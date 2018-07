Vornehm blass oder schön braun Siegeszug der Sonnenanbeter

Es war ein tonangebender Fauxpas: Coco Chanel vergaß ihren Sonnenschirm an Land, als sie an Bord der Jacht ihres Liebhabers ging. Das Paar schipperte die Côte d'Azur entlang, turtelte an Deck bei kühlendem Wind und reflektierendem Wasser - schon verunstaltete ein Sonnenbrand im Sommer 1923 die Haut der Designerin. "Ich war so braun wie eine Zigeunerin", erzählte Chanel. "Gerade ich, die sonst die Sonne immer gemieden hatte."

Daheim staunten die Pariser über den verdunkelten Teint der Grande Mademoiselle. Für einen Fotografen posierte sie im weißen Leinenkleid, das ihre neue Hautfärbung betonte: "Ich sah aus, als sei ich voller Energie", so Chanel, gefeiert für das Parfüm N°5 und das "Kleine Schwarze".

Die Modewelt teilte Coco Chanels Enthusiasmus zunächst nicht. Bis dahin war Blässe angesagt, nun zeigte sich ausgerechnet eine Stil-Ikone bronzebraun. Dann engagierte Chanel auch noch gebräunte Mannequins und brachte damit - so die Legende - als Erste einen neuen Trend auf den Laufsteg: Chanels Missgeschick ließ die Bronzezeit beginnen, vorbei das Zeitalter der Kreide.

Noch Anfang des 20. Jahrhunderts galt dunkle, gegerbte Haut als verpönt, sie kennzeichnete Bauern, Sklaven, Seeleute. Die Oberschicht versteckte jeden Quadratzentimeter des Körpers mit Schirmen und Hüten, Handschuhen, langen Hosen oder Röcken. Selbst zum Strand ging man in voller Montur, kein einziger Sonnenstrahl sollte die Haut berühren. Mit giftigen Bleichmitteln, Puder oder gar einem Aderlass halfen die Feinen und Reichen kosmetisch nach, um vornehm blass auszusehen.

Gletschercreme mit Lichtschutzfaktor 2

Um die Jahrhundertwende befreiten sich die Lebensreformer und Naturfreunde als Erste von Kleidungszwängen, tanzten splitterfasernackt über Wiesen und frönten dem FKK-Sonnenbaden. Zudem erkannten Ärzte die positive Wirkung der UV-Strahlen: Sonne fördert die Durchblutung, kurbelt die Produktion von Glückshormonen an, lockert die Muskulatur, stärkt das Immunsystem.

Zuhauf schickten Mediziner ihre Patienten in Sanatorien zu Licht- und Lufttherapien. Stundenlang aalten sich Kururlauber auf Terrassen und Veranden, wendeten sich auf ihren Liegen wie Grillhähnchen. Doch mitunter rösteten sich die Genesung suchenden Damen und Herren allzu lange: Sonnenbrände waren die hässliche, schmerzhafte Nebenwirkung. Sonnenschutzmittel mussten her.

Das erste aus dem Hause eines Kosmetikherstellers stammte von Drugofa, einer Tochter des Leverkusener Bayer-Konzerns: "Delial" hieß die Salbe, die 1933 auf den Markt kam. Zwei Jahre später entwickelte L'Oréal-Gründer Eugène Schueller das Sonnenschutzöl Ambre Solaire - "erstes Symbol" der in den Dreißigerjahren beginnenden Freizeit-Ära, bewirbt L'Oréal das Produkt.

Auch die Firma Piz Buin beansprucht eine Vorreiterrolle: 1938 bestieg der Schweizer Chemiestudent Franz Greiter die Bergspitze des Piz Buin und verbrannte sich die Haut. Er zog sich in den Keller seines Elternhauses zurück und suchte nach einem Mittel gegen das Leiden. Mithilfe seiner Frau, einer Kosmetikerin, entwickelte Greiter die "Glacier Cream" und präsentierte sie 1946 der Öffentlichkeit. Die Gletschercreme hatte indes noch den mickrigen Lichtschutzfaktor 2.

Satte Bräune als Statussymbol

Wer das Geld für die damals teuren Produkte sparen wollte, dem half das "Goldene Buch der Frau" von 1956. Darin fanden die Leserinnen ein einfaches Rezept aus nur drei Zutaten: Rosenwasser, pulverisierte Borsäure, Natriumsalz.

