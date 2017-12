Billy the Kid Der charmante Desperado

Erfolglose Verfolgung: Cassidy und seine Bande wurden landesweit berühmt, als sie am 2. Juni 1899 einen Union Pacific Zug in Wyoming überfielen. Sie hatten sich Masken aus Servietten gebastelt und machten sich mit einer Beute zwischen 30.000 und 50.000 Dollar aus dem Staub. Später trafen sie sich in abgelegenen Höhlen in den Bergen von Wyoming. Auch bewaffnete Ranger in den Zügen hatten der Bande nicht viel entgegenzusetzen. Nach ihren Überfällen stoben die Mitglieder in unterschiedliche Richtungen davon, um Verfolger abzuschütteln.