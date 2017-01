70 Jahre SPIEGEL "Wir haben gefeiert, dass die Heide wackelte"

Zur Person SPIEGEL TV Leo Brawand (1924-2009) war zunächst SPIEGEL-Redakteur, leitete später das Wirtschaftsressort und ab 1972 das manager magazin. Während der SPIEGEL-Affäre und Rudolf Augsteins Inhaftierung 1962 war er kommissarischer Chefredakteur. Brawand war es auch, der Augstein telefonisch warnte, als die Polizei die Redaktion durchsuchte - er hatte sich in einem Schrank versteckt. Das Interview führte SPIEGEL-Redakteurin Britta Sandberg im Jahr 2006. SPIEGEL ONLINE gibt hier eine gekürzte Version wieder.

SPIEGEL: Wann haben Sie zum ersten Mal vom Projekt "Diese Woche" gehört, jener Zeitschrift, aus der später DER SPIEGEL hervorging?

Brawand: Im März 1946, ich war damals Handelsschullehrer an einer privaten Schule in Hannover. Ich ging direkt zu Rudolf Augstein, der dieses Nachrichtenblatt für die Briten machte. Wir duzten uns, schließlich waren wir alle gerade entlassene Soldaten. Ich sagte ihm, dass ich zwar Lehrer sei, aber eigentlich Journalist werden wolle. Da sagte er: "Na schön, für Wirtschaft haben wir noch keinen. Dann komm mal, ich schreibe dich auf."

SPIEGEL: Woran erinnern Sie sich aus Ihren ersten Arbeitstagen?

Brawand: Wir mussten improvisieren. In den ersten Redaktionsräumen in Hannover saßen wir auf Gartenstühlen um Gartentische herum. Alles war provisorisch eingerichtet. Es gab ja nichts, das Anzeiger-Hochhaus war praktisch das einzige in der City, das überhaupt noch stand. Insofern mussten wir ganz primitiv operieren, aber das galt ja für alles und jeden damals.

SPIEGEL: Wie und womit haben Sie in den ersten Wochen gearbeitet?

Brawand: Für Papier nutzten wir die Rückseiten von Meldungen, die von der Nachrichtenagentur United Press kamen. United Press hatte uns den Fernschreiber gestiftet, dafür musste ich jede Woche drei oder vier Meldungen aus Hannover liefern, sozusagen als Leihgebühr. In diesem Raum saßen wir alle zusammen, nur Augstein hatte eine mit einer Glaswand abgekapselte Ecke. Wir waren ja auch nicht mehr als ein Dutzend Mitarbeiter. John Chaloner, der britische Offizier, der die Idee für "Diese Woche" gehabt hatte, sorgte dafür, dass wir in der Kantine von der dünnflüssigen Suppe immer eine Extrakelle mit Fleisch und Fett bekamen. Das war ein echtes Privileg.

SPIEGEL: Chaloner war damals 21 Jahre jung, Augstein 22.

Brawand: Und ich war auch erst 21. Wir waren ganz junge Bubis. Aber wir teilten eine Motivation: Wir wollten diese Scheiße, auf Deutsch gesagt, mit dem Krieg und diesen kommandierten Pressezeitungen, wie es sie unter Goebbels gegeben hatte, das wollten wir beseitigen. Da traf sich die von den Briten verfolgte Umerziehung mit unseren eigenen Ansichten. Ein großer Teil von uns war im Krieg verwundet worden. Ich hatte mir drei Kugeln eingefangen, Augstein war viermal verwundet. Wir hatten den Nazis geglaubt und waren wahnsinnig enttäuscht, die ganze junge Generation. Wir wollten alles neu und besser machen.

SPIEGEL: Wie war denn die Stimmung in diesen ersten Wochen und Monaten in der Redaktion?

Brawand: Das war wie in einer großen Wohngemeinschaft. Wir lungerten da alle herum und gingen sehr kumpelhaft miteinander um. Der eine pumpte dem anderen eine Jacke, wir trugen ja alle noch diese Wehrmachtsklamotten. Abends sind wir mit dem Lkw-Fahrer zum Güterbahnhof gefahren und haben Kohlen geklaut. Es war ein großes Durchwurschteln in diesen Zeiten. Aber auch mit großen Festen. Wir haben gefeiert, dass die Heide wackelte, mit einem Schnaps, von dem man leicht blind wurde, irgendwas mit Glycerin. Auf dem Hochhaussims, in der sechsten oder siebten Etage, da haben die Leute auf einem schmalen Sims getanzt, von dem herunter sich schon ein halbes Dutzend Selbstmörder in die Tiefe gestürzt hatte.

SPIEGEL: Wie fiel eigentlich die Wahl auf Rudolf Augstein als Chefredakteur?

Brawand: Was Chaloner sehr beeindruckt hat, das war die Tatsache, dass Augstein ihm als Einziger die Meinung sagte. Er war nicht unterwürfig wie die anderen. Da war einer, der sagte: "Wenn wir das machen wollen, machen wir das." Er hatte immer seine eigene Meinung und war in diesem Sinne auch mutig. Es kostete ja auch nicht mehr seinen Kopf, wie das noch zwei Jahre zuvor gewesen wäre.

SPIEGEL: Können Sie sich an die ersten Ausgaben erinnern? Worüber haben Sie geschrieben?

Brawand: Meist ging es ja bei mir um den schwarzen Markt und Reparationen, das waren die damaligen Wirtschaftsthemen. Es gab aber früh Ärger mit den Briten, die waren sauer vom ersten Tag an. In einem Artikel schrieb ich zum Beispiel, dass die Besatzer im Harz alles abholzten und nach England schickten. Das habe ich in dem Artikel als die "englische Krankheit" bezeichnet. Bei den Lesern stießen wir damit natürlich auf große Begeisterung. Die Leute sagten: "Donnerwetter, endlich liest mal jemand den Briten die Leviten."

Video SPIEGEL TV

SPIEGEL: Wie hat sich Augstein trotzdem halten können?

Brawand: Er hat sich naiv gestellt - und den Gänsefüßchen-Trick erfunden. Er zitierte zum Beispiel einen britischen Labour-Abgeordneten, der ebenfalls das Verhalten der British Army in Deutschland kritisierte. Die Engländer gerieten so in die Bredouille. Denn die Pressefreiheit zu bringen, das war das eine, aber sich in einem von den eigenen Leuten initiierten Blatt so herunterputzen zu lassen, das war das andere.

SPIEGEL: Wie ging es dann weiter?

Brawand: Ende Dezember kam die Anweisung von den obersten Presseleuten der Briten: "Das Blatt wird entweder eingestellt, oder ein neuer Name und neue Lizenzträger müssen her." Das ging über Weihnachten, Neujahr 1946. Die Briten versuchten, das als geregelten Übergang darzustellen, das Blatt sei nun reif genug. Alles Quatsch. Die hatten keine andere Lösung. Auch, weil Augsteins Position schon so stark war. Der pflegte enge Verbindungen zur Kurt Schumacher aus der SPD und auch zu Hinrich Kopf, dem ersten Ministerpräsidenten von Niedersachsen.

