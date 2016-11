Castros "Granma"-Expedition 1956 Höllenfahrt mit der "Großmutter"

Es war eine halsbrecherische Reise mit 82 Guerilleros, 135 Waffen und viel Kühnheit an Bord. "Expedicionarios", Expeditionsteilnehmer, heißen die Helden dieser Höllenfahrt auf der "Granma": einer 17 Jahre alten hölzernen Motorjacht, die einst als Ausflugsboot diente, kaum wasserdicht und hochseetauglich. Auf den letzten Drücker hatte Fidel Castro sie zuvor über einen Waffenhändler einem US-Eigner abgekauft.

Im Morgengrauen des 25. November 1956 stachen Fidel, sein Bruder Raúl, der argentinische Arzt Ernesto "Che" Guevara und 79 weitere junge Männer in Mexiko in See. Ihr Ziel: Kuba. Ihre Mission: Revolution und Sturz des verhassten Tyrannen Fulgencio Batista.

Der wusste, was ihn erwartete. Denn Castro, der jetzt im Alter von 90 Jahren gestorben ist, hatte in seiner Zeit in Mexiko nie einen Hehl aus seinen Plänen gemacht. "Wir bekräftigen mit Entschiedenheit unsere Versprechen, das wir für 1956 abgegeben haben: Wir werden frei oder Märtyrer sein", sagte er in einem Interview kurz vor dem Aufbruch. Batista - korrupt, gewalttätig und Freund der USA - erwartete Castro und seine Expedition mit entsprechender Feuermacht.

Von US-Agentur für tot erklärt

Die Mission mündete in einem Blutbad. Fast scheiterte sie am 2. Dezember 1956 ebenso grandios wie 1953 der Überfall Castros und seiner Getreuen auf die Moncada-Kaserne in Santiago de Cuba - der erste Versuch des "Comandante", Batista zu stürzen.

Die US-Nachrichtenagentur UPI sandte am 4. Dezember eine Depesche: Der Invasionsversuch der Kämpfer sei gescheitert, die Besatzung der "Granma" aufgerieben, beide Castro-Brüder seien tot. War es Unkenntnis oder bewusste Falschinformation seitens der kubanischen Machthaber? Jedenfalls war es höchstens die halbe Wahrheit.

Die Geschichte der historischen "Granma"-Expedition beginnt 1955 in Mexiko-Stadt. Dorthin flieht Castro, nachdem ihm und seiner "Bewegung des 26. Juli" in Kuba die Häscher von Batista immer gefährlicher werden und sogar Mordanschläge planen.

Verliebt und festgenommen

In Mexiko verfolgt Castro drei Ziele: Geld sammeln für sein Invasionsbataillon, Rekrutierung der Kämpfer, ihre militärische Ausbildung. Gleich nach der Ankunft lernt er im Hause einer Freundin Ché Guevara kennen, der aus Guatemala geflohen war. Guevara und Castro verstehen sich auf Anhieb und werden später der Doppelkopf der Revolution.

Die ist zu dieser Zeit wenig mehr als ein fixer Gedanke in Castros Kopf. Aber mit seinem Redetalent, Charisma und Willen begeistert er fast jeden von seinem Plan. Er reist in die USA und sammelt Geld bei Sympathisanten und Exil-Kubanern für die Expedition. Zurück in Mexiko lassen sich die Rebellen auf einer Farm außerhalb der Hauptstadt ausbilden, Fidel sucht unter Pseudonym nach Waffen.

