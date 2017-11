Elektroautos Zurück in die Zukunft - Mobilität wie anno 1899

"Für die junge, rasch aufstrebende Automobilindustrie", könne die Internationale Motorwagenausstellung als "recht bedeutender Erfolg bezeichnet werden". So begann am 7. Oktober 1899 das renommierte "Polytechnische Journal" seinen Bericht zu jener Veranstaltung, die heute als IAA bekannt ist. "Alle Abteilungen waren so gut beschickt, dass es zu weit führen würde, wollten wir das Gebotene im Einzelnen schildern." Also werde sich der Bericht auf das Wesentliche beschränken.

Selbst derart verkürzt wurde es ein schier unglaubliches Konvolut: 55 prallvolle Seiten im Zeitungsformat füllten die automobilen Entdeckungen, Entwicklungen und Novitäten.

Da stutzt man heute und denkt: Wie viel Neues kann es auf dem Automarkt 1899 schon gegeben haben?

Vielleicht mehr als heute. Denn zum Ende des 19. Jahrhunderts war das Rennen darum, welche Technologien die Automobilität prägen sollten, längst noch nicht entschieden.

Ausgangslage: Schnelle Stromer, lahme Stinker

Fünf Jahre zuvor hatte die französische Zeitschrift "Le Petit Journal" das Autorennen von Paris nach Rouen organisiert - das erste vor Publikum, über eine Strecke von immerhin rund 130 Kilometern, ohne Vorschrift für die Art der Vehikel. Definiert war der Wettbewerb lediglich als "Concours des Voitures sans Chevaux", also als Rennen für Fahrzeuge ohne Pferde.

87 Konstrukteure nahmen das wörtlich. Die Organisatoren gruppierten die Teilnehmer nach Antriebsart in heute unfassbare 20 Kategorien.

Immerhin 30 der Autos waren bereits Benzinfahrzeuge. Es gab aber auch hydraulische Antriebe, Druckluftwagen, dazu obskure, auf mysteriösen Mechanismen in einem "System multipler Hebel" gründende Vehikel, natürlich verschiedene Dampfwagen, ein einsames pedalgetriebenes Gefährt - und trotz der langen Strecke auch fünf Elektroautos.

An deren Ausdauer gab es Zweifel. Aber nicht an ihrer Kraft. E-Autos, 1835 erstmals erprobt, waren das Schnellste, was Ingenieure des ausgehenden 19. Jahrhunderts auf die Räder stellen konnten. Der gelernte Elektroingenieur Ferdinand Porsche begann seine automobile Karriere als Entwickler eines Elektro- (1897) sowie eines allradbetriebenen Hybrid-Autos (1899). Im selben Jahr riss der Belgier Camille Jenatzy mit seinem Wagen "La Jamais Contente" erstmals die magische Schwelle von 100 Stundenkilometern - natürlich strombetrieben.

Dreigeteilte Zukunft

Die schwächlichen, langsamen Benziner, 1888 durch Berta Benz' Langstreckenfahrt bekannt gemacht, glänzten bis dato nur mit Flexibilität, niedrigem Preis und gegenüber den Stromern deutlich größerer Reichweite. Dagegen waren Dampfwagen, als schwere Überland- und Stadtverkehrsbusse seit Jahrzehnten bewährt, zu teuer und schwer für den Individualverkehr.

Experten sahen die automobile Zukunft quasi dreigeteilt, so wie Oberbaurat a.D. Adolf Klose beim Gründungstreffen des Mitteleuropäischen Motorwagen-Vereins. Der MMV war einer der Vorläufer des ADAC und zwei Jahre später Veranstalter der Berliner Autoshow.

E-Bikes - die Geschichte der elektrischen Trethilfe Michaudine velocipedes: Der Franzose Pierre Michaux gilt als möglicher Erfinder des Pedalantriebs beim Fahrrad. Doch vom ersten Tag an produzierte seine Fabrik ab 1869 auch Fahrräder mit Hilfsmotor. Michaux setzte dabei auf spiritusbetriebene Dampfmaschinen. Das Konzept floppte jedoch, weil der Hintern beim Fahren zu heiß wurde - der Fahrer saß quasi auf der Dampfmaschine. Bereits wenig später entstanden die ersten E-Bikes. Daimlers Reitwagen: In Deutschland gilt das bizarre Fahrzeug von 1885 als erstes Motorrad. Das ist eine willentlich verkürzte Sicht, die nur auf den Benzin-Verbrennungsmotor schaut - das erste Dampfmotorrad fuhr spätestens 1867, das (erheblich elegantere) E-Tricycle von Gustave Trouvé bereits ab 1881 durch Paris. Dazu kamen Modelle mit anderen Verbrennungsmotoren, die teils ebenfalls auf Kolbenhub setzten. Trouvés Elektro-Konzept wurde schnell kopiert, denn Elektroantriebe waren Verbrennungsmotoren leistungsmäßig deutlich überlegen - aus physikalischen Gründen, aber auch, weil sie älter und ausgereifter waren. Das Ayrton & Perry Electric Tricycle fuhr ab 1882 durch Londons Straßen. Doch Dreiräder waren groß und ungelenk. As erstes, echtes E-Fahrrad gilt das 1895 von Ogden Bolton in den USA patentierte Fahrzeug. Bolton setzte auf einen Radnabenmotor - ganz so wie viele moderne E-Bikes heute. Die Idee, das Zweirad mit einem E-Motor zu kombinieren, lag regelrecht in der Luft, wie eine ganze Reihe sehr ähnlicher Patente in den Folgejahren zeigen sollte. Auch Hosea W. Libbey platzierte die extrem schweren Batterien nahe am Mittelpunkt des Rades. Bei seinem Rad von 1897 lag der Motor jedoch direkt darunter und sorgte so für einen tiefen Schwerpunkt. Die Kraftübertragung lief über ein fixes Gestänge, das die Drehung vom Motor auf die Hinterachse übertrug - ein Konzept, das er sich bei Dampfloks abgeschaut haben dürfte. Der Tüftler John Schnepf reichte 1898 ein Patent ein, das ihm im Folgejahr gewährt wurde und erheblich leichter daherkam. Auch er verspannte die Batterien im Rahmen. Pfiffig war der Antrieb: Der lag direkt auf dem Reifen auf. Ein Drehkörper übertrug als Reibrad sein Drehmoment auf das Hinterrad - ein einfaches Friktions- oder Walzkörpergetriebe. Es funktionierte so gut, dass es noch bis 1969 durch ergänzende Patente weiterentwickelt wurde. Im Februar 1899 meldete der deutsche Ingenieur Albert Hänsel ein so filigranes wie revolutionäres Konzept zum US-Patent an: Sein Rad (hier das Damenmodell) kam mit kleinem Akku aus, weil der bei Abwärtsfahrten wieder aufgeladen wurde - Hänsel erfand das Prinzip der Kraftrückgewinnung. Autobauer begannen vor knapp zehn Jahren, es als revolutionär neues Konzept zu vermarkten. Manche Quellen geben an, dies sei ein E-Tandem der französischen Firma Clerc & Pingault (1900). Tatsächlich wurde das Gefährt von der britischen Firma Humber von 1897 bis 1904 in Serie gefertigt. Das Bild (mit zwei französischen Radrennfahrern) stammt ursprünglich aus einer Anzeige für die Stanley Show, die 1878 als Fahrradmesse begann, 1905 zur Autoshow umgewidmet und bis 1919 jährlich veranstaltet wurde. Bei diesem E-Bike mit Seitenwagen (Paris, 1941) lief die Kraftübertragung über ein Kettengetriebe. Notwendig ist das, weil der Motor hier hoch, direkt hinter dem Sattel befestigt ist - ein umständliches Design, das unnötige Belastungen verursachte. Ungewöhnlich waren E-Bikes da längst nicht mehr. Das hier im Februar 1941 im Pariser Kaufhaus Lafayette ausgestellte Modell hatte einen E-Motor mit Friktionsantrieb, der direkt auf das Vorderrad wirkt, und zwei Akkublocks, deren Gewicht man wie Gepäcktaschen am hinteren Rahmen, direkt über den Hinterrad verteilt. Wenn der Saft ausging, kam man per Pedalantrieb weiter. Simplex-Philips-E-Bike von 1932: Hier hängt die Batterie so tief wie möglich, was die Fahrstabilität und Straßenlage verbessert haben dürfte. Der Motor unter dem Sattel treibt per links geführter Kette das Hinterrad an. Auch hier kann man mitstrampeln oder eben weiterkommen, wenn der Strom ausgeht, denn rechts geführt gibt es auch noch einen Pedalantrieb. B. G. Bowdens Fahrrad von 1947 bot nicht nur futuristisches Design. Es setzte auch auf Albert Hänsels Konzept der Kraftrückgewinnung: Bergab gewann das Rad Elektrizität, die es für die Bergauf-Strecke dann wieder abgab. Sportgerät: Wie ein "bockender Broncho", berichtete die Presse am 30. Oktober 1940, benehme sich dieses elektrische Fitness-Fahrrad. Den Damen vom amerikanischen Ambulanzdienst in Großbritannien scheint ihr neues Trainingsgerät - Vorläufer ungezählter, als Fitnessgeräte verkaufter E-Staubfänger - jedenfalls Spaß gemacht zu haben. Frank Paul, ein Pionier der Post: Der Briefausträger nahm 1999 als einer von 75 Testern an einem Feldversuch teil, um die Tauglichkeit von E-Bikes im Zustelldienst zu prüfen. Wir wissen, wie es ausging: Heute ist kaum ein Briefträger mehr ohne E-Kraft. Inzwischen sind E-Bikes so allgegenwärtig, dass herkömmliche Modelle nicht mehr als Prestigeobjekt taugen. Matthias Brodas Holzrad kam Ende 2014 auf den Markt, es ist heute im Vertrieb einer Berliner Firma und kostet satte 4499 Euro.

Als Motorfahrzeuge, visionierte Klose in seiner Antrittsrede als MMV-Präsident am 30. September 1897, böten sich in Zukunft drei Gattungen an: "Durch Dampf, durch Ölmotoren und durch Elektrizität bewegte Fahrzeuge. Die erste Gattung dürfte hauptsächlich für Wagen auf Schienen und schwere Straßenfahrzeuge in Betracht kommen, während das große Gebiet des weiten Landes von Ölmotorfahrzeugen durcheilt werde und die glatte Asphaltfläche der großen Städte von mit Sammlerelektrizität getriebenen Wagen belebt sein wird."

Das war 1897 weniger Vision als Beschreibung des Status quo. Im Jahr 1900 waren 40 Prozent aller in den USA gebauten und verkauften Automobile Dampfwagen, 38 Prozent elektrisch betrieben und nur 22 Prozent mit Benzin.

1899 hätte der E-Siegeszug beginnen können

Benziner galten als lärmende Stinker, was vor allem in den Städten störte. Strom war der "Saft" der neuen Zeit, Elektrizität schien alles möglich zu machen. Sie beleuchtete Städte, verband Länder kommunikativ, war auf dem Weg in die Haushalte, ließ sich auf vielfältige und billige Weise gewinnen. Und auch speichern: in zwar schweren, aber zunehmend leistungsfähigen Batterien, die sich bereits seit Erfindung der Blei-Akkus in den 1850-er Jahren auch wieder aufladen ließen.

Als Probleme erkannte man allein die langen Ladezeiten und die mangelnde Reichweite der E-Autos. Sie lag bei den meisten 1899 in Berlin vorgestellten Modellen zwischen 60 und 100, allenfalls 130 Kilometern - genau so wie auch noch rund 100 Jahre später.

Doch schon 1899 wurden auch Lösungen vorgestellt. Das "Polytechnische Journal" berichtete auf seinen Motorschau-Seiten über 22 neue E-Pkw, acht innovative Elektrobusse, sieben E-Schwerlastfahrzeuge und zwei neue Elektroboote. Einige Innovationen sollten den Verkehr weiter "verstromen":

Mehrere Firmen präsentierten "Vorspannwagen" für herkömmliche Kutschen: Für den Umbau in ein Automobil "genügt es, das bisher vorhandene Vordergestell abzuschrauben und durch das Motorvordergestell zu ersetzen".

Die Firma Lange und Gutzeit stellte Schnellladestationen für Stadtbusse vor: "Die Ladung der Batterie erfolgt stets am Ausgangspunkt (Stettiner Bahnhof). Sie dauert 10 bis 15 Minuten und muss nach jeder Fahrt gemacht werden."

Henschel glänzte mit mobilen Zwischenladestationen in Anhängerform: "Um das Fahrzeug auch dort, wo kein elektrischer Betriebsstrom vorhanden ist, benutzen zu können, hält die Firma zur Ladung der Akkumulatoren fahrbare Ladestationen zur Verfügung des Käufers."

Mehrere Firmen boten austauschbare Akku-Module an: "Die Akkumulatoren sind in einem besonderen Kasten unterhalb der Droschke untergebracht und können in wenigen Minuten befestigt resp. entfernt werden, um gegen einen neuen Kasten mit ganz frischer Batterie ausgewechselt zu werden."

Das belgische Unternehmen Pieper zeigte den ersten echten Hybridwagen der Welt (Porsche folgte erst 1900 in Paris): Er verband Benzin- und Elektromotor, die gemeinsam oder jeweils einzeln eingesetzt werden konnten. Im gemeinsamen Betrieb lud der Benziner die Akkumulatoren auf, die rund 40 Kilometer Reichweite brachten. Besondere Aufmerksamkeit erregte die E-Kraftrückgewinnung bei Bergabfahrt: "Bei Bergfahrten vergrössert sich der Ladestrom bedeutend und der Motor arbeitet als Bremse."

Doch wie relevant war das alles? Kamen diese Elektrofahrzeuge und Lösungen wirklich zum Einsatz?

Absolut: Der Hybridwagen wurde bis 1906 von Pieper gebaut und nach Verkauf der Firma in Serie noch bis 1914 unter dem Namen Mixte. Stadtbusse fuhren weltweit elektrisch. In Berlin setzten die Busse der Linie "Zoologischer Garten-Steglitz Schlosspark" Rekordmarken: Sie fuhren 180 Kilometer am Tag mit damals rasanten 25 km/h.

Die Batterie wog fast dreieinhalb Tonnen

Wie sie das schafften, ließ auch die Technik-Redakteure des "Journal" staunen: "Für diese Leistung genügte eine einzige Ladung des Akkumulators, die nachts vorgenommen wurde und demnach für den ganzen Tagesbedarf ausreichte - ein sprechendes Beispiel für die ausserordentliche Kapazität bei geringem Gewicht. Betrug doch das Gesamtgewicht der Batterie 3,3 t!"

Sapperlot, mehr nicht? Da staunt der Laie und der Experte wundert sich.

Dass der Benziner am Ende doch gewann, hatte finanzielle Gründe: Mit der Vorstellung des Ford Modell T ("Tin Lizzie") im Jahr 1908 begann die Fertigung von Autos für die Massen. Benziner kosteten bald nur den Bruchteil des Preises für Dampfer oder E-Autos, die daraufhin vor allem in Europa kaum noch gefragt waren und weiter das Reichweitenproblem hatten. Zudem waren Hersteller von Verbrennungsfahrzeugen sich mit der Ölindustrie einig, der Benzinnachschub war gesichert, das Tankstellennetz mittlerweile gut ausgebaut.

In den USA fuhr der Elektrowagen vor allem in den Metropolen etwas besser. Bis weit in die Zwanzigerjahre gelang es dort Firmen wie Detroit Electric, mehrere Tausend Autos im Jahr abzusetzen, vermarktet als zuverlässige Fahrzeuge für Damen. Selbst Henry Fords Ehefrau Clara fuhr einen elektrischen "Andersen"- was Hersteller Detroit Electric in seiner Werbung nutzte.

Den größten Erfolg verzeichneten die E-Konstrukteure um das Jahr 1920: Die Spritpreise stiegen und bescherten den Herstellern einen Mini-Boom. Doch bald wurde Benzin wieder billiger. Der letzte E-Wagen von Detroit fand 1939 einen Käufer, dann schloss die Fabrik - und die Zeit der Elektromobile schien vorbei.

Erst fast 70 Jahre später kam das Revival der E-Fahrzeuge. Heute preