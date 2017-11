Endlich war der Krieg vorbei, das Land von Hitler befreit - wie würde sich Deutschland nun entwickeln? Die Jahre 1945 bis 1949 brachten Unsicherheit und gewaltige Umbrüche mit sich. Etliche Städte lagen in Trümmern, die Wirtschaft war am Boden, viele Männer blieben noch lange in Kriegsgefangenschaft. Improvisation prägte für viele Menschen den Alltag in den vier Besatzungszonen - und Hunger, vor allem im bitter kalten Jahrhundertwinter 1946/47.

Es war die Zeit des "Hamsterns" und des "Fringsens", von hartem Brot, Muckefuck und Steckrübenbrei, von Kohle, die "vom Lastwagen fiel". Die Ära der Trümmerfrauen und des Wiederaufbaus, des Schwarzmarktes und Tauschhandels, der "Entnazifizierung", der Flüchtlingsnöte und Einquartierungen. Erst die Währungsreform 1948 brachte mehr Stabilität, langsam konsolidierte sich auch die politische Landschaft in Ost und West. Schritt für Schritt deutete sich die Bildung zweier deutscher Staaten an.

Angst vor der Zukunft, aber auch Hoffnung auf ein besseres Leben: Die ersten Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg werden das Thema der nächsten Ausgabe von SPIEGEL Geschichte (Heft 1/2018) sein. Noch leben einige Menschen, die diese Zeit miterlebt haben - in unserem Magazin wollen wir sie zu Wort kommen lassen.

Uns interessiert vor allem, wie Kinder damals die Besatzungssoldaten in Ost und West erlebt haben. Waren Sie damals ein kleiner Junge, ein großes Mädchen, waren Sie jugendlich oder schon erwachsen? Dann erinnern Sie sich bestimmt an die Stimmung, als "die Amerikaner" und die britischen "Tommies" kamen. Oder als "die Franzosen" an der Tür klingelten und nach Geschirr für ihre Einheit verlangten. Wie Sie von Soldaten Kaugummi oder Schokolade geschenkt bekamen oder welche Angst in Ihrer Nachbarschaft vor den Russen herrschte.

Egal, ob positive oder negative Erfahrungen, ob in Ost oder West: Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie Ihre Erinnerungen (oder die Ihrer Eltern) aufschreiben. Bitte schicken Sie uns hier eine Mail - oder einen Brief an folgende Adresse:

Der SPIEGEL

Ressort Sonderthemen

Eva-Maria Schnurr

Postfach 11 04 13

20404 Hamburg

Schreiben Sie uns bitte bis zum 1. Dezember 2017. Neben Ihrem Namen und Ihrer Adresse benötigen wir Ihr Alter sowie eine Telefonnummer, unter der wir Sie erreichen können, und dazu möglichst Ort und Jahr der Begebenheit, von der Sie erzählen. Wir freuen uns auch über Fotos. Falls Sie nicht möchten, dass Ihr Name veröffentlicht wird, schreiben Sie dies bitte dazu.

Mit der Einsendung stimmen Sie einer Veröffentlichung des Textes in SPIEGEL Geschichte zu. Auch eine Veröffentlichung auf SPIEGEL ONLINE im Ressort einestages ist möglich. Wir behalten uns vor, Einsendungen zu kürzen und zu redigieren oder auch nicht zu veröffentlichen.

Als Dankeschön senden wir Ihnen eine Ausgabe 1/2018 von SPIEGEL Geschichte zu, wenn wir Ihren Text oder Teile daraus veröffentlichen.

Ganz herzlichen Dank im Namen des gesamten SPIEGEL-Geschichte-Teams!