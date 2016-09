Blockade von Leningrad "Wir werden alle wie die Fliegen verrecken"

Lena Muchina empfindet Hass. Auf die deutschen Piloten, die Leningrad bombardieren. Auf die deutschen Artilleristen, die ihre geliebte Stadt immer wieder unter Feuer nehmen. Zornig schreibt die 16-jährige Schülerin in ihr Tagebuch:

"Aber wir werden uns rächen, für alles werden wir uns 'an ihnen' rächen. Auge um Auge! Zahn um Zahn! [...] Nein, sie werden dafür bezahlen. Für die durch Bomben und Granaten getöteten Leningrader, Moskauer, Kiewer und viele andere, für die gequälten, zerfetzten und verwundeten Kämpfer der Roten Armee, für die erschossenen, zerfetzten, erstochenen, gehängten, lebendig begrabenen, verbrannten, zerquetschten Frauen und Kinder werden sie voll bezahlen. "

Diesen Racheschwur notiert Lena am 8. September 1941. An diesem Tag schneidet die Wehrmacht die Metropole am Fluss Newa von den Versorgungswegen über Land ab. Bis zu 2,8 Millionen Männer, Frauen und Kinder sitzen fest.

Kaum drei Monate zuvor, am 22. Juni 1941, hatte das Deutsche Reich die Sowjetunion überfallen. "Lebensraum" wollte Adolf Hitler im Osten erobern und plante den Krieg von Anfang an als Raub- und Vernichtungsfeldzug gegen die Sowjetunion.

Krieg ohne Gnade Angriffskrieg: Am 22. Juni 1941 überfiel das Deutsche Reich die Sowjetunion ohne vorherige Kriegserklärung. Über drei Millionen Soldaten der Wehrmacht und verbündeter Staaten hatte der deutsche Diktator Adolf Hitler an der Grenze der Sowjetunion aufmarschieren lassen (Aufnahme einer Flussüberquerung deutscher Soldaten Anfang Juli 1941). Bei dem gnadenlos geführten Krieg starben rund 27 Millionen Sowjetbürger. Der deutsche General Gotthard Heinrici schrieb in den Jahren 1941 und 1942 zahlreiche Briefen an seine Frau, Tagebucheinträge sowie Berichte an die Familie. So dokumentierte er das "Unternehmen Barbarossa" wie kaum eine andere historische Quelle.



