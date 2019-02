Wende-Fotograf Daniel Biskup "Der Osten bekam die D-Mark, gebraucht hätte er Wertschätzung"

Zur Person Simon Annand Daniel Biskup, Jahrgang 1962, gelernter Postbote, ist einer der wichtigsten zeitgenössischen Fotojournalisten. Im Zuge der Wende 1989/90 erlebte er seinen Durchbruch als Fotograf und hat Prominente aus aller Welt abgelichtet. Biskup lebt mit seiner Familie in Augsburg und Berlin. "Nach dem Mauerfall" läuft vom 14. Februar bis 25. August 2019 "Wendejahre" zeigt vom 12. April bis 30. Juni 2019 das Seine Ausstellungläuft vom 14. Februar bis 25. August 2019 im Museum in der Kulturbrauerei Berlin, Stiftung Haus der Geschichte (Vernissage am 13. Februar). Und die Ausstellungzeigt vom 12. April bis 30. Juni 2019 das Schaezlerpalais in Augsburg (Vernissage am 11. April).

einestages: Herr Biskup, haben Sie 1989 damit gerechnet, dass die Grenze geöffnet wird - und offen bleibt?

Biskup: Ich hatte die Antennen oben. Schon am 4. November 1989 war alles anders: Bei einer Demonstration redeten Jan Josef Liefers, Lothar Bisky, Stefan Heym - und das DDR-Staatsfernsehen hat live berichtet, unzensiert. Das war das klare Zeichen, die DDR-Führung muss sich warm anziehen. Noch waren es nur Puzzleteilchen. Wie das fertige Bild am Ende aussehen würde, das habe ich auch nicht geahnt.

einestages: Am Tag nach der Maueröffnung schwänzten Sie am 10. November 1989 einen Fototermin für die "Süddeutsche Zeitung" in Bayern, um in Berlin zu fotografieren. Hatten Sie kein Fracksausen?

Biskup: Überlegt habe ich keine fünf Minuten: Wenn nach 28 Jahren die Mauer fällt, muss ich da hin. Ich hatte ja vorher schon die Ankunft der Flüchtlinge in Budapest fotografiert, später dann die ersten ankommenden Trabis an der deutsch-deutschen Grenze.

einestages: War Ihnen die "Süddeutsche Zeitung" wegen der spontanen Absage nicht gram?

Biskup: Als ich den Chef der Bayernredaktion morgens um acht von einer Berliner Telefonzelle anrief, sagte er: Zum Glück bist du dahin gefahren!

einestages: Zum 30. Jahrestag des Mauerfalls haben Sie einen Bildband zusammengestellt und machen Ausstellungen mit bislang unveröffentlichten Aufnahmen, von der Wendezeit bis 1995.

Biskup: Am 3. Oktober 1990 habe ich die Wiedervereinigung fotografiert, aber auch die Jahre danach hautnah miterlebt. Mich beschäftigt die Frage, was nach dem "Tag der Einheit" kam. Ich glaube, dass dort eine der Erklärungen für manche Prozesse liegt, für die unsichtbare Grenze, die wir noch immer zwischen Ost- und Westdeutschland sehen...

einestages: ...wie etwa das Kopfschütteln, mit dem im Westen die AfD-Wahlergebnisse im Osten quittiert werden?

Biskup: Es lohnt sich, zurückzudenken an die Anfangsjahre der deutschen Einheit, die im Westen oft vergessen werden. Die Ostdeutschen wollten die Wiedervereinigung. Aber sie hatten keine Vorstellung, was auf sie zukam: dass 80 Prozent der Industriearbeitsplätze binnen kürzester Zeit verschwinden würden. Der Westen hatte auch kaum Interesse an Erhalt oder Sanierung der Ostindustrie. Dann kam die Währungsunion: Die Umstellung von Ost- auf D-Mark war für viele Bürger ein glücklicher Tag. Für viele Ostbetriebe aber war es der Todesstoß, weil zahlreiche Kunden im Ostblock die neuen D-Mark-Preise über Nacht nicht mehr zahlen konnten. Und weil die Bürger D-Mark-Kaufkraft hatten, brach die Nachfrage für Ostprodukte schlagartig weg.

einestages: Ihre Fotos zeigen Fabrikarbeiter, Demonstranten oder Schornsteinfeger, fast nie bekannte Gesichter dieser Jahre. Warum?

