Bürgerschreck. Dazu noch dunkle Locken, Vollbart und Nickelbrille.

Der Vorsitzende Richter Walter Schwerdtner, 53, befragt Teufel, 24, zu seinem Werdegang:

"Sie sind vor vier Jahren nach Berlin gekommen, haben Publizistik studiert, was wollen Sie damit anfangen?"

Angeklagter Teufel: "Früher wollte ich mal so eine Art humoristischer Schriftsteller werden."

Richter Schwerdtner: "Und jetzt?"

Teufel: "Dann habe ich mich politisch engagiert - und da verliert man manchmal den Humor."

Schwerdtner: "Sie sind vorbestraft. Was war da?"

Teufel: "Selbstbedienungsladen im Januar, da habe ich was mitgenommen, ohne Bezahlung."

Schwerdtner: "Also Ladendiebstahl. Wie kam das?"

Teufel: "Hängt wohl mit meiner Einstellung zum Eigentum zusammen, dass es nämlich abgeschafft werden müsste."

Als Schwerdtner fragt, warum der Angeklagte das Flugblatt "Wann brennen die Berliner Kaufhäuser?" hergestellt habe, erklärt Teufel:

"Es hat uns gereizt, die moralische Empörung der Leute hervorzurufen, die sich niemals entrüsten, wenn sie in ihrer Frühstückszeitung über Vietnam oder andere schlimme Dinge lesen."

Schwerdtner: "Sie demonstrieren also gegen Vietnam?"

Teufel: "Nicht nur Vietnam, wir demonstrieren auch gegen die Saturiertheit und Selbstgefälligkeit..."

Schwerdtner: "Wer ist denn saturiert?"

Teufel: "Die überwiegende Mehrheit unserer Mitbürger ist doch ganz schön selbstzufrieden."

Schwerdtner: "Noch mal: Wie meinen Sie das mit der Saturiertheit?"

Teufel: "Die Deutschen glauben doch, jetzt haben sie die Demokratie erreicht, sie sind ein richtig gutes Völkchen. Zwar sind mal von ihnen eine Menge Juden vergast worden, dafür werden jetzt mit deutschen Waffen Araber umgebracht, das ist auch eine Art Wiedergutmachung. - Es ist doch so: Je mehr von den Schwarzen oder Gelben da unten verrecken, desto besser für uns."

Schwerdtner: "Das meinen Sie aber doch nicht ernst." (Gelächter im Saal)

Teufel: "Doch - doch!"

Diese Protokolle hat Ulrich Enzensberger, einst mit Teufel in der Kommune 1, veröffentlicht. Sie zeigen Teufels Geschick, Staatsanwälte und Richter in Moabit zu provozieren und vorzuführen. Auf subtile, sehr persönliche Art und Weise entzauberten er, Langhans und andere angeklagte Kommunarden und Studenten die verstaubten Rituale in den Gerichtssälen.

Ganz anders gab sich ein Angeklagter, der sich in Moabit wegen "fahrlässiger Tötung" verantworten musste: Karl-Heinz Kurras. Der Kriminalhauptkommissar der Politischen Abteilung hatte Benno Ohnesorg am 2. Juni 1967 erschossen. Er präsentierte sich im blauen Anzug mit perfekt manikürten Fingernägeln als verfolgte Unschuld. Kurras fabulierte von knapp einem Dutzend Finsterlingen, die sich in der Krummen Straße bei der Oper auf ihn gestürzt und ihn malträtiert hätten. Um sein nacktes Leben zu retten, habe er zwei Warnschüsse abgegeben.

Mit Pistole im Gerichtssaal

Für den jungen Anwalt Otto Schily (später RAF-Verteidiger, Grünen-Abgeordneter, SPD-Innenminister) war die Hauptverhandlung gegen Kurras der erste politische Prozess. Er vertrat Ohnesorgs Vater und war fassungslos, dass Beweismittel verschwanden und vernichtet wurden. Der Angeklagte saß mit einer Pistole bewaffnet im Gerichtssaal.

Im November 1967 sprach das Landgericht Berlin Kurras vom Vorwurf der fahrlässigen Tötung frei. Nachdem Schily Revision eingelegt hatte, kam es zu einer Neuauflage des Prozesses. Im Dezember 1970 sprach ihn das Landgericht erneut frei.