Signatur im Bundesarchiv: Bild 101I-152-1842-22

Zum digitalen Bildarchiv des Bundesarchivs Erschöpfung: Die Frontlinie erstreckte sich von der Ostsee bis ans Schwarze Meer. "Die russische Armee ist buchstäblich aus ihren Betten herausgeschossen worden", schrieb der Gotthard Heinrici zum Beginn des Krieges gegen die Sowjetunion. Fahrlässigkeit: Zahlreiche Warnungen hatte der sowjetische Diktator Josef Stalin zuvor ignoriert. Er hielt den deutschen Aufmarsch lediglich für eine Drohgebärde. So wurde die Rote Armee von der deutschen Attacke völlig überrascht. Mit Tausenden Geschützen hatte die Wehrmacht den Angriff eingeleitet, deutsche Kampfflugzeuge griffen sowjetische Flughäfen an und zerstörten zahlreiche Flugzeuge bereits am Boden. Als "Kindsmord" bezeichneten deutsche Jagdpiloten den Abschuss der überrumpelten sowjetischer Flieger, die überhaupt starten konnten. Das Foto vom 14. Juli 1941 zeigt zerstörte sowjetische Maschinen, im Hintergrund ein deutsches Flugzeug. Vormarsch: Im August 1939 hatte Adolf Hitler mit Stalin einen Nichtangriffspakt geschlossen. Auch deshalb wägte sich der Sowjetherrscher in Sicherheit. Das Abkommen beinhaltete ein Zusatzabkommen, das die Aufteilung Polens vorsah. Tatsächlich hatten das Deutsche Reich und die Sowjetunion das Nachbarland nach dem deutschen Angriff auf Polen am 1. September 1939 vereinbarungsgemäß besetzt. Als Deutschland knapp zwei Jahre später die Sowjetunion angriff, sollten schnelle Panzerverbände vorstoßen und die Rote Armee einkesseln. Mühsal: In endlosen Kolonnen folgte die Infanterie den Panzerverbänden. Zunächst ging die deutsche Strategie auf: In Kesselschlachten nahmen die Wehrmachtsverbände Hundertausende Rotarmisten gefangen und erbeuteten zahlreiches Kriegsgerät. Die Rote Armee kämpfte allerdings erfolgreicher, als die Deutschen es annahmen. "Erstaunlich ist für uns alle immer wieder die Zähigkeit, mit welcher der Russe kämpft", notierte Gotthard Heinrici im August. Kriegsverbrechen: Der Angriff auf die Sowjetunion war von Anfang an als verbrecherischer Vernichtungs- und Ausbeutungskrieg geplant. Deutschland wollte "Lebensraum" erwerben, dafür sollten nach deutschen Planungen Millionen sowjetische Bürger verhungern. Die Wehrmacht requirierte beispielsweise gnadenlos Nahrungsmittel und Vieh der Bauern. Das Bild zeigt eine deutsche Behelfsbrücke im Juli 1941. Die ursprüngliche Brücke hatte die Rote Armee beim Rückzug zerstört. Hungerkrieg: Die deutschen Plünderungszüge waren von vornherein einkalkuliert worden. Angesichts des schnellen deutschen Vormarsches konnte der Nachschub nicht mithalten, die Truppen sollten sich "aus dem Land" ernähren. Verzweifelt suchten diese Zivilisten Ende Juli 1941 nach Kartoffelschalen zum Überleben. "Keine Kameraden": Rund 5,7 Millionen Rotarmisten nahm die deutsche Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg gefangen, viele davon in den großen Kesselschlachten der ersten Kriegsmonate. Für die Versorgung dieser Menschen, wie hier links zu sehen, hatte die Wehrmacht allerdings entgegen dem Völkerrecht so gut wie keine Vorsorge getroffen. Massenmord: Gefangene Rotarmisten vegetierten oft notdürftig bewacht auf offenen Feldern, ohne Nahrungsmittel oder ärztliche Versorgung. Millionen von ihnen starben unter der Verantwortung der Wehrmacht. Allein zwischen dem 22. Juni 1941 und dem Frühjahr 1942 kamen mehr als zwei Millionen Rotarmisten in deutscher Kriegsgefangenschaft um. Sowjetische Soldaten fielen auch anderen deutschen Verbrechen zum Opfer. Im Konzentrationslager Auschwitz erprobte die SS das Vergasen von Menschen als erstes an sowjetischen Kriegsgefangenen. Das Oberkommando der Wehrmacht hatte vor dem Angriff im "Kommissarbefehl" verfügt, dass Politische Kommissare der Roten Armee nicht als Kriegsgefangene zu behandeln, sondern zu erschießen seien. Zuvor war bereits die Kriegsgerichtsbarkeit im sowjetischen Operationsgebiet aufgehoben worden. Demnach mussten Übergriffe deutscher Soldaten auf die Zivilbevölkerung nicht mehr verfolgt werden. Völkermord: Hinter den Verbänden der Wehrmacht marschierten Einsatzgruppen der SS in die Sowjetunion ein. Sie brachten Hunderttausende Juden, Sinti und Roma und kommunistische Funktionäre um. Allein in der Schlucht von Babi Jar bei Kiew ermordete das Sonderkommando 4a über 30.000 jüdische Männer, Frauen und Kinder. Später lobte die SS ausdrücklich die "gute Zusammenarbeit" mit der Wehrmacht. Das Foto einer Propagandakompanie zeigt zur Arbeit gezwungene Juden im weißrussischen Mogilew nach dem deutschen Einmarsch.



