50.000 Bundesliga-Tore Treffer? Versenkt!

Tanne in der Schlacht: Mittelfeldspieler Michael "Tanne" Tarnat von Bayern München hatte gleich zwei Auftritte als Schlussmann. Legendär sein Einsatz am 18. September 1999 im Frankfurter Waldstadion: Nacheinander hatten sich Nationaltorwart Oliver Kahn (55. Minute, Gehirnerschütterung) und auch dessen Ersatzmann Bernd Dreher (62., Kreuzbandriss) schwer verletzt. Also ging Tarnat beim Stand von 0:1 als dritter Mann in den Bayern-Kasten. Die Münchner drehten das Spiel und siegten noch mit 2:1 gegen die Eintracht. Auch dank Tarnat, der mit präzisen Abschlägen und kurz vor Abpfiff mit einer fantastischen Parade glänzte. Wo er das gelernt hat? "Ich stand mal in der D-Jugend im Tor", sagte Tarnat. Anderthalb Jahre später vertrat er abermals Oli Kahn, der in Rostock mit Gelb-Rot vom Platz geflogen war. Diesmal allerdings nur kurz und auch weniger erfolgreich: Die Münchner gingen an der Ostsee mit 2:3 baden.