ANZEIGE Michael Sontheimer, Peter Wensierski:

Berlin – Stadt der Revolte Ch. Links Verlag; 350 Seiten; 25,00 Euro.

Er wäre wohl verurteilt worden, wenn das Gericht damals gewusst hätte, was erst im Mai 2009 auf der Grundlage von Stasi-Akten bekannt wurde: Kurras war nicht nur West-Berliner Kriminalbeamter, sondern auch bezahlter Informant der Stasi. Doch so wurde Kurras bei der Kripo befördert und bezog ab 1987 seine Beamtenpension, 27 Jahre lang, bis zu seinem Tod im Dezember 2014. Dem Journalisten Uwe Soukup erklärte er noch mal: "Wer mich angreift, wird vernichtet. Aus, Feierabend."

Sechs Tage nach dem ersten Kurras-Freispruch stand Fritz Teufel erneut in Moabit vor Gericht, diesmal als Rädelsführer wegen schweren Landfriedensbruchs am 2. Juni angeklagt. Am ersten Verhandlungstag las er in der Mittagspause im Gerichtssaal Zeitung. Als die Richter in den Saal zurückkamen, erhoben sich alle, nur der Angeklagte nicht. Nach mehreren Ermahnungen, dem preußischen Gewohnheitsrecht Folge zu leisten, sagte Teufel: "Wenn's der Wahrheitsfindung dient." Und stand auf.

Am 1. Dezember wurde der Haftbefehl aufgehoben. Teufel in Freiheit trug einen Adventskranz mit brennenden Kerzen auf dem Kopf, den seine Genossen mitgebracht hatten. Am 22. Dezember verkündete das Gericht nach neun Verhandlungstagen das Urteil: Freispruch. "Kennzeichnend für den Prozeß gegen Fritz Teufel war nicht das Benehmen des krausbärtigen Angeklagten, sondern das Verhalten der West-Berliner Justiz", schrieb der SPIEGEL. "Und skandalös an diesem Verfahren wirkten nicht die gezielten Clownerien des Kommunarden, sondern die gezielt anmutenden Rechtsreflexe der Obrigkeit."

Eine Ohrfeige für den Blutrichter

Zwei Polizeibeamte hatten gelogen, konnten sich auf Dauer aber nicht gegen die 24 Entlastungszeugen halten. Die Polizeilüge, Teufel habe Steine geworfen, stürzte in sich zusammen. Am Ende hatte Fritz Teufel 148 Tage unschuldig in U-Haft gesessen. Was offenbar nicht nur Nachteile hatte - als alter Mann erinnerte er sich: "Als ich aus dem Knast rauskam, hatte ich das Gefühl, dass mir eine Entschädigung zustand, und fiel von einer Verliebtheit in die andere."

Gegen Nazi-Richter Rehse wird ein zweites Mal verhandelt. Am 6. Dezember 1968 verkündet der Kammerrichter das Urteil: "Im Namen des Volkes", erklärt Ernst-Jürgen Oske, "der Angeklagte wird freigesprochen." Höhnisches Gelächter beim Publikum, Pfeifen und Buhrufe. "Millionen wurden ermordet, und jetzt so ein Urteil", ruft ein Zuschauer, "Sie Mörder", ein anderer. Ein älterer Herr geht zu Rehse und verpasst dem einstigen Blutrichter eine Ohrfeige mit den Worten: "Schämen Sie sich!"