Signatur im Bundesarchiv: Bild 101I-138-1084-09

Zum digitalen Bildarchiv des Bundesarchivs "Heldenstadt": Im September 1941 schnitt die deutsche Heeresgruppe Nord das sowjetische Leningrad von allen Landverbindungen ab. Die deutsche Strategie war ein Kriegsverbrechen: Statt die Stadt zu erobern, sollte sie ausgehungert werden. Bis die Rote Armee nach rund 900 Tagen den deutschen Belagerungsring sprengen konnte, war Schätzungen von Historikern zufolge über eine Million Zivilisten an Hunger, Seuchen, Kälte und deutschem Beschuss umgekommen. Sowjet-Diktator Stalin hatte Leningrad zur "Heldenstadt" erklärt. Schweigen: Nach dem deutschen Überfall schien Stalin unter Schock zu stehen. Er zog sich auf seine Datscha zurück. Erst Anfang Juli wandte sich der Diktator an die Bevölkerung und rief zum absoluten Widerstand gegen die Invasoren auf (Aufnahme aus dem November 1941). Rücksicht auf die Zivilbevölkerung und seine Soldaten nahm auch Stalin nicht. Rotarmisten, die sich den Deutschen ergaben, und Zivilisten, die unter den deutschen Herrschaftseinfluss gerieten, galten Stalin als "Verräter". Sein eigener Sohn Jakob geriet als Offizier Mitte Juli 1941 in deutsche Gefangenschaft. Guerillakrieg: Hinter den deutschen Linien formierten sich bald Partisanenverbände, die immer wieder Wehrmachtssoldaten angriffen und Sabotageakte verübten (hier Partisanen im August 1941). Die Deutschen reagierten unerbittlich. Partisanen und Menschen, die Landser für solche hielten, wurden kurzerhand hingerichtet. "Insgesamt 12 Partisanen erledigt", schrieb Gotthard Heinrici am 2. November 1941 in sein Tagebuch. Überlegenheit: Bei Beginn des Überfalls hielten die deutschen Generäle die Wehrmacht überlegen. Den stalinistischen Säuberungen in den Dreißigerjahren waren zahlreiche Offiziere zum Opfer gefallen, auch das deutsche Kriegsgerät galt als technisch ausgereifter. Während der Kampfhandlungen erwies sich der sowjetische Panzer "T-34" aber als weitaus kampfstärker als vermutet (Aufnahme von 1941). Mühsal: Im einsetzenden Herbst verwandelten Regenfälle die sowjetischen Straßen in Schlammbahnen. Bald versank der Vormarsch der Wehrmacht im Schlamm und dann im Eis. Mangel: Die deutsche Generalität ging von einem schnellen Sieg über die Rote Armee aus. Vorbereitungen für einen Winterkrieg hatte sie nicht getroffen. Als sich der Feldzug immer länger hinzog, wurden in Deutschland eilig Kleiderspenden gesammelt (Aufnahme von Wehrmachtssoldaten in Witebsk im nordöstlichen Weißrussland). Rassenhass: General Gotthard Heinrici war bestürzt über die Lebensbedingungen der Bevölkerung in der Sowjetunion, was zugleich seine rassistischen Überzeugungen befeuerte. "Dies Volk ist schon garnicht mehr mit unseren Maßstäben zu messen", schrieb er im Oktober 1941. Das Foto zeigt deutsche Truppen in einem eroberten sowjetischen Dorf zwei Monate zuvor. Zermürbung: Die von den Deutschen als "hinterlistig" und "verschlagen" verurteilte Kampfweise der Roten Armee war äußerst effektiv. Gotthard Heinrici urteilte bereits Ende Juli 1941: "Die Truppe geht in den unaufhörlichen Waldgefechten kaput. Die Kampfesart der bolschewistischen Nadelstiche macht sie kaput, denn in diesem Wald u. Sumpfland kann sich der beste Mann des Überfalls nicht erwehren." Kriegsziel: Die Einnahme der sowjetischen Hauptstadt Moskau sollte die Rote Armee zur Kapitulation zwingen. Angesichts des bevorstehenden deutschen Angriffs führte das sowjetische Oberkommando aber Divisionen aus Sibirien heran, die bestens für den Winterkrieg ausgerüstet waren. Das Foto zeigt eine Flakstellung in Moskau 1941. Verzweiflung: Weil Hitler der Wehrmacht zunächst die Eroberung der Ukraine befohlen hatte, begann der Vormarsch auf Moskau viel zu spät im Jahr. Angesichts von Regen- und Schneefällen fiel die Versorgung der Truppen immer schwerer. Die Soldaten froren in ihren leichten Uniformen, angesichts der Tiefsttemperaturen fielen immer mehr Motoren aus. Geschosshagel: Vorgeschobene deutsche Posten konnten aus ihren Ferngläser bereits den Kreml erkennen. Erbittert wurde vor Moskau gekämpft. Bei Temperaturen bei minus 30 Grad zeigte sich die sowjetischen Truppen überlegen, während die Wehrmachtssoldaten am Ende ihrer Kräfte waren. Die Rote Armee drohte die deutschen Einheiten zu umkreisen. Immer mehr Landser fielen. "In 4 Tagen haben wir an 1000 Mann verloren, 790 tot u. verwundet, 180 durch Erfrierungen", beklagte Heinrici bereits im November (Aufnahme sowjetischer Raketenwerfer 1941, die auch in der Schlacht um Moskau eingesetzt wurden). Starrsinn: Erst im Januar 1942 erlaubte Adolf Hitler seinen Truppen vor Moskau einen Rückzug auf sicherere Stellungen. Das Foto zeigt Hitler (rechts), den italienischen Diktator Benito Mussolini (Mitte) und den deutschen Generalfeldmarschall von Rundtstedt 1941 bei einer Besichtigung der Ostfront.



