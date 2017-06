Betty Bausch-Polak "Wenn man den Holocaust überlebt hat, muss man das Leben umarmen"

Damals wollte niemand auf Betty hören. "Mach das aus!", riefen sie alle, wenn Adolf Hitler eine seiner Ansprachen hielt und Betty das Radio lauter drehte. Juden seien die Ratten der Welt, die müssten alle umgebracht werden - kaum jemand nahm die geifernden Sätze ernst. Betty schon. Sie wusste, dass Hitler das alles tun wollte.

Sie sah das Leid täglich mit eigenen Augen, während eine Schüssel mit dampfenden Kartoffeln für die jüdischen Flüchtlinge aus Deutschland in ihren Händen brannte. Ärzte, Künstler und Musiker, die auf der Flucht vor den Nationalsozialisten alles aufgegeben hatten, die in den Niederlanden Schutz suchten und auf eine Überfahrt nach Amerika hofften.

Damals war Betty Bausch-Polak so alt wie die jungen Menschen heute, die in langen Stuhlreihen vor ihr sitzen. Niemand scharrt mit den Füßen. Mit aufgerissenen Augen lauschen die Jugendlichen der alten Dame, die an deutsche Schulen reist, um von ihrem Leben zu erzählen. Solange ihre Gesundheit es zulässt, hält nichts die 98-Jährige davon ab, dafür in Israel in ein Flugzeug zu steigen. Zur Not stützt sie sich auf ihren Rollator. "Dafür habe ich überlebt", sagt sie.

Betty Bausch-Polak, 1919 geboren, wuchs im Plantageviertel von Amsterdam auf, eine behütete Kindheit mit drei Geschwistern in ihrer jüdischen Familie. Am 10. Mai 1940 marschierten deutsche Truppen in die Niederlande ein, die sich bis dahin in Neutralität geübt hatte und binnen fünf Tagen kapitulierte. Ist ja alles gar nicht so schlimm, dachten viele, als weitere Gewalt ausblieb. Bald jedoch durften Menschen jüdischer Abstammung nur noch in bestimmten Geschäften einkaufen. Sie mussten Schwimmbäder und Parks meiden. Und sie sollten sich als "Juden" registrieren.

"Das einzige, was stimmte, war das Foto"

"Ich aber bin ein freiheitsliebender Mensch", sagt Betty. Für sie stand von Anfang an fest: "Ich werde mich dem nicht unterwerfen." So tat sie erhobenen Hauptes alles, was Juden nach und nach verboten worden war: Sie fuhr Rad, nahm die Straßenbahn und ging auch nach acht Uhr abends vor die Tür.

Als junge Frau hatte Betty dunkle Haare, fast schwarz. Wohlmeinende Leute sagten: "Die musst du blond färben, um unentdeckt zu bleiben." Ihr war das zu riskant: "Was ist, wenn sie mich festnehmen und die Haare nach 14 Tagen dunkel nachwachsen?" Also behielt sie ihre natürliche Haarfarbe. "Glücklicherweise habe ich blaue Augen - die haben mich oft gerettet", sagt sie. "Ich glaube, dass ich die Lage ernster genommen habe als alle anderen."

Rund 160.000 Juden lebten zu Kriegsbeginn in den Niederlanden, außerdem etwa 20.000 jüdische Flüchtlinge. Nach ersten großen Razzien im Februar 1941 deportierten die Nazis Juden in das KZ Mauthausen. Im Jahr darauf begannen sie, das bereits vor dem Krieg errichtete Flüchtlingslager Westerbork als Sammel- und Durchgangslager zu nutzen - für den Transport nach Auschwitz.

Betty hatte 1939 Philip de Leeuw geheiratet, der als niederländischer Offizier das Land nicht verlassen durfte. Philip schloss sich dem Widerstand im Untergrund an. Das Paar beschloss, trotz der immer häufigeren Razzien so lange und normal wie möglich als Juden in den Niederlanden zu leben. Im Januar 1943 wurde die Gefahr zu groß, sie tauchten unter, Philip versteckte sich rund um die Uhr in einer winzigen Kammer. Betty indes zog sich nicht zurück. Im Gegenteil.

Dank Philips Beziehungen zum Untergrund gelangte sie an ihren ersten falschen Pass. "Das einzige, was stimmte, war das Foto. Weiter nichts", erzählt sie. "Ich musste üben. Die Lebensdaten, die Unterschrift und so weiter." Weil im Ausweis stand, dass "Jo Musch", so ihr neuer Name, eine Narbe am Hals hatte, ging Betty zu einem ihr bekannten Arzt und ließ sich so eine Narbe anbringen: "Es sah schrecklich aus. Jeder schüttelte den Kopf und sagte: So weit musst du nicht gehen. Ich aber wollte hundertprozentige Sicherheit."