Zoff um Bademode: Anziehen, ausziehen - was denn jetzt? Millimeterarbeit: Sittenwächter kontrollierten einst akribisch, ob die Grenzen des "guten Geschmacks" überschritten wurden. Wie dieser US-Ordnungshüter, der 1922 in Washington D.C. per Maßband den Abstand zwischen Frauenknie und Saum des Badeanzugs prüfte. Einst ging es um zu viel, heute mitunter um zu wenig Haut . Züchtig: Nackte Haut zu zeigen, das war an Stränden und in Badeanstalten zu Beginn des 20. Jahrhunderts verpönt. Männer zwängten sich in Schwimmanzüge, für Frauen war oft Ganzkörperbedeckung angesagt. Diese mobilen Stofftonnen sollten der Damenwelt in den Zwanzigerjahren das diskrete Umziehen ermöglichen - damit männliche Badegäste keinen Blick erhaschen konnten. Handgreiflich: Bei Verstößen gegen den Moralkodex griff die Staatsmacht durch. Diese beiden leicht bekleideten Frauen wurden 1922 in Chicago verhaftet. Strenge Regeln: Bloß kein Bein zeigen - lange mussten Frauen sogar Füße und Waden mit Schuhen und Strümpfen verhüllen; deren Anblick galt als anstößig. Allerdings durften auch Männer nicht allzu viel zeigen. Haare zum Beispiel. "Wir wollen keine Gorillas am Strand!", forderten die Stadtväter 1936 im Touristenparadies Atlantic City. Der Anblick behaarter Männerbrüste hatte dort für Unmut gesorgt. Daher sollten sich auch die Herren von Hals bis Schenkeln bedecken. Hüllenlos: Erst recht verboten war Nacktbaden, wie es diese Jungs Mitte der Zwanzigerjahre im Londoner Hyde Park taten. Das galt sowohl in Großbritannien als auch in Preußen. In dem deutschen Teilstaat wurde das Nacktbaden in der Öffentlichkeit 1932 untersagt. Pionierin: Schon früh rebellierten Frauen gegen den Zwang zur Ganzkörperbekleidung. Annette Kellermann wurde 1907 am Strand von Boston in den USA verhaftet. Die australische Wettkampfschwimmerin und Schauspielerin trug einen hautengen, einteiligen Badeanzug, der viel Bein und Arm zeigte. Das galt als zu anstößig. Reihenhaus: Badewagen sollten ebenfalls lange Zeit Züchtigkeit gewährleisten. Die Wagen wurden rückwärts ins Wasser gerollt, oft ausgestattet mit Sichtblenden, die fremde Blicke verhindern sollten. Das Foto ist undatiert. Geschlechtertrennung: Begegnungen zwischen Männern und Frauen fanden beim Badevergnügen lange Zeit ohnehin kaum statt. Erst mit Anfang des 20. Jahrhunderts lockerten erste deutsche Strandbäder die Trennung in Frauen- und Männerbereiche. Diese Frauen spielten um 1910 unter sich Cricket im britischen Swansea. Schick: In den Zwanzigerjahren wurden die Kleidervorschriften laxer. Frauen durften nun tatsächlich mehr Arm und Bein zeigen. Die Bademode wurde zudem figurbetonter, wie bei diesen Damen 1922 in Florida zu sehen ist. Skandälchen: Normalerweise zeigte Friedrich Ebert (rechts), Reichspräsident der Weimarer Republik, weniger Haut. Aber 1919 ließ er sich bei Travemünde mit nacktem Oberkörper neben Reichswehrminister Gustav Noske fotografieren. Ein Skandal in der damaligen Zeit - Blätter wie die "Illustrierte Zeitung" druckten das Bild zur Herabwürdigung des Staatsoberhauptes ab. Minimalismus: Am 5. Juli 1946 präsentierte Louis Réard in Paris eine Moderevolution; wenige Tage zuvor hatten die USA eine Atombombe auf dem Bikini-Atoll gezündet. "Der Bikini ist so klein, dass er alles über die Trägerin enthüllt - bis auf den Geburtsnamen ihrer Mutter!", lobte Réard, eigentlich Maschinenbauingenieur, seine Erfindung (Aufnahme von 1974 mit einer Modepuppe). Weil kein Mannequin das gewagte Kleidungsstück vorführen wollte, engagierte Réard die Stripteasetänzerin Micheline Bernard. Kult: Zahlreiche katholische Länder verboten den Bikini kurzerhand, im brasilianischen Rio de Janeiro gründete sich gar ein Verein gegen den minimalistischen Zweiteiler. Trotz der Proteste setzte sich der Bikini durch. Und schrieb Filmgeschichte. Legendär: wie Ursula Andress in der James-Bond-Verfilmung "James Bond jagt Dr. No" von 1962 im Bikini den Fluten entstieg. Oben ohne: Im Vergleich zu dieser Kreation des Modeschöpfers Rudi Gernreich von 1964 ist der Bikini hingegen ein konservatives Kleidungsstück. Einteiler: Eher aufreizend als wirklich praktisch ist der Monokini des Designers Richie Rich, den die Schauspielerin Pamela Anderson 2010 vorführte. Sportlich: Um auch muslimischen Frauen das unbeschwerte Baden zu ermöglichen, entwarf die libanesisch-australische Designerin Aheda Zanetti den Burkini - eine Kombination aus Burka und Bikini, erhältlich in zahlreichen Farben, wie auch in dieser Rettungsschwimmer-Kombination von 2007. In der öffentlichen Debatte ist das Kleidungsstück höchst umstritten. In Frankreich haben 2016 zahlreiche Badeorte Ganzkörperanzüge verboten, darunter auch... ...Nizza, wo Polizisten im August 2016 eine Frau umringten, die am Strand lange Hose, Bluse und Kopftuch trug - also nicht einmal einen Burkini. Offenbar musste sie wegen der neuen Strandregeln, die hier in Nizza aushingen, ihre langärmelige Bluse ausziehen. Nach wenigen Wochen wurde das Burkini-Verbot allerdings vom französischen Obersten Verwaltungsgericht gleich wieder gekippt, weil es grundlegende Freiheitsrechte verletze.