Signatur im Bundesarchiv: Bild 146-1987-121-09A

Zum digitalen Bildarchiv des Bundesarchivs Anfang vom Ende: Mit der Niederlage vor Moskau war die deutsche Strategie zur Bezwingung der Sowjetunion endgültig zusammengebrochen. 1944 gelang der Roten Armee ihrerseits mit ihrer großen Sommeroffensive der Durchbruch durch die deutschen Frontlinien. Im April 1945 stand die Rote Armee vor Berlin, wenig später endete der Zweite Weltkrieg in Europa mit der deutschen Kapitulation. General Gotthard Heinrici hatte die Entwicklung vorausgeahnt. "Sie werden in 4 Wochen mit dem Verlust ihrer Armee vor Moskau und später mit dem Verlust des Krieges enden", hatte er Hitler und seinen Strategen bereits am Weihnachtsabend 1941 prophezeit (Aufnahme aus dem Dezember 1941 bei Wolokolamsk, nördlich von Moskau).

Buchstäblich auslöschen wollen nun die Deutschen auch die Bevölkerung Leningrads. Als "Wiege" der kommunistischen Oktoberrevolution von 1917 hegt Hitler besondere Verachtung für die ehemalige Hauptstadt des Zarenreichs. "Die Stadt wird nur eingeschlossen, mit Artillerie zerschossen und ausgehungert", so der Diktator im September 1941. Leningrad solle nicht erobert werden, eine mögliche Kapitulation sei abzulehnen. Die eingekesselten Menschen sollen elendig krepieren - ein beispielloses Kriegsverbrechen.

"Ein wilder, erbitterter Krieg"

In ihrem Tagebuch schildert Jelena Wladimirowna Muchina, kurz Lena, den Überlebenskampf in der hungernden Stadt aus Sicht einer Heranwachsenden: Manchmal fröhlich, manchmal bekümmert, bis der einsetzende Hunger das Tagebuch in eine Chronik des Schreckens verwandelt. Es reicht bis zum Mai 1942, als Lena aus der Stadt evakuiert wird.

Nationalarchiv fuer Politisch-Historische Dokumente St. Petersburg Schülerin Lena Muchina

Ihre Geschichte ist erst seit wenigen Jahren bekannt: 1962 war das Tagebuch einem Leningrader Archiv übergeben worden. Erst 2011 erschien es in russischer Sprache, zwei Jahre später in deutscher Übersetzung.

"Das wird ein wilder, erbitterter Krieg werden", befürchtet Lena, als sie im Radio die Nachricht vom deutschen Angriff hört. Wie erbittert, ahnt sie nicht. Bis dahin hat sich ihr Leben um ganz andere Dinge gedreht. Mit ihrer Tante Jelena, die sie liebevoll "Mama" nennt, und deren greiser Freundin Aka lebt Lena in einer Kommunalka, einer Gemeinschaftswohnung. Ihre kranke Mutter kann die Tochter nicht selbst großziehen.

Lenas Tagebuch schildert in diesem Zeitraum das typische Leben eines Teenagers. Es geht um Freunde, Liebe und Schulnoten, aber auch um ihren großen Berufstraum. Zoologin möchte Lena werden: "Man wird mich auf Expeditionen schicken, ich werde in die verschiedensten Ecken unseres Landes reisen."