Die Revolte - Studenten in Aufruhr Die Ermordung des Studenten Benno Ohnesorg am 2. Juni 1967 in Berlin gilt als erster politischer Mord in der Bundesrepublik nach dem Zweiten Weltkrieg. Polizisten in Uniform und Zivil hatten Anti-Schah-Demonstranten am Abend des 2. Juni 1967 verfolgt, in einem Hinterhof schoss Karl-Heinz Kurras dem 26-jährigen Studenten in den Kopf. Ohnesorg starb kurz darauf. In vielen deutschen Großstädten, wie hier in München, kommt es zu wütenden Protesten. Kurras-Kollegen und Vorgesetzte vertuschten die Tat. (mehr...) Mit diesem Spottbanner störten zwei Hamburger Studenten 1967 die traditionelle Rektoratsübergabe zu Beginn des Wintersemesters. Schon zuvor forderten Studenten Reformen der in Hierarchien erstarrten Universitäten - eine der Triebfedern für die Revolte der späten Sechzigerjahre. Dieses Foto aus dem Audimax wurde zur Ikone. . Der Vietnam-Krieg führte zu weltweiten Protesten, vor allem an Universitäten. Die USA unterstützten Südvietnams Militär gegen den kommunistischen Norden und traten 1964 auch offiziell in den Krieg ein. Der Konflikt eskalierte dramatisch und führte die USA in ein historisches Desaster. Das Foto entstand am 16. März 1968, als amerikanische Soldaten 500 Zivilisten des Dorfes My Lai töteten - und die Welt mit diesem Massaker schockierten. Die Wut über Ungerechtigkeiten und Kriege in aller Welt, ob in Afrika, Asien oder Süd- und Mittelamerika, zählte zu den wichtigsten Impulsen der Studentenbewegung. Zum Beispiel der Staatsbesuch des Schahs von Persien, der am 2. Juni 1967 in Berlin mit allen Ehren empfangen wurde (hier vom Berliner Bürgermeister Heinrich Albertz) - und in iranischen Kerkern Oppositionelle von seiner berüchtigten Geheimpolizei Savak zu Tode foltern ließ. Der Schah brachte "Jubel- und Prügelperser" mit, die auf Berliner Demonstranten einknüppelten. Deutsche Polizeibeamte sahen zu oder eröffneten ihrerseits die Jagd auf Studenten. Der Zorn nach dem Tod von Benno Ohnesorg richtete sich auch gegen die "Bild"-Zeitung und den Springer-Verlag; auf diesem Bild von 1968 löschen Feuerwehrleute einen in Brand gesetzten Zeitungstransporter vor dem Springer-Haus. Der Verlag heizte zu dieser Zeit die Konflikte kräftig an und hetzte die Leser gegen die Studenten auf. Linke Protestler quittierten das nicht nur mit einer "Enteignet Springer"-Kampagne, Radikale griffen auch zu Steinen und Brandsätzen. In einem SPIEGEL-Interview hatte Rudi Dutschke gesagt: "Wir fordern - auf der Grundlage der in der Berliner Verfassung gegebenen Enteignungsmöglichkeit - die Enteignung des Springer-Konzerns." Der Soziologiestudent war der charismatische Wortführer der Revolte und führendes Mitglied des linken SDS, vom Verfassungsschutz intensiv beobachtet. Attentat auf Dutschke: Auf offener Straße wurde Rudi Dutschke am 11. April 1968 in Berlin niedergeschossen. Der Hilfsarbeiter Josef Bachmann feuerte drei Schüsse auf ihn ab. Dutschke überlebte schwer verletzt, starb aber 1979 an den Spätfolgen des Attentats. Dieses Foto vom Berliner Kurfürstendamm ging um die Welt. Es zeigt das rostrote Rad Rudi Dutschkes mit der braunen Aktentasche und seine Schuhe nach dem Attentat. Nach den Schüssen auf Dutschke kam es erneut zu Straßenschlachten in Berlin, hier vor dem Schöneberger Rathaus, wie schon nach dem Tod von Benno Ohnesorg. Die Studentenbewegung radikalisierte sich zusehends und debattierte über die Gewaltfrage. Manche debattierten Gewalt auch weg, nach dem Argumentationsmuster: "Gewalt gegen Sachen ist keine Gewalt" - "Gewalt gegen Bullenschweine ist auch keine Gewalt" (damals in linken Kreisen gängige Bezeichnung für Polizisten) - "Wer hat denn mit der Gewalt angefangen?" Hier liegen auch die politischen Wurzeln für spätere Gruppen wie die "Bewegung 2. Juni" und vor allem die "Rote Armee Fraktion" (RAF), die mit Entführungen, Anschlägen und Morden jahrelang die Republik terrorisierten. Die Auseinandersetzung mit der deutschen Vergangenheit gehörte zu den wichtigsten Zielen der Studentenbewegung, etwa mit Altnazis in Führungspositionen: Nach dem Zweiten Weltkrieg dauerte es lange bis zu einer glaubwürdigen Aufarbeitung. Vom Dritten Reich bis in die frühe Bundesrepublik konnte zahlreiche