Castros Kuba - ein stolzes Land Siegreicher Einzug: Die Bilder des US-Fotojournalisten Lee Lockwood sind historische Belege für den Jubel nach der Revolution. Am 2. Januar 1959 zogen die Guerilleros, hier mit Kolonnenführer Camilo Cienfuegos (Mitte), in Havanna ein. Cienfuegos blieb danach in der Armee, half bei der Agrarreform und starb im Oktober 1959 bei einem Flugzeugabsturz. Der Kommandeur genoss in Kuba ähnlich große Popularität in Kuba genoss wie die Castro-Brüder und Che Guevara. Volkswille: Der Platz der Revolution, größter Kundgebungsort in Havanna, wurde erst nach dem Sieg über die Diktatur 1959 fertiggestellt. Hier hielt Fidel Castro seine große Rede vor dem Volk. Lockwood verfolgte als Fotoreporter die Ereignisse auf Kuba und schrieb in einem Artikel für die "Bunte" vom 28. August 1959: "600.000 guajiros, arme Bauern aus dem Inneren des Landes, gaben dem 'Volkswillen überwältigenden Ausdruck': Fidel Castro soll weiter die Geschicke des Landes lenken." Viva la revolución: Diese Straßencafé-Szene fing Lee Lockwood 1965 in Havannas Stadtviertel El Vedado ein. Die Plakatwand im Hintergrund feiert die Bewegung des 26. Juli - Castros Guerilla-Organisation. Das Datum geht zurück auf den gescheiterten Angriff auf die Moncada-Kaserne in Santiago de Cuba am 26. Juli 1953. Danach hatte man Castro und seine Mitstreiter ins Gefängnis gesteckt - doch der Funke der Revolution war bereits entzündet. Heldendarstellungen wie diese fing Lockwood immer wieder mit seiner Kamera ein. Da der US-Amerikaner das Vertrauen der Regierung besaß, durfte er sich frei auf der Insel bewegen. Agrarreform: Eine Jugendliche bei der Arbeit auf einer der vielen staatlichen Zuckerrohr-Plantagen. Der kubanische Sozialismus zeigte sich laut Lee Lockwood vor allem in der Landwirtschaft. Castro ließ die Felder der Großgrundbesitzer konfiszieren und zu Volksfarmen (granjas) umwandeln. Auf den Feldern wurde vor allem Zuckerrohr angebaut. Nach dem Handelsembargo der USA wurde die Sowjetunion zum Hauptabnehmer und kaufte den Zucker über dem Marktpreis, was Lockwood als indirekte Subvention ansah. Beatles-Fans: Von Musikgruppen aus dem angelsächsischem Raum hielt Kubas Regierung lange nichts. Castro erklärte Lee Lockwood im Interview: "Die kubanische Revolution ist so kubanisch wie unsere Musik." Platten von US-Bands waren wegen des Embargos schwer zu bekommen, Aufnahmen von britischen Rock'n'Roll- oder Pop-Bands wertete die Regierung als Zeichen für Dekadenz. Dennoch war die Musik der Beatles auch auf Kuba beliebt, wie Lockwood in diesem Foto von 1965 festhielt. Freudentaumel: Als Lee Lockwood am Silvestertag 1958 nach Kuba reiste, konnte er noch nicht ahnen, dass einen Tag später der verhasste Präsident Batista aus dem Land fliehen würde. So konnte er die ekstatische Stimmung auf den Straßen einfangen und schrieb für die "Bunte" im Januar 1959: "Die erregte Menge stürmte das Kapitol, den Regierungssitz, und zeigte auf seinen Stufen demonstrativ die Flagge der siegreichen Freischärler." Die kubanische Revolution galt vor allem den armen Bauern und Arbeitern als Versprechen, dass es ihnen in Zukunft besser ergehen sollte. Nicht jede Hoffnung erfüllte sich in den kommenden Jahren. Von Menschenrechten und individueller Freiheit hatte die kommunistische Partei Kubas sehr eigene Vorstellungen, eine unabhängige Justiz gab es nicht, politische Gegner kamen ins Gefängnis, wurden in Arbeitslager gesperrt oder gar hingerichtet. Wiedersehen nach Jahren: Im Oktober 1965 ließ Fidel Castro für einige Tage den Hafen von Camarioca öffnen, um ausreisewilligen Landsleuten die Fahrt in die USA zu ermöglichen. Exilkubaner, die nach der Revolution nach Florida