Wenig später ist Leningrad eingekesselt, Bomben und Granaten fallen. Mit einer Freundin sieht sich Lena, geboren am 21. November 1924, die Trümmer der Gebäude an, geht ins Kino und kann - noch - unbeschwert lachen. Bald aber schwindet die Fröhlichkeit. Sie arbeitet als Sanitäterin im Militärhospital und wird auf einen Mann aufmerksam: "Sein Gesicht hat mir sehr gefallen", schreibt sie. Wenig später ist er gestorben. Der erste Tote, den sie in ihrem Leben sieht.

"Ich bin nun allein" - Lenas Tagebuch in Auszügen 22. Juni 1941:

"Um 12 Uhr 15 lauschte das ganze Land der Ansprache des Genossen Molotow*.

Er teilte mit, dass deutsche Truppen heute um vier Uhr früh ohne Kriegserklärung unsere Westgrenze überschritten haben. Ihre Flugzeuge bombardierten Kiew, Schitomir, Odessa, Kaunas und andere Städte. 200 Menschen sind umgekommen."

[*der sowjetische Außenminister Wjatscheslaw Molotow] 11. Juli 1941:

"Die Stadt verwandelt sich in ein Kriegslager. Autos mit Soldaten und Ausrüstung, mit Munition rasen sowohl in Richtung Newski-Prospekt als auch in die andere Richtung vorbei, Tankwagen mit Treibstoff sind unterwegs, Feldküchen, morgens Geschütze, Panzer, Panzerwagen. Sie sind alle so mit Zweigen und Ästen getarnt, dass die Soldaten in manchen Autos wie in einem echten Wald sitzen." 4. September 1941:

"[...] das Geschützfeuer hört nicht auf. Die Einschläge kommen immer näher. Sie lassen schon die Fensterscheiben erzittern. Gut, dass ich sie gestern mit Mull beklebt habe. Was werden wir noch alles durchmachen müssen?!" 5. September 1941:

"Wie stark war heute schon der Beschuss. Einfach entsetzlich. Dabei hat nur eine Kanone geschossen. Was wird sein, wenn es 20 sind? Was wird aus unserer Stadt? Werden wir am Leben bleiben? [...] Wie schrecklich, dass der Winter bevorsteht. Wie wird dieser Winter sein? Was werden wir alles ertragen müssen? Wenn die Deutschen in Leningrad einmarschieren, wenn in den Straßen meiner Stadt gekämpft wird, werde ich fliehen, ich werde nicht hier bleiben." 9. September 1941:

"Jetzt ist es zwölf Uhr nachts. Heute gab es neun Fliegeralarme, von denen zwei mehr als zwei Stunden dauerten. O Gott, wie sehr einen diese häufigen Fliegeralarme zermürben. Meiner Meinung nach wird es in der Stadt, wenn es zehn Tage lang jeden Tag neunmal hintereinander Fliegeralarm gibt, mehr Geistesgestörte geben als geistig gesunde Menschen." 22. September 1941:

"Ich bin jetzt gar nicht mehr davon überzeugt, dass Leningrad nicht aufgegeben wird. So viel ist geredet worden, so viele große Worte und Reden haben wir vernommen: Kiew und Leningrad sind unbezwingbare Festungen!! [...] Doch heute wird im Radio gemeldet: nach erbitterten mehrtägigen Kämpfen hat unsere Armee Kiew verlassen! Was bedeutet das? Niemand versteht es." 16. November 1941:

"Heute ist der Tag irgendwie blöd verlaufen. Aka ist um neun Uhr losgegangen, um etwas Essbares aufzutreiben, und ist erst um fünf Uhr zurückgekehrt. Mama und ich haben uns schon an den Gedanken gewöhnt, dass Aka nichts bekommen hat und wir heute überhaupt nichts zu Mittag essen können, da taucht Aka wieder auf, und zwar nicht mit leeren Händen, sondern mit Sülze. Sie hat 500 g Fleischsülze mitgebracht. Wir haben sofort Suppe gekocht und je zwei Teller heiße Suppe gegessen. So wie wir jetzt leben, ist es noch erträglich, aber wenn die Lage schlechter wird, weiß ich nicht, wie wir überleben sollen." 16. November 1941:

"Wenn sich nach dem Krieg wieder alles eingependelt hat und man alles kaufen kann, werde ich ein Kilo dunkles Brot kaufen, ein Kilo Lebkuchen, einen halben Liter Baumwollsamenöl. Ich werde das Brot und die Lebkuchen zerbröseln, reichlich mit Öl übergießen, das alles gut zerreiben und vermischen, dann werde ich einen großen Löffel nehmen und es genießen, bis zum Umfallen werde ich essen. Dann werden Mama und ich verschiedene Piroggen backen, gefüllt mit Fleisch, mit Kartoffeln, mit Kraut, mit geriebenen Karotten." 21. November 1941:

"Wir halten ja auch durch, aber das ist so schwer. Manchmal verzweifelt man auch, manchmal denkt man, nein, wir werden alle wie die Fliegen verrecken, wir werden den hellen Tag des Sieges nicht mehr erleben. Aber solche Gedanken muss man verscheuchen. Das sind schädliche Gedanken. Mein Gott! Wie sehr wünsche ich mir, dass Aka und Mama Lena und ich, dass wir alle diese schwere Zeit wohlbehalten überstehen und wieder frei atmend leben können! Wie sehr wünsche ich mir, dass Mama wieder zunimmt und Aka sich auch gut fühlt. Ich habe solche Angst um Mama und Aka. Denn echten Hunger werden sie nicht überleben." 17. Dezember 1941:

"Wir haben es jetzt sehr schwer. Ein grimmiger Winter hat begonnen. Draußen friert es. Im Haus ist es kalt, denn wir müssen mit Feuerholz sehr sparsam sein, und den Ofen heizen wir nur, um Essen zu kochen; es ist dunkel, die Fenster sind bei den meisten Leuten verrammelt, und wenn sie nicht verrammelt sind, dann verhängt, damit es wärmer ist. Einige, vor allem die, die in den oberen Stockwerken leben, haben außerdem auch kein Wasser. Sie müssen Wasser holen." 18. Dezember 1941:

"Heute hatten wir eine köstliche Suppe mit Fleisch und Nudeln. Das Katzenfleisch reicht noch für zwei Mal. [...] Es wäre gut, irgendwo noch eine Katze aufzutreiben, dann hätten wir wieder genug für lange Zeit. Wirklich, ich hätte nie gedacht, dass Katzenfleisch so schmackhaft und zart wäre." 25. Dezember 1941:

"Was für ein Glück, was für ein Glück! Ich möchte aus vollem Halse schreien. O Gott, welch Glück! Die Brotration wurde erhöht! Und auch noch wie. Was für ein Unterschied. 125 g und 200 g. Angestellte und Angehörige 200 g, Arbeiter 350 g. Nein, das ist einfach unsere Rettung, denn in den letzten Tagen sind wir so schwach geworden, dass wir uns kaum auf den Beinen halten konnten." 28. Dezember 1941:

"Ehrlich gesagt, wenn Aka stirbt, wird das sowohl für sie besser sein als auch für Mama und mich. Im Moment müssen wir alles durch drei teilen, aber dann werden wir alles nur noch durch zwei teilen. Aka ist nur ein überflüssiger Esser. Ich weiß selbst nicht, wie ich diese Zeilen schreiben kann. Aber mein Herz ist jetzt wie aus Stein. Ich habe keine Angst. Ob Aka stirbt oder nicht, ist mir egal. Aber wenn sie stirbt, sollte es nach dem 1. geschehen, dann bekommen wir noch ihre Lebensmittelkarte. Wie herzlos ich bin." 3. Januar 1942:

"Ich weiß nicht, ob ich überleben werde. Heute verspüre ich aus irgendeinem Grund in mir so eine Schwäche. O Gott, ich kann mich kaum auf den Beinen halten, die Knie knicken ein, mir ist schwindlig. Gestern noch habe ich mich völlig gesund und munter gefühlt." 10. Januar 1942:

"Ich mache mir große Sorgen um Mama. Wie muss sie sich erst fühlen, wenn ich schon anfange, vor Schwäche zu wanken. Schon völlig, ich übertreibe nicht: Wenn ich lange sitze und dann aufstehen will, muss ich meine Muskeln sehr anstrengen, um überhaupt aufzustehen. Und wenn du aus dem Bett auf den Nachttopf willst, knicken die Beine weg. Draußen bemühe ich mich, schnell zu gehen und die nötige Entfernung in einem Zug zurückzulegen, denn wenn man die Schritte verlangsamt, beginnt man zu stolpern." 8. Februar 1942:

"Gestern Morgen ist Mama gestorben. Ich bin nun allein." 13. Februar 1942:

"Wenn ich morgens aufwache, kann ich die erste Zeit gar nicht begreifen, dass meine Mama wirklich tot ist. Mir scheint, dass sie hier ist, in ihrem Bett liegt und jeden Moment aufwachen wird. Dann werden wir uns darüber unterhalten, wie wir nach dem Krieg leben werden." 27. Februar 1942:

"Jetzt wird es allmählich besser. O Gott, wie schade, dass weder Aka noch Mama bis heute am Leben geblieben sind. Möge dieser Krieg schnell zu Ende gehen." 24. März 1942:

"Endlich scheint der Frühling gekommen. Die Frosttage sind vorbei. Es wird schnell wärmer. Gestern Abend betrug die Temperatur + 1 Grad. Weiche, flauschige Schneeflocken fielen ohne Hast, ein warmer Windhauch streichelte das an den Frost gewöhnte Gesicht. Überall sind Pfützen, von den Dächern tropft es, klirrend brechen Eiszapfen ab." 13. April 1942:

"Oh, ich will so schnell wie möglich weg aus diesem verfluchten Leningrad. Natürlich ist das eine großartige, schöne Stadt, und ich habe mich sehr an sie gewöhnt. Aber ich kann sie nicht mehr sehen und schon gar nicht mehr lieben. Die Stadt, in der ich so viel Leid ertragen musste, in der ich alles verloren habe, was ich besaß."

Die Zeit des Hungerns beginnt in der abgeriegelten Stadt. "Wir bekommen jetzt nur noch ein Kilogramm Brot am Tag", schreibt Lena bereits am 2. September 1941. Die Behörden waren nicht auf die Blockade vorbereitet, die Getreidevorräte reichen nur für knapp einen Monat. Zudem greifen die Deutschen die Versorgungsdepots an: "Die Faschisten sind Bestien. Was wollen sie mit unserer Stadt machen?"

Wenn es überhaupt noch Rationen gibt, bekommen Arbeiter ab November 1941 auf ihre Lebensmittelkarten täglich nur noch 250 Gramm "Blockadebrot", andere Bürger mickrige 125 Gramm, obendrein mit Zellulose oder anderen Stoffen gestreckt. In ihrem Buch "Blokada" nennt die Autorin Anna Reid eine Tagesration von 300 Kalorien für diese Menschen - ein nicht körperlich arbeitender Mann benötigt ungefähr 2500 Kalorien.

Haustiere geschlachtet - "unserem Katerchen vielen Dank"

"Ich habe solchen Hunger", klagt Lena, die stark abmagert. Dabei bekommt sie selbst zeitweise als Sanitäterin 400 Gramm Brot pro Tag. Der Unterschied zwischen Leben und Tod.

In ihrer Not schlachten die Leningrader Haustiere, Ratten, Vögel. "Unserem Katerchen vielen Dank. Er hat uns zehn Tage lang ernährt", schreibt Lena. Aus Schafgedärmen und Kalbsleder wird "Fleischgelee", "Hefesuppe" besteht aus fermentiertem Sägemehl von Bäumen. Arbeiter trinken Maschinenöl, aus Tischlerleim kochen Lena und ihre Tante Sülze. Gegen den quälenden Hunger kauen manche auf dem Leder von Schuhen und Gürteln herum.

Andere Leningrader werden gar zu Kannibalen, rund 2000 Fälle sind aktenkundig. Die Stadt sieht unbeschreibliche Szenen der Not: Stärkere stehlen Schwachen die Lebensmittelkarten, Plünderer durchstreifen die Straßen, Mitglieder der kommunistischen Jugendorganisation Komsomolz durchsuchen Wohnungen auf der Suche nach Lebenden - und finden oft nur Leichen.

Mit vor Kälte steifen Händen phantasiert Lena Muchina, womit sie sich den Bauch vollschlagen wird, wenn die Blockade endet. "Wir werden alle wie die Fliegen verrecken", befürchtet sie.

Ihre alte Mitbewohnerin Aka empfindet sie als "überflüssigen Esser". In einem Moment der Schwäche schreibt die Hungernde: "Wenn sie stirbt, sollte es nach dem 1. geschehen, dann bekommen wir noch ihre Lebensmittelkarte." Und schämt sich kurz darauf: "Wie herzlos ich bin."

"Ich möchte den Kopf an die Wand schlagen"

Zum Hunger kommt ab Mitte Oktober 1941 der Frost. Auf bis zu minus 40 Grad sinkt die Temperatur. In langen Kolonnen schleppen die Leningrader, wenn sie überhaupt auf die Beine kommen, ihre Toten zu Massengräbern. "Mumien" nennen sie die in Decken eingeschlagenen Leichen.

Ein Weg, den auch Lena Muchina gehen muss. "Gestern Morgen ist Mama gestorben", notierte die Schülerin am 8. Februar 1942:

"Mama ist nicht mehr! Mama weilt nicht mehr unter den Lebenden. Auch Aka ist nicht mehr da. Ich bin allein. Es ist unfassbar. Manchmal überkommt mich die Wut. Ich möchte schreien, kreischen, den Kopf an die Wand schlagen, beißen! Wie werde ich nur ohne Mama leben? "

Erst vier Tage später findet sie die Kraft, ihre Tante wegzubringen.

Aber der Frost bedeutet auch Hoffnung. Im Dezember 1941 erobert die Rote Armee den Eisenbahnknotenpunkt Tichvin zurück. Seitdem erreichen Leningrad wieder Lebensmitteltransporte über den benachbarten Ladogasee, zuerst per Lastkahn.

Bald machen sich auch tapfere Fahrer mit ihren Lkw auf den gefährlichen Weg über den zugefrorenen See, die "Straße des Lebens" zur Außenwelt. Doch es kommt zu wenig, zu spät. Erst allmählich bessert sich die Versorgungslage, die Rationen werden größer.

Psychopath an der Macht

Die Menschen der Stadt zeigen äußersten Überlebenswillen. Während Tausende auf Straßen und in Häusern sterben, Bomben und Granaten fallen, bleiben Theater und Kinos geöffnet. Kinder gehen zur Schule, in Fabriken wird produziert - scheinbare Normalität.

Lena ist der Verzweiflung nahe - warum muss sie so sehr leiden? Warum soll Leningrad ausgelöscht werden? Die nun Siebzehnjährige kennt den Schuldigen: Adolf Hitler.

"Wegen der Wahnideen dieses Psychopathen. Er hat beschlossen, die ganze Welt zu erobern. Das ist soo ein Irrsinn, und deshalb hungern und leiden wir. Allmächtiger, wann hört das alles auf? Das muss doch irgendwann aufhören!?!!"

Für Lena Muchina hörte es im Mai 1942 auf - sie wurde evakuiert. Leningrad hingegen musste weiter kämpfen. Im Januar 1943 konnte die Rote Armee einen schmalen Landkorridor sichern, aber erst am 27. Januar 1944 sprengten die Rotarmisten die Abriegelung der gepeinigten Stadt endgültig.

Filmaufnahmen aus dem Jahr 1944

Nach fast 900 Tagen war Leningrad wieder frei, Schätzungen von Historikern zufolge kostete die deutsche Blockade rund eine Million Menschen das Leben.

Lena sah Leningrad erst im Herbst 1945 wieder. Drei Jahre zuvor war sie in Gorki bei Verwandten untergekommen. "Ich habe schreckliche Sehnsucht nach Leningrad", schrieb die junge Frau in einem Brief.

Allerdings verlor sie bald ihren Arbeitsplatz. So verschlug es Lena Muchina letztlich nach Moskau. Am 5. August 1991 starb sie dort, vier Monate vor der Auflösung der Sowjetunion. Allein, ohne Ehemann, ohne Kinder.



Das belagerte Leningrad 1941-1944 Die Stadt in den Strategien von Angreifern und Verteidigern. Schöningh Paderborn; 412 Seiten; 43,90 Euro.