frühere Nazi-Funktionäre ihre Karrieren nahezu bruchlos fortsetzen - darunter auch Hans Globke: einst Mitverfasser der Nürnberger Rassegesetze, ab 1953 dann ein Jahrzehnt lang Chef des Kanzleramts unter Konrad Adenauer. Linke Studenten wandten sich scharf gegen die gängige Verdrängung von Kriegsverbrechen und fragten nach der Beteiligung ihrer Eltern und Großeltern. Auch Kurt Georg Kiesinger war wegen seiner Vergangenheit umstritten, denn er war bereits ab 1933 Mitglied der NSDAP und machte Karriere im Staatsapparat des Regimes. Nach der Ära Konrad Adenauer und drei Jahren Kanzlerschaft von Ludwig Erhard führte er ab 1966 die erste Große Koalition. Damit war die kleine FDP die einzige Oppositionspartei - und umso mehr sahen linke Studenten die Notwendigkeit einer "Außerparlamentarischen Opposition" (kurz Apo). Per Vorlesungsstreik protestierten diese Berliner Studenten gegen die Notstandsgesetze, konnten die Verabschiedung am 30. Mai 1968 aber nicht verhindern. Für Krisensituationen setzte die Große Koalition eine Grundgesetzänderung durch, die politisch höchst umstritten war: Kritiker sahen die Notstandsverfassung als Eingriff in die Grundrechte aller Bürger, als neues Ermächtigungsgesetz und möglichen Weg in eine neue Diktatur - ein weiterer wesentlicher Faktor für die Wucht der Studentenrevolte. Das Private ist politisch, lautete ein Slogan der Studentenbewegung. Und niemand setzte das öffentlichkeitswirksamer um als die Berliner "Kommune 1", hier unter anderem mit Dieter Kunzelmann, Fritz Teufel, Ulrich Enzensberger und Rainer Langhans. Wohngemeinschaften galten damals noch als pfui, und die Berliner Kommunarden gaben alles, um Spießer zu provozieren. Partygirl der Apo: Uschi Obermaier (hier 24 Jahre alt) ließ damals wenig aus, auch drogenmäßig. Sie wurde zur Galionsfigur der Gegenkultur und von Freie-Liebe-Experimenten. "Wer zweimal mit derselben pennt, gehört schon zum Establishment" - das galt damals als Motto zur sexuellen Befreiung der Gesellschaft. Endlose Debatten über den Kapitalismus, den Kommunismus und den ganzen verdammten Rest fand Obermaier eher ermüdend - und schlief darüber schon mal ein. Lieber machte sie auf Fotomodel, Medienstar, eine Art Boxenluder der Studentenrevolte, jedenfalls jederzeit freizügig. Februar 1968: In Berlin trafen sich 5000 Teilnehmer aus 14 Ländern zum internationalen Vietnam-Kongress. Der sozialistische Deutsche Studentenbund (SDS) hatte geladen. Zentrales Ziel dieser Veranstaltung war die Organisation gemeinsamer Widerstandsaktionen gegen den von den USA geführten Krieg in Vietnam. Aus Protest gegen einen Erlass des hessischen Kultusministers Ernst Schütte, der die Verkürzung der universitären Lehrerausbildung auf sechs Semester vorsah, entschied sich eine Vollversammlung der Abteilung für Erziehungswissenschaft der Goethe-Universität, Frankfurt am Main, im Dezember 1968 zum Streik. Mitglieder des SDS besetzten das soziologische Institut und forderten eine umfassende Neuorganisation des Studiums. 3. April 1968, Mitternacht. Kurz hintereinander wurden der Polizei zwei Brände in der Frankfurter Innenstadt gemeldet. Zuerst im dritten Stock des Kaufhauses Schneider, dann in der vierten Etage des Kaufhofs. Verletzt wurde niemand, aber es entstand ein Sachschaden von einer Million Euro. Wenige Tage später wurden die Täter gefasst: Beteiligt waren neben Thorwald Proll und Horst Söhnlein auch Andreas Baader, ein charismatischer Draufgänger aus München, und Gudrun Ensslin, eine Pfarrerstochter aus Württemberg. Dieter Kunzelmann (rechts) und Rainer Langhans bildeten mit Fritz Teufel den Kern der Kommune 1. Sie waren jederzeit für Happenings und für spektakuläre Aktionen zu haben. So plante die Kommune im April 1967 ein "Pudding-Attentat" auf den US-Vizepräsidenten Humphrey; acht Kommunarden wurden prompt festgenommen, aber am nächsten Tag wieder freigelassen. Erneut verhaftet wurde Fritz Teufel am 2. Juni 1967, dem Tag von Ohnesorgs Tod, diesmal wegen Landfriedensbruchs. Berühmt wurde im Prozess sein mürrischer Satz: "Wenn's denn der Wahrheitsfindung dient", als der Richter ihn zum Aufstehen aufforderte. Fritz Teufel starb 2010 und ging als radikaler Polit-Clown in die Geschichte ein.