geflohen waren, kamen in Booten, um ihre Familienangehörigen mitzunehmen - oder sie, falls sie auf Kuba bleiben wollten, wenigstens in die Arme zu nehmen. Manche hatten sich sechs Jahre lang nicht gesehen. "Die Szenen der Wiedervereinigung", schrieb Lockwood, "waren eine derartig herzzerreißende Mischung aus Trauer und Freude, dass es einem Außenstehenden peinlich war zuzusehen." Und weiter: "Wenn kubanische Familien getrennt werden, vermissen sie einander nicht nur, sie hungern nacheinander." Bildung für alle: Als eine der größten Leistungen Castros bezeichnete Lee Lockwood die Schulreform. Vor allem in den Bergregionen und dem armen Osten des Landes wurden neue Bildungseinrichtungen gebaut und viele Studenten zu Lehrern ausgebildet. Castros Ziel war es, jeden Kubaner zumindest auf das Niveau eines Sechstklässlers zu bringen und auch armen Schülern dank Stipendien den Zugang zum Studium zu ermöglichen. Die Unesco lobte in den Sechzigerjahren Kuba als "das Land mit dem größten Aufwand auf dem Gebiet der Bildung in Lateinamerika". Die Quote der Analphabeten war damals von 23 auf unter 3 Prozent gesunken. Allerdings: Wer studieren wollte, durfte kein sogenannter Gegenrevolutionär sein - und das definierte die Regierung. Massenhochzeit: Viele Paare in den armen Bergregionen Kubas konnten sich keine Hochzeit leisten, ihre Kinder waren rechtlich nicht abgesichert. Deshalb führte die Regierung an einigen Feiertagen Kommunalhochzeiten ein. Im kommunistischen Kuba war diese Trauung nur amtlich, einen Gottesdienst gab es nicht. Lockwood staunte über die Spendierfreudigkeit des Regimes: Jedes Paar erhielt eine Hochzeitstorte, dazu neue Kleidung und drei Tage bezahlten Urlaub. Die Arbeit ruht: Hier werden Karawanen von Zuckerrohr-Arbeitern 1965 nach El Uvero gefahren, um einer Ansprache von Fidel Castro zu lauschen. Lockwood notierte in seinen Aufzeichnungen: "In Kuba, so scheint es, haben politische Veranstaltungen Vorrang vor allem anderen." Über die Menschen der Bergregion schrieb er: "Es sind schüchterne, stille, außergewöhnlich gut aussehende Menschen. Wenn sie merken, dass ich sie fotografiere, lachen sie verlegen und drehen sich halb weg." Insel der Häftlinge: Unweit von Castros Ferienhaus auf der Kieferninsel stand das Gefängnis Presidio Modelo. Hier hatten Fidel Castro und sein Bruder Raúl selbst Haftstrafen abgesessen, nachdem sie 1953 mit einer Gruppe Studenten eine Militärkaserne in Santiago de Cuba überfallen hatten. Nach der Revolution blieb die Anstalt noch bis 1967 geöffnet, vor allem politische Gefangene wurden hier interniert. Als erster US-Amerikaner überhaupt bekam Lockwood die Erlaubnis, die Gefängnisse zu betreten und mit den Häftlingen zu sprechen. Viele Insassen, so schrieb er später, seien einfache Bauern, die gar nicht verstanden hätten, warum man sie für Gegenrevolutionäre hielt. Laut Castro waren 1965 rund 20.000 politische Gefangene auf Kuba. Jede Familie habe Angehörige, die im Gefängnis säßen. Spezialplan für Campesinos: Wenn rebellische Bauern zu Haftstrafen verurteilt wurden, mussten auch deren Frau und Kinder umziehen. Diese armen Bauernfamilien kamen in ein spezielles Camp in Havanna, wo sie neu eingekleidet und ausgebildet wurden. Für viele Bäuerinnen war es das erste Mal, dass sie edle Stoffe in den Händen hielten. Nach der Haft mussten die Familien in die neu gegründete Stadt Sandino ziehen. Dort bekamen sie ein Haus geschenkt und sollten sesshaft werden. Lockwood bemerkte jedoch, dass sich viele der Familien nicht an die neuen Lebensweisen gewöhnen konnten: Die Frauen liefen mit schmutzigen Kleidern und ungemachten Haaren herum, während kleine Kinder nackt auf der Straße zu sehen waren.

