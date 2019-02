Gerichte mit Geschichte Christian Rach kocht Reis mit päpstlichem Segen

Gekocht haben die Menschen schon sehr, sehr lange - einige Wissenschaftler behaupten, dass die menschliche Kultur mit dem Kochen überhaupt erst begann. Doch erst um 1570 erschien das erste Lehrbuch für professionelle Köche. Verfasst hat es der Italiener Bartolomeo Scappi.

Der Mann aus dem Volk avancierte zum Leibkoch von insgesamt fünf Päpsten und hob die Kochkunst im Vatikan auf ein völlig neues Niveau. Die römischen Kirchenoberen verwöhnte er mit höchst weltlichen Genüssen, es gab etwa Ente mit Pflaumen und getrockneten Sauerkirschen oder geschmorte Stare mit essbaren Disteln unter geriebenem Käse.

Scappis opulente Menüs mit vielen, vielen Gängen waren sorgsam durchkomponiert und arrangiert. Unter anderem erfand er die Zabaglione, eine fluffig aufgeschlagene Creme mit dem süßen Marsala-Wein, bis heute ein beliebtes italienisches Dessert.

Scappis überbackener Reis mit Mozzarella wirkt vor all dieser kulinarischen Pracht auf den ersten Blick eher einfach. Doch Reis war damals in Europa gerade neu eingeführt worden. Und Scappi war der erste, der den Büffelmilchkäse Mozzarella in einem Rezept namentlich erwähnte - für die Geistlichen im Vatikan dürfte die Speise also durchaus einiges an Überraschung geboten haben.

Dass das herzhafte Gericht mit Zimt und Zucker bestreut wird, mutet heute recht fremd an. Doch damals streute man bei erlesenen Tafeleien Gewürze und Zucker über fast alles, nicht zuletzt um zu demonstrieren, dass man sich die teuren Zutaten leisten konnte.

Schmeckt das dann noch? Fernsehkoch Christian Rach war selbst neugierig, als er das Gericht aus dem 16. Jahrhundert nachkochte. So viel sei verraten: Der päpstliche Reis ist ein richtiges Wohlfühlessen. Und mehr historische Rezepte finden Sie in der aktuellen Ausgabe von "SPIEGEL Geschichte".

Das Rezept:

300 g Rundkornreis

800 ml Hühnerbrühe

50 g Butter

50 g geriebener Parmesan

4 Eigelb

200 g Mozzarella, in Streifen geschnitten

Zimt und Zucker nach Belieben

1. Den Reis ca. 30 Minuten in der Hühnerbrühe kochen.

2. Den geriebenen Parmesan unter den Reis heben.

3. Zwei Drittel der Masse in eine gebutterte Auflaufform geben.

4. Mit einem Esslöffel vier Mulden hineindrücken und in jeden ein Eigelb geben.

5. Mozzarella-Streifen über die Mulden legen

6. Mit Zimt und Zucker bestreuen.

7. Mit dem restlichen Reis bedecken und bei 180 Grad ca. 20 Minuten im Backofen überbacken lassen.

Guten Appetit!