Der letzte Film der Nazis Lindenstraße 1943

Es mangelte an Papier für die Drehbücher und an Zelluloid für die Kamera. Und doch musste unbedingt diese opulente Abschiedsszene gedreht werden. An einem nicht bombardierten Fernbahnhof. Intakte Fernbahnhöfe - gab es die im Raum Berlin überhaupt noch?

Nein, aber Wolfgang Liebeneiner war es egal. "Das Leben geht weiter" hieß der Film, den der preisgekrönte Regisseur Ende 1944 mit Kinostars wie Heinrich George drehen sollte, und nach genau dieser Maxime handelte er. Auf dem Babelsberger Ufa-Gelände ließ Liebeneiner den Stettiner Bahnhof nachbauen und 1100 Statisten kommen, die für das gewünschte Gedränge in dieser Kunstwelt sorgten. Gleichzeitig kämpfte draußen, in der realen Welt, das NS-"Reich" einen längst verlorenen Krieg.

Der Stimmung in Babelsberg tat das keinen Abbruch. Jeden Morgen motivierte Aufnahmeleiter Heinz Fiebig seine Mannschaft auf dieselbe Weise: "Ist das Leben nicht schön?" rief er, und aus vollen Kehlen schallte es zurück: "Das Leben ist herrlich!"

Die Ufa feilte mit schwarzem Humor am teuersten und aufwendigsten Film des Jahres. Mit komplizierten Spezialeffekten und Modellbauten steuerte Babelsberg dem Untergang entgegen. Realität und Fiktion vermengten sich während der Dreharbeiten auf groteske Weise.