Bloß keine Angst zeigen, Angst macht verdächtig

Jeden Abend trainierte die junge Frau vor einem Spiegel ihre Rolle. "Wie sehe ich aus, wenn ich Angst habe? Wenn ich erschrecke? Und wie, wenn ich mich freue?" Außerdem versuchte sie, so gut wie möglich deutsch zu sprechen. "Alle riefen: Wie kannst du nur diese schreckliche Sprache sprechen?! Für mich war dies lebensrettend. Alles, was lebensrettend sein konnte, musste ich auf mich nehmen."

Weil sie so gut deutsch sprach, boten Kontroll-Soldaten ihr sogar Jobs an: "Komm doch mit zur Kommandantur, wir brauchen da noch jemanden." - "Jetzt habe ich einen guten Job, aber das nächste Mal vielleicht", antwortete sie dann keck. Unermüdlich übte sie, keine Angst zu zeigen. Denn das war das Gefährlichste, machte verdächtig. Sie spielte, freundlich und fröhlich zu sein, auch wenn sich in ihr alles vor Wut und Kummer krümmte.

Betty blieb unbehelligt. "Viele wurden geschlagen, viele haben Schreckliches mitmachen müssen, auch Frauen", erinnert sie sich. "Ich sollte wohl am Leben bleiben. Damit ich noch erzählen kann, ich glaube, darum."