"Hören Sie erst mal die Begründung", sagt Richter Oske zur Beruhigung des Publikums. "Der Volksgerichtshof war ein unabhängiges, nur dem Gesetz unterworfenes Gericht." Wieder Hohngelächter und Pfiffe. "Deutschland stand damals in einem Kampf auf Leben und Tod", fährt der Richter fort, "der Defätismus musste bekämpft werden. Auch ein totalitärer Staat hat das Recht auf Selbstbehauptung."

Richter Oske kann es nicht lassen, dem Staatsanwalt zu erklären: "Für Sie wäre es wohl besser gewesen, wenn Sie nie Anklage erhoben hätten." Nun ja. Für den hochmütigen Kammerrichter wäre es wohl besser gewesen, wenn er nie auf Freispruch für den Nazi-Richter erkannt hätte. Ein Münchner Anwalt stellt Strafanzeige wegen Rechtsbeugung gegen Oske; Studenten stürmen eine seiner Lehrveranstaltungen an der Freien Universität. Im Frühjahr 1969 wird er an einen Zivilsenat versetzt, der mit Vormundschaftsfragen befasst ist.

Sein "B-libi" entlastete Teufel

Das Fatale am Freispruch für Rehse: Die Berliner Staatsanwaltschaft stellt umgehend und erleichtert etliche Ermittlungsverfahren gegen andere ehemalige Richter an Hitlers Volksgerichtshof ein. In der Bundesrepublik wird nie ein Richter wegen seiner Urteile in der Nazi-Diktatur verurteilt.

Fritz Teufel erinnerte sich später: "Ich habe versucht, das Beste aus der Zeit im Knast zu machen, während draußen Flugblätter und Rauchkerzen flogen. Als ich rauskam, war ich natürlich happy. Mit einem Ohr habe ich den politischen Diskussionen zugehört, ein anderer Teil von mir wollte lieber schmusen."

Fritz Teufel ging 1969 nach München, schloss sich im Jahr darauf den militanten "Tupamaros München" an, später der "Bewegung 2. Juni". Bevor er in den Untergrund ging, sagte er in einem Interview: "Der Clown Teufel ist tot. Jetzt muss es krachen, diese Gesellschaft muss zerbrechen." Im September 1975 wurde er mit einer Genossin vom 2. Juni in Berlin-Wedding festgenommen, in einer konspirativen Wohnung.

Die Staatsanwaltschaft klagte Teufel zusammen mit fünf anderen Mitgliedern der Bewegung 2. Juni an, wegen der Ermordung des Berliner Kammergerichtspräsidenten Günter von Drenkmann und der Entführung des Berliner CDU-Vorsitzenden Peter Lorenz. Erst knapp drei Jahre nach Teufels Verhaftung wurde im April 1978 die Hauptverhandlung eröffnet, geleitet von Friedrich Geus, der Kurras freigesprochen hatte.

Am 178. Verhandlungstag, im Mai 1980, stand Teufel plötzlich auf uns sagte, er wolle eine wichtige Erklärung abgeben: Er habe schon deshalb niemanden ermordet oder entführt, weil er in der fraglichen Zeit nicht in West-Berlin gewesen sei, sondern im Ruhrgebiet gelebt habe, in Essen, und in einer Fabrik Klodeckel hergestellt habe. Das "B-libi", wie Teufel seine entlastenden Aussagen nannte, erwies sich als zutreffend. Er wurde aus dem Gefängnis entlassen. Diesmal hatte er 1638 Tage in der Untersuchungshaftanstalt Moabit zugebracht.

Es war das letzte Mal, dass Teufel in Moabit einsaß. Er war nach seiner Entlassung kurzzeitig "Säzzer" bei der "taz", dann entdeckte er seine große Liebe zum Fahrrad und arbeitete als Kurier. Fritz Teufel starb im Juli 2010 in Berlin.