SPIEGEL-Titel - die besten Cover des ersten Jahrzehnts 70 Jahre SPIEGEL, das sind auch gut 3600 gedruckte Titelbilder (und ein Vielfaches an ungedruckten Entwürfen). "Ein SPIEGEL-Titelbild", schrieb Rudolf Augstein, "muß ein Unikat sein, und dies Woche für Woche." Die Cover des SPIEGEL sind ein Stück deutsche Designgeschichte. Eine Auswahl aus sieben Jahrzehnten - hier von 1947 bis 1956. SPIEGEL 1/1947: Auf dem Cover der allerersten SPIEGEL-Ausgabe vom 4. Januar 1947 grüßte ein auch damals nicht sehr bekannter Herr die Leserinnen und Leser. Die Zeile lautete: "MIT DEM HUT IN DER HAND - wird man ein befreites Land. Österreichs Gesandter Dr. Kleinwächter vor dem Weißen Haus". In der Titelgeschichte ging es um die diplomatischen Bemühungen Österreichs, die Aufteilung des Landes in vier Zonen durch die Siegermächte zu beenden und die staatliche Souveränität zurückzugewinnen. Ludwig Kleinwächter (1882-1973) spielte als Gesandter Österreichs in Washington dabei eine wichtige Rolle. Der typische rote SPIEGEL-Rahmen war damals noch unvollständig, er bestand nur aus einem Balken oben und unten. SPIEGEL 36/1949: Ab Mitte 1947 hatten die SPIEGEL-Titelfiguren den orangefarbenen Balken oben nicht mehr durchbrechen dürfen - ein Prinzip, das man erst Anfang 1949 aufgab. In der Ausgabe vom 1. September 1949 wurde das SPIEGEL-Cover zum Tor; die Redakteure ließen aber keinen Zweifel daran, dass es sauber bleiben würde. "DER HELD, DER HÄLT - Kein Elfmeter in Moros Tor", stand unter diesem Bild. Es ging um den italienischen Nationaltorwart Luido Moro. SPIEGEL 48/1951: "Jazz-King" Louis Armstrong darf, wie alle auf dem Titel porträtierten Menschen in dieser SPIEGEL-Phase, den Rahmen sprengen. Von der Unterzeile "Das deutsche Nachrichten-Magazin", die von Frühjahr 1950 bis Herbst 1953 auf dem Cover stand, war kaum noch etwas zu lesen. Der Name des Magazins ist kleiner gedruckt als in den ersten Jahren - umso größer die Wirkung des Schwarz-Weiß-Porträts. SPIEGEL 11/1952: Hätten Sie ihn erkannt? "Genannt Plumpudding" schrieb der SPIEGEL unter dieses Porträt des damals drei Jahre alten britischen Prinzen Charles, der nach der Thronbesteigung seiner Mutter Elisabeth II. kurz zuvor zum Thronfolger geworden war. "Moderne Soziologen", hieß es in der Titelgeschichte, "sind seit langem darauf gekommen, daß es kein besseres Mittel gegen die grassierende Öde und Langeweile der Völker gibt als pausbäckige Prinzen und Prinzessinnen." Inzwischen erfüllt Charles' Enkel diese Rolle. SPIEGEL 18/1952: "In die Weltpolitik katapultiert" wird 1952 der "Medizinmann und Ministerpräsident" Kwame Nkrumah, neuer Premierminister der Kronkolonie Goldküste und der erste schwarze Regierungschef im britischen Kolonialreich. Nkrumah, der zuvor mehrmals im Gefängnis war, wird sein Land 1957 in die Unabhängigkeit führen. Die Goldküste heißt seitdem Ghana. SPIEGEL 2/1953: Nicht etwa um Einbrecherbanden ging es bei dieser SPIEGEL-Titelgeschichte, sondern um einen deutschen Stuntman. Die Zeile unter dem Maskenmann auf dem Titel lautete: "Ist das auch nicht gefährlich? Nachts auf den Dächern: Klettermaxe Arnim Dahl". Der SPIEGEL druckte damals ein drei Seiten langes Porträt des Hamburger "Sensationsdarstellers". Auf einem Foto ist zu sehen, wie er von der Hochbahn ins Hamburger Hafenbecken springt. SPIEGEL 1/1955: Kein Mensch, ein Schimpanse ist der neue Fernsehstar in den USA. Von 1953 bis 1957 trat der Affe namens J. Fred Muggs täglich im Frühstücksfernsehen der NBC auf, kommentierte mit Grimassen die aktuellen Meldungen und machte zwischendurch "Reklame für Markenartikel". Die Notwendigkeit solcher "Kapriolen" erklärte der SPIEGEL damals unter anderem mit der "Übersättigung eines Publikums, das zum Beispiel in New York gleichzeitig zwischen sieben verschiedenen Programmen wählen kann". Muggs ist auch der erste, der aus dem klassischen roten SPIEGEL-Rahmen rausguckt. Zum 1. Januar 1955 hatte der SPIEGEL sein Layout modernisiert. SPIEGEL 18/1955: Ein Klassiker - Albert Einstein, mal nicht mit rausgestreckter Zunge, sondern als das, was er war: ein Jahrhundert-Denker. "Gott würfelt nicht", stand unter dem Porträt, ein Zitat, dem heute viele Wissenschaftler widersprechen. In der Titelgeschichte würdigte der SPIEGEL den am 18. April 1955 in Princeton gestorbenen Wissenschaftler und ging schon damals der Frage nach, warum Einsteins Gehirn besser funktionierte als das eines Durchschnittsmenschen - ein Thema, das den SPIEGEL im Dezember 1999 noch einmal beschäftigte. SPIEGEL 16/1956: Das erste gezeichnete Farbporträt auf einem SPIEGEL-Titel. Zu sehen ist das Gesicht des damaligen Bürgermeisters von Florenz, Giorgio La Pira, eines "neuzeitlichen Heiligen Franziskus", wie Rudolf Augstein später schrieb. Auf einem klassischen Schwarz-Weiß-Porträt wäre der Charakter des Bürgermeisters nicht zum Ausdruck gekommen, meinte der Herausgeber. Beauftragt wurde also der Zeichner Boris Artzybasheff, der schon legendäre Titel unter anderem für das "Time Magazine" gemacht hatte. Er brachte, so Augstein, "das unscheinbare, von innerer Glut durchdrungene Gesicht von Giorgio La Pira" zur Geltung. SPIEGEL 50/1956: Elvis, the Pelvis. Der SPIEGEL berichtete von einer Nacht am New Yorker Times Sqare: Dort "wälzten sich dreitausend weinende Backfische. Es waren die eingeschriebenen Mitglieder einer neuen Vereinigung, die sich der bedingungslosen Verehrung eines neuen Gottes der Halbwüchsigen widmet: Es waren die Mitglieder der 'Elvis-Presley-Fan-Clubs'." Sie hatten die ganze Nacht für Karten zur Premiere des Elvis-Films "Love Me Tender" angestanden. Der Star, so erklärte der SPIEGEL seinen Leserinnen und Lesern, könne nicht einmal fehlerfrei Gitarre spielen und singe in "grotesk abgewandeltem Rock 'n' Roll-Rhythmus".

SPIEGEL: Es gab dann eine letzte Konferenz in Hannover, kurz vor dem Umzug nach Hamburg - da hat Augstein die Redaktion zur Ordnung gerufen.

Brawand: Das stimmt. In Hamburg wurden wir alle viel braver und ordentlicher.

SPIEGEL: Worum ging es denn bei diesem Ordnungsaufruf?

Brawand: Augstein sagte, wir sollten uns alle merken, in Hamburg hole man sich Freund und Freundin nicht mehr in der Redaktion. Was den innerbetrieblichen Verkehr anging - in Anführungsstrichen -, waren die wilden Zeiten damit vorbei.