"Ich will fortleben, auch nach meinem Tod" Berühmte Tagebuchschreiberin: Anne Frank bekam zum 13. Geburtstag ein Tagebuch geschenkt. "Ich werde, hoffe ich, dir alles anvertrauen können, wie ich es noch bei niemandem gekonnt habe, und ich hoffe, du wirst mir eine große Stütze sein", schrieb sie 1942. Im August 1944 wurden Anne und ihre Familie in ihrem Amsterdamer Hinterhaus-Versteck entdeckt und verhaftet. Im Februar oder März 1945 starb Anne im KZ Bergen-Belsen an Typhus, mit nur 15 Jahren. Verzweifelt hatte ihr Vater Otto Frank sich 1941 um eine Ausreise in die USA bemüht - ohne Erfolg. Kindheit in Frankfurt: Edith und Otto Frank mit ihren Kindern Anne und Margot in Frankfurt. Das Foto aus dem Familienbesitz ist auf März 1927 datiert, tatsächlich dürfte es deutlich später aufgenommen worden sein, da Anne erst 1929 in Frankfurt geboren wurde. Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten verließ die Familie Frank im Sommer 1933 ihre Heimat. Freundinnen: Anne Frank und ihre beste Freundin Hannah Goslar spielen vor ihren Wohnhäusern auf dem Merwedeplein in Amsterdam (Aufnahme von 1939). Von ihrem 4. bis zum 13. Lebensjahr lebten die Mädchen in benachbarten Häusern. Refugium Prinsengracht: Am 1. Dezember 1940 zogen Otto Franks Firmen Opecta und Petacon in das Haus in der Prinsengracht 263. Im Sommer '41 begann Vater Frank damit, im Hinterhaus ein Versteck für die Familie einzurichten. Ein Jahr später, am 6. Juli 1942, tauchte die Familie im Hinterhaus unter. Zwei Jahre und einen Monat lang lebten sie in abgedunkelten Räumen, auf 50 Quadratmetern - bis sie im August 1944 verhaftet und deportiert wurden. Wurde die Familie verraten? Jahrzehntelang war das die gängige Theorie. In einem Forschungsbericht vom Dezember 2016 heißt es jedoch, es sei auch möglich, dass Anne Frank mit sieben anderen Untergetauchten bei einer Suche deutscher Behörden nach illegalen Arbeitern und Herstellern gefälschter Essensmarken entdeckt wurde. Flucht in die Niederlande: Anne Frank (rechts) mit ihrem Vater Otto und zwei Unbekannten vor dem Amsterdamer Rathaus im Juli 1941. Anne war zum Zeitpunkt der Aufnahme gerade zwölf Jahre alt geworden. Otto Frank hat als einziger aus der Familie den Holocaust überlebt. Er starb 1980 im Alter von 91 Jahren. "Ich will nicht umsonst gelebt haben": Anne Frank im Jahr 1941. In ihrem Tagebucheintrag vom 5. April 1944 notierte die damals 14-Jährige: "Oh ja, ich will nicht umsonst gelebt haben wie die meisten Menschen. Ich will den Menschen, die um mich herum leben und mich doch nicht kennen, Freude und Nutzen bringen. Ich will fortleben, auch nach meinem Tod." Das Tagebuch der Anne Frank wurde in 70 Sprachen übersetzt und weltweit mehr als 30 Millionen Mal verkauft. Einflussreicher Studienfreund: Knapp 80 Seiten umfasst die Schriftensammlung, die Otto Franks verzweifeltes Bemühen um US-Visa dokumentiert. Hier im Zentrum: eine Fotografie von Nathan Straus Junior, einem einflussreichen amerikanischen Freund Otto Franks aus Studienzeiten. Vergeblich setzte sich Straus für die Familie ein. Die Schriftstücke wurden 2005 per Zufall in einem Depot des "YIVO-Institute for Jewish Research" in New York entdeckt und 2007 öffentlich gemacht. Annes Cousin: "Ich habe mein Leben lang zwei Leben gelebt. Das des Schauspielers und Clowns sowie das des Cousins von Anne Frank", sagte Bernhard "Buddy" Elias 2012 im Interview mit einestages. Der letzte direkte Verwandte Anne Franks starb 2015 im Alter von 89 Jahren. Weltberühmtes Geburtstagsgeschenk: Ein Faksimile des Tagebuchs von Anne Frank, das ihre Freundin Miep Gies vor der Beschlagnahmung rettete. Das anrührende Tagebuch gehört bis heute zu den meistgelesenen Büchern der Welt. Blick aus dem Versteck: Anne Franks Zimmer im Hinterhaus der Amsterdamer Prinsengracht 263, wo sich die Familie zwei Jahre und einen Monat lang versteckte. Vor dem Fenster steht die Kastanie, an der Anne in ihrem Tagebuch den Fortgang der Jahreszeiten und der Zeit im Versteck festhielt. "Unser Kastanienbaum steht von unten bis oben in voller Blüte und ist viel schöner als im vergangenen Jahr", notierte die knapp 15-Jährige etwa am 3. Mai 1944. Der Baum steht inzwischen nicht mehr - bei einem schweren Unwetter im August 2010 fiel er um. Anne Franks Stiefschwester: Die Holocaust-Überlebende Eva Schloss (Aufnahme von 2012) ist eine der zentralen Zeitzeugen der US-Dokumentation "Kein Asyl. Anne Franks gescheiterte Rettung" (Regie: Paula Fouce). Eva Schloss, wie Anne Frank Jahrgang 1929, wohnte damals gegenüber der Familie Frank in Amsterdam. Nach dem Zweiten Weltkrieg heiratete Otto Frank die Mutter von Eva Schloss - die so zur Stiefschwester der weltberühmten Tagebuchschreiberin wurde. Bergen-Belsen 1945: Als die britischen Truppen am 15. April 1945 das deutsche Konzentrationslager Bergen-Belsen befreiten, offenbarte sich ihnen ein grauenvoller Anblick. Allein im März 1945, kurz vor Kriegsende, waren dort mehr als 17.000 Menschen gestorben - unter ihnen auch Anne Frank und ihre Schwester Margot. Ihre Leichen wurden in einem Massengrab verscharrt. "Kein Bericht und keine Fotografie kann den grauenhaften Anblick des Lagergeländes hinreichend wiedergeben", schrieb der britische Militärarzt Hugh Llewelyn Glyn Hughes, der damals die Rettungs- und Rehabilitierungsmaßnahmen der KZ-Überlebenden leitete.

Vom Moment ihrer Namensänderung bis zur Befreiung der Niederlande - gut zweieinhalb Jahre - zog Betty mindestens 20 Mal um. Sie arbeitete als Dienstmagd, Kindermädchen, Haushaltshilfe, keine Anstellung länger als drei Monate. Noch zwei Mal war sie gezwungen, sich umzubenennen. "Es ging um Leben und Tod, immer, jede Minute. Ich habe sehr viel gelernt dadurch."

Sie hieß gerade "Ada Koole", als sie und Philip verhaftet wurden. Ein Attentat auf Bahngleise, an dem Philip sich beteiligt hatte, war missglückt. "Schrecklich war es zu sehen, dass es auch Niederländer gab, die mit den Nazis zusammenarbeiteten und damit Geld verdienten", sagt Betty Bausch-Polak. Die wie die Deutschen folterten und töteten - noch im Jahr 1944, als es im Krieg schon sehr schlecht für die Deutschen stand. "Ich hörte, wie sie Philip schlugen, weil sie herausgefunden hatten, dass er Jude war. Und ich durfte meinen Schmerz nicht zeigen."

"Rache vernichtet dich selbst, nicht die anderen"

Morgens um halb neun holten Uniformierte auch sie zum Verhör. Ihrem Mut, ihrer Standhaftigkeit und ihren täglichen Übungen vor dem Spiegel verdankt sie, dass sie davonkam. Und dass es unter den Gefängnisaufsehern auch gute Niederländer gab. Sie versuchten, ihr zu übermitteln, was Philip während seines Verhörs gesagt hatte, damit sie ihre Antworten auf seine abstimmen konnte.

Betty wurde entlassen. Sie hätte umfallen können vor Angst, berichtet sie; sie wollte nicht fort von Philip. Ein Deutscher sprach Betty vor dem Gefängnis an: "Bist du frei?" Da brach die junge Frau zum ersten Mal in Tränen aus. "Ja", schluchzte sie, "aber mein Freund ist noch da drin." - "Du bist noch jung", sagte er, "du musst jetzt fortgehen von diesem schrecklichen Gefängnis. Du musst ein neues Leben anfangen." - "Da bin ich gegangen", erzählt Betty, mit rauer Stimme fährt sie fort: "Es gab auch unter den Deutschen gute Menschen."

Betty überlebte auch das letzte halbe Jahr des Krieges. Philip konnte sie nicht retten. Zusammen mit fünf anderen Widerstandskämpfern wurde er am 20. November 1944 erschossen, wie Betty später erfuhr. Einer von den mehr als 100.000 niederländischen Juden, die unter der Besatzung ermordet wurden. Betty hasste die Deutschen.

"Wollten Sie sich denn nicht rächen?", fragen die Schüler bei nahezu jedem ihrer Vorträge. "Wenn ich direkt nach dem Krieg einen Revolver gehabt hätte, hätte ich geschossen", antwortet Betty. "Aber Rachegelüste muss man unterdrücken, denn Rache vernichtet nicht die anderen, sondern dich selbst."

Als Zeitzeugin an Schulen

Bis weit in die Achtzigerjahre hinein schob sie ihre Erlebnisse beiseite. Betty begann ein neues Leben, arbeitete im Landwirtschaftsministerium in Den Haag, heiratete 1961 ein zweites Mal. Sie schwieg über alles, was geschehen war. Bis sie im August 1991 in ein Radiointerview für den Niederländischen Evangelischen Rundfunk einwilligte.

Die unerwartet zahlreichen Reaktionen ließen sie erkennen, dass es Zeit war, den jüngeren Generationen von der Vergangenheit zu berichten. "Die alten Menschen kann man nicht mehr ändern", sagt Betty Bausch-Polak. "Die Jugend, die muss für eine bessere Welt sorgen. Gerade heute, wo ohne nachzudenken Dinge getan werden, die furchtbare Konsequenzen haben."

Ihre Eltern wurden 1943 im KZ Sobibor vergast, auch ihre Schwester Juul starb zehn Tage nach Befreiung des Konzentrationslagers. Ihr älterer Bruder Jaap und die jüngere Schwester Lies überlebten das KZ Bergen-Belsen. Zusammen mit Lies, die 1944 durch einen Gefangenenaustausch gerettet und später Krankenschwester in Israel wurde, schrieb Betty Bausch-Polak das Buch "Bewegtes Schweigen". Und seit vielen Jahren schon besucht sie als Zeitzeugin Schulen. "Wenn man so etwas wie den Holocaust überlebt hat, muss man einfach das Leben lieben, es umarmen und auf die Menschen zugehen", sagte sie einmal.

Im Mai 2015 erhielt Betty Bausch-Polak, die heute in Kfar Saba in Israel lebt, das Bundesverdienstkreuz. Vor Tausenden von Schülern hat sie bereits gesprochen, in den Niederlanden, in Hessen, in Nordrhein-Westfalen. Wenn sie über ihr außergewöhnliches Leben berichtet hat, bilden sich stets lange Schlangen am Büchertisch. Jeder will ein Autogramm.

Einmal sprach sie ein Junge mit Tränen in den Augen an: "Ich möchte um Verzeihung bitten für das, was meine Großeltern Ihnen angetan haben." Betty nahm ihn an der Hand und sagte: "Das darfst du nicht auf deine Schultern nehmen, du lebst in einer anderen Welt." Es brauche mehr Menschen, die die Wahrheit sagen, meint Betty Bausch-Polak: "Es ist die Wirklichkeit, die junge Menschen tatsächlich berührt. Sie spüren das sofort."