Der 480-Seiten-Wälzer empfahl, die Mixtur "erst nach einer Bestrahlungsdauer von einer Viertelstunde bis halben Stunde" anzuwenden, um "auf den wohltätigen Einfluss der ultravioletten Strahlen nicht ganz verzichten" zu müssen. Frauen mit fettiger, großporiger Haut sollten sich gar nicht eincremen, "da die Sonne den übermäßigen Fettgehalt reduziert".

Lange blieben die Fabrikate der Kosmetikfirmen Ladenhüter. Wer in den Wirtschaftswunderjahren ans Mittelmeer reiste, packte nur selten Delial, Ambre Solaire und Co. ein. Schließlich zeigten die Hauttonnuancen den Daheimgebliebenen, wie lohnend der Urlaub gewesen war - satte Bräune als Statussymbol. Sonnenschutzmittel verlangsamten den Wunscheffekt, an Gesundheitsgefahren dachten nur wenige Touristen.

"Weg vom sonnengegerbten Luis Trenker, hin zum blassen Japaner"

In den Sechzigerjahren sorgten Sexsymbole wie Brigitte Bardot und Ursula Andress dafür, dass Braunsein en vogue blieb. Die eine räkelte sich halbnackt an den Stränden von St. Tropez. Die andere stieg im Bond-Film "007 jagt Dr. No" hüftschwingend aus dem Wasser - milchkaffeebraun im weißen Bikini.

Der Spielzeugkonzern Mattel reagierte auf das Schönheitsideal und verwandelte 1971 seine zuvor schneeweiße Barbie in ein gebräuntes Püppchen. Sonnenbrille, Handtuch und ein hellblauer Badeanzug perfektionierten den California-Look.

Mitte der Achtziger entdeckten Forscher das Ozonloch. Nun grassierte die Angst vor Hautkrebs. Weltweit starteten Aufklärungskampagnen. So reimte das australische Gesundheitsministerium: "Between eleven and three, slip under a tree" ("Zwischen 11 und 15 Uhr schlüpf' unter einen Baum"). Und der Direktor des Deutschen Skiverbands riet: "Weg vom sonnengegerbten Luis Trenker, hin zum blassen Japaner."

Dennoch: Die Arglosen brutzelten ungeschützt weiter. Franz Greiter, Erfinder der "Gletschercreme", ließ 1985 die "Einstellung der modernen Menschen zur Sonne" untersuchen. Erstaunt erzählte der Piz-Buin-Chef im SPIEGEL vom Ergebnis: Gerade Risikotypen mit empfindlicher Haut seien der Sonne besonders zugewandt.

Und Coco Chanel? Nach ihrem Flirt-Trip an die französische Riviera wandelte sich ihr Teint rasch wieder zu einem natürlichen Oliv. 1924 präsentierte das Haus Chanel ein Selbstbräunungsöl. Und als in den Dreißigerjahren die ersten Sonnencremes aufkamen, zog das Unternehmen mit: Chanel beauftragte Chemiker, die Bodylotions mit Sonnenschutzsubstanzen zu versehen. Für die Grande Mademoiselle war das Braun-Sein nur eine Episode.