Er verliebt sich heftig in eine junge Kubanerin, will sogar heiraten und wird Ende Juni mit 28 Guerilleros in den Knast gesteckt. Der Vorwurf: kommunistische Verschwörung. Einen Monat später kommen die Männer nach Aufbietung aller juristischen und politischen Unterstützung frei, sogar Mexikos Ex-Präsident Lázaro Cárdenas verwandte sich für die kubanischen Umstürzler. Aber sie wissen, dass jetzt Eile geboten ist.

Noch immer fehlen Schiff und Geld. Also kehrt Castro in seiner Verzweiflung in die USA zurück, er schwimmt Ende September durch den Rio Grande und trifft sich in Texas mit dem exilierten kubanischen Ex-Präsidenten Carlos Prío, der selbst von Batista gestürzt wurde.

Prío stellt Castro eine hohe Summe zur Verfügung - die Zahl variiert in den Berichten zwischen 60.000 und 100.000 Dollar. Keine selbstlose Spende: Prío hoffte, wieder an die Macht zu gelangen, schreibt Volker Skierka in seiner Castro-Biografie. Ein fataler Trugschluss.

Kurz vor Kuba geht der Sprit aus

Wie sehr die bürgerliche Opposition im Exil dem "Granma"-Abenteuer auf die Beine geholfen habe, werde in der revolutionären Geschichtsschreibung stets unterschlagen, sagt der kubanisch-mexikanische Historiker Rafael Rojas im einestages-Gespräch: "Es haben sehr viele liberale und bürgerliche Kräfte das Abenteuer unterstützt und so überhaupt erst ermöglicht."

Ende November 1956 erteilt Fidel Castro überstürzt den Auslaufbefehl, weil die mexikanischen Behörden ihm ein Ultimatum stellen. 81 seiner engsten Vertrauten und besten Männer, einige davon werden später hohe Ämter in der Regierung oder den Streitkräften bekleiden, gehen mit ihm an Bord der für nur 25 Passagiere ausgelegten Jacht. 50 müssen aus Platzmangel in Mexiko zurückbleiben.

Die "Granma" verlässt trotz schlechten Wetters und gegen den ursprünglichen Willen des Hafenmeisters den Hafen von Tuxpán in Mexikos Bundesstaat Veracruz. Mit abgedunkelten Positionslampen fährt die alte Jacht den Rio Pantepéc Richtung Golf von Mexiko.

Sieben Tage dauert die stürmische Fahrt über 1235 Seemeilen, die "Großmutter" ist hoffnungslos überladen, kaum manövrierfähig und voller seekranker Guerilleros. Ohne Sprit läuft das Boot vor dem Morgengrauen am 2. Dezember auf Grund, die müden und hungrigen Kämpfer müssen aussteigen und durch die Mangroven an Land waten.

Bei Tagesanbruch haben Batistas Soldaten die Ankömmlinge schon entdeckt. Sobald sie an Land sind, werden sie aus der Luft und mit Bodentruppen angegriffen. Bei der tagelangen Verfolgungsjagd wird das revolutionäre Expeditionscorps versprengt, 61 Kämpfer werden getötet oder gefangengenommen und später hingerichtet.

"Eher für Jagdausflug als für Revolution geeignet"

Die Castros und Ché Guevara jedoch überleben gemeinsam mit 18 anderen die Landung und die Angriffe der Batista-Armee. Weihnachten 1956 sind sie wieder beisammen, acht Bauern schließen sich an - der Kern der Rebellenarmee. "Ihre spärliche Bewaffnung scheint eher für einen Jagdausflug geeignet als für eine Revolution", schreibt Skierka.

Aber Castro ist unerschütterlich und glaubt fest an den Sieg. Die Männer kämpfen sich in den dichten Dschungel der Gebirgskette der Sierra Maestra vor und beginnen den Widerstand gegen die übermächtige Armee des Unterdrückers.

Zwei Jahre und viele Gefechte später flieht Batista an Neujahr 1959, tags darauf marschieren die "Barbudos", die Bärtigen, unter weltweiter Aufmerksamkeit tatsächlich in Havanna ein. Die Revolution ist geglückt. Und die "Großmutter"? Lebt fort - das offizielle Blatt der Kommunistischen Partei Kubas heißt "Granma", diesen Namen trägt auch die Provinz, wo die Guerilleros an Land gingen.

"Die Reise der 'Granma' und was dann folgte sind gemeinsam mit dem Überfall auf die Moncada-Kaserne der symbolische Kern der offiziellen Revolutionsgeschichte, die mystifiziert und von ihrem Kontext losgelöst sind", sagt Historiker Rojas.

Die alte Motorjacht ist heute hergerichtet als Symbol der kubanischen Revolution, die stets mit viel Pomp und Pathos gefeiert wurde. Sie steht in einem Glaskasten im Garten des Revolutionsmuseums von Havanna - Soldaten der kubanischen Armee bewachen die "Granma".