Biskup: Das ist der Alltag der Wendezeit. Für die Menschen im Westen blieb ihr eigenes Leben praktisch unverändert. Im Osten wurde alles auf den Kopf gestellt: Man sprach zwar immer noch Deutsch, aber alle Prinzipien des Zusammenlebens waren andere geworden. Für viele bedeutete das auch: Was sie gelernt hatten, war auf einmal nichts mehr wert. Ganze Lebensentwürfe wurden entwertet. Viele Studienabschlüsse wurden nicht anerkannt, Menschen mussten weit unter Wert arbeiten.

einestages: Können Sie dafür ein Beispiel nennen?

Biskup: Ohne die DDR idealisieren zu wollen: Es gab dort nicht so große Einkommensunterschiede wie im Westen. In vielen Wohngegenden wohnte wirklich der Professor neben dem Arbeiter. Viele in der DDR aufgewachsene Ältere vermissen das heute, genauso wie Orientierung an der Gemeinschaft, am Kollektiv. Ab 1990 kam es plötzlich darauf an, dass jeder sein eigenes Ding macht. Das konnten viele nicht auf Knopfdruck, weil sie es nicht gelernt hatten. Der Westen hatte ja auch 40 Jahre Vorsprung. Viele hadern damit noch heute. Wenn Sie sich mit den Leuten unterhalten, erzählen sie oft, dass sie ihre Kinder verloren haben. Nicht im Wortsinne, aber mit 18, 19 Jahren gingen die meisten rüber in den Westen, weil es keine Perspektiven gibt - bis heute, abgesehen von ein paar Leuchttürmen wie der Region Dresden. In vielen Regionen gibt es wunderbar hergerichtete Marktplätze, in den Seitenstraßen aber viel Leerstand.

einestages: Was sagen Ihre Gesprächspartner über die unterschiedliche Wahrnehmung der Wende?

Biskup: Ein Pfarrer auf Usedom hat gesagt: Daniel, wenn sich mal alle im Westen so für uns interessiert hätten wie du, dann hätten wir viele Probleme gar nicht. Mein Eindruck: Im Westen haben die Leute 1989/90 ein paar Tage lang staunend vor dem Fernseher gesessen und sind dann zum Alltag übergegangen. Sie haben an der Veränderung nicht teilgenommen, für die Mehrheit war und ist das sehr weit weg.

einestages: Woher rührt bei Ihnen dieses spezielle Interesse?

Biskup: Meine Eltern stammen aus Gebieten des heutigen Polen, die bis 1945 zum Deutschen Reich gehörten. Wir waren als Familie in den Siebzigerjahren im Ostblock auf Reisen, in Polen, Ungarn, Bulgarien. Außerdem habe ich im Herbst 1989 zwei Tage vor der Maueröffnung an der tschechisch-deutschen Grenze Flüchtlinge aus der DDR fotografiert. Ein junges Pärchen sah irgendwie anders aus, sie trugen Lederjacken. Ich habe die beiden spontan mit nach Hause genommen, am Ende haben sie ein Jahr bei uns gewohnt. Oft saßen wir abends beisammen und diskutierten über die anstehende Wiedervereinigung. Ich habe damals verstanden, dass viele Linke in der DDR versuchen wollten, eigenständig zu bleiben. Die wollten einen demokratischen Sozialismus - nur ein schöner Traum, wie die Geschichte auch gezeigt hat, unrealistisch angesichts des Zusammenbruchs des Ostblocks. Aber ihr Ziel war sicher nicht, einfach nur die BRD nachzuahmen.

Deutsche auf der Flucht - Daniel Biskups Fotos von 1989 "Ich konnte gar nicht anders": Erschöpft und erleichtert - eine junge Familie am Grenzübergang Suben. Als sich 1989 immer mehr DDR-Bürger Richtung Westen aufmachten, reiste Fotograf Daniel Biskup sofort los: "Ich wollte einfach dabei sein, diesen historischen Moment miterleben. Ich konnte gar nicht anders." Mit dem Rad in Richtung Freiheit: 600 Kilometer hatte dieser Fahrradfahrer bereits hinter sich, als Biskup ihn im August 1989 in Budapest traf. Er radelte von der DDR-Grenze durch die damalige Tschechoslowakei bis zur ungarischen Hauptstadt. Für ein besseres Leben setzten DDR-Flüchtlinge alles aufs Spiel - und Fotograf Daniel Biskup begleitete sie 1989 in die Freiheit. Asyl im Pfarrgarten: DDR-Flüchtlinge helfen in Budapest bei der Nahrungsmittelversorgung mit (Aufnahme vom August 1989). Zahlreiche Menschen kehrten in jenem Sommer nicht von ihrem Ungarn-Urlaub zurück, sondern versuchten in der - bald hemmungslos überfüllten - deutschen Botschaft unterzukommen. Die DDR-Bürger fanden Asyl im Garten der katholischen Pfarrei Zur Heiligen Familie: einem vom ungarischen Malteserhilfsdienst errichteten Flüchtlingslager. "Das ist jetzt unsere Chance": Ein DDR-Flüchtling vertreibt sich die Wartezeit in Budapest mit einem Skateboard - der Junge im Hintergrund schaut geduldig zu. "Gelöst und erwartungsvoll" sei die vorherrschende Stimmung unter den Ausreisewilligen in jenem Sommer 1989 gewesen, sagt Biskup: "Man spürte, es wird irgendwas passieren. Die Menschen strahlten aus: Jetzt oder nie! Wir gehen nicht mehr zurück. Das ist jetzt unsere Chance - und die werden wir nutzen!" "Einmalige humanitäre Aktion": Mit dem Bus gelangten diese Flüchtlinge am 31. August 1989 von Ungarn aus nach Passau - nur mit dem nötigsten Gepäck. Ein Woche zuvor, am 24. August, hatte die ungarische Regierung in einer "einmaligen humanitären Aktion" 108 DDR-Bürgern die Ausreise in den Westen erlaubt. Ein Bier auf die Rot-Kreuz-Schwester! Eine Mitarbeiterin des Deutschen Roten Kreuzes verteilt Getränke an die DDR-Flüchtlinge, die am 31. August 1989 mit dem Zug in Passau ankommen. In Ungarn hielten sich zu dem Zeitpunkt 150.000 bis 200.000 DDR-Bürger auf - nur ein Bruchteil von ihnen hatte vor, nach dem Urlaub in die Heimat zurückzukehren. Über die Grenze gezogen: Drei gut gelaunte junge Männer versuchen, einen defekten Trabant per Seil über die Grenze zu wuchten. Aufgenommen am 11. September 1989 am Grenzübergang Suben in Oberösterreich. An jenem Tag öffnete Ungarn endgültig die Grenze. Allein in den ersten drei Tagen reisten rund 15.000 DDR-Flüchtlinge via Österreich in die BRD. Per Muskelkraft durch den Eisernen Vorhang: Auch dieser Wagen aus der DDR schaffte es nicht allein in den Westen, sondern musste von Beamten über den Grenzübergang Suben geschoben werden (Foto vom 11. September 1989). Gemeinsam in ein neues Leben: Ein Paar aus der DDR freut sich am Grenzübergang Suben über die gelungene Ausreise (aufgenommen am 11. September 1989). Ein Land demontiert sich selbst: Vom DDR-Schild auf dem Trabbi ist nur noch das "D" übrig geblieben - dieses Vierergrüppchen sichtete Fotograf Daniel Biskup auf dem Pannenstreifen der A3 kurz vor Passau Süd. "BRDDR, alles deutsch": Mit diesem Slogan hieß Vilshofen die Menschen aus der DDR willkommen. Aufgenommen am 11. September 1989 im Flüchtlingslager der grenznahen Donaustadt. Vilshofen beherbergte in jenen Spätsommertagen rund 1400 DDR-Bürger. Anstoßen auf ein neues Leben: Auf einem Parkplatz an der A3 begegnete Fotograf Daniel Biskup am 11. September 1989 diesen beiden Reisenden. Marmoriert in den Westen: Verliebt strahlt dieses in stonewashed Jeans gekleidete Pärchen aus der DDR in die Kamera. Die in den Achtzigerjahren angesagte stonewashed Kluft hieß in der DDR "Marmor-Jeans". Chronist des Umbruchs: In den Wendemonaten fuhr Daniel Biskup rund 100.000 Kilometer - allerdings nicht mit diesem Trabant, sondern mit einem roten Mercedes Kombi. In der Hand hält der damals 26-jährige Autodidakt seine Nikon-Kamera, mit der er die Wende dokumentiert hat. Umbrüche in Europa sind das, was Biskup sein "Kernthema" nennt. Er lichtete die friedliche Revolution 1989/1990 ebenso ab wie den Wandel in Osteuropa nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion. 2013/14 begleitete er fotografisch die Proteste in der Ukraine. Und seit Beginn der aktuellen Flüchtlingskrise ist er regelmäßig unterwegs, um das Schicksal der nach Europa drängenden Menschen zu dokumentieren.

einestages: Im Westen gibt es das böse Wort vom Jammerossi...

Biskup: Zu diesem Punkt kommt man dort schnell: Was mosern die denn, die haben doch unser Geld erhalten. Sicher, der Osten hat doch Transfers und die D-Mark bekommen. Gebraucht hätte er aber auch Wertschätzung, ja Zuneigung und Verständnis. Da ist kein Stein auf dem anderen geblieben! Die Westdeutschen haben sich nie für die Umwelt der Ostdeutschen interessiert. So ist es noch heute: Die meisten waren mal in Berlin, vielleicht auch in Dresden, aber wirklich im Osten? Der großen Mehrheit war die DDR während des Kalten Krieges egal - und genau so ist es geblieben. Oder sogar noch schlimmer: Vielen Wessis sind, auch wenn das keiner zugeben würde, die Ostdeutschen auf eine Art peinlich, das Sächsische, diese gewisse Unbedarftheit. Damals dachten Ostdeutsche zum Beispiel: Da kommen unsere Brüder und Schwestern aus dem Westen! Dass jemand von denen sie über den Tisch ziehen könnte, hätten sie nie gedacht.

einestages: Ist die Entfremdung nicht beidseitig? Welche Rolle spielte der Westen für die Ostdeutschen?

Biskup: Alle Ostdeutschen haben sich in der einen oder anderen Weise für den Westen interessiert, 90 Prozent sind schon dort gewesen. Viele leben heute im Westen, haben ihre Identität aber in Teilen verdrängt. Die Leipziger Autorin Jana Hensel hat das einmal schön beschrieben: Bei einer Lesung in Düsseldorf wunderte sie sich, warum die Leute nicht lachen an Stellen, wo sonst immer alle lachen. Sie fragte: Wer kommt denn hier alles aus dem Osten? Fast alle haben sich gemeldet - und ab da gelacht. Erst mal wollte sich aber niemand die Blöße geben, sich als Ostdeutscher zu erkennen zu geben.

einestages: Die Überheblichkeit der Westdeutschen wurde früh kritisiert: "Besserwessi" war schon 1991 "Wort des Jahres".

Biskup: Es geht ja nicht darum, die DDR und ihre Gesellschaft zu verklären. Was aber passiert ist: Im Westen sah man im Zuge der Wende die maroden Städte und Betriebe - und hat von denen auch auf die Menschen geschlossen. Dabei konnten die Leute doch im Wesentlichen nichts dafür.

einestages: Hatten Sie damals schon den Eindruck, dass etwas aus dem Ruder läuft?

Biskup: Ich erinnere mich an eine Schlagzeile der Leipzig-Ausgabe der "Bild"-Zeitung von 1990: "1,8 Millionen Ostdeutsche arbeitslos!" Man muss sich klarmachen, was das bedeutet: Heute liegt die Arbeitslosenzahl für Gesamtdeutschland bei etwas mehr als zwei Millionen.

einestages: War der Grund für die Massenarbeitslosigkeit nicht vor allem, dass viele Betriebe marode waren?

Biskup: Mit Einführung der neuen Währung hatten Betriebe gar keine Chance mehr, genug zu verdienen, um ihre Kosten in D-Mark zu erwirtschaften, gegen die Westkonkurrenz hatten sie keine Chance. Und die Treuhandanstalt hatte nie Sanierungen im Sinn. Ihre einzige Aufgabe war es, möglichst schnell möglichst viele Staatsbetriebe zu verkaufen und noch ein wenig Geld damit zu erlösen. Das hat sich tief eingebrannt ins kollektive Gedächtnis im Osten. Mir fällt ein Bild von einem Lieferwagen ein. Das erste Mal war der noch im Betrieb, kurz nach der Wiedervereinigung, das zweite Mal hat das Unternehmen nur noch versucht, damit Geld als Werbetafel zu machen. 1991 dann war der Wagen nur noch Schrott im Straßengraben.

einestages: In Dresden ist 2014 Pegida entstanden, in Thüringen hofft die AfD, bei den Landtagswahlen stärkste Kraft zu werden. Ist der Osten rechter als der Westen?

Biskup: Das weiß ich nicht. Durch die Migrationswelle ist das alte Thema wieder hochgekommen: Viele im Osten haben die Willkommenskultur für Kriegsflüchtlinge aus anderen Ländern gesehen und sich zurückgesetzt gefühlt. Letztes Jahr ist ein Buch mit dem Titel "Integriert doch erst mal uns" erschienen, das trifft es ziemlich gut. Ich sehe darin zumindest einen Teil der Erklärung. Pegida in Dresden ist auch eine Demo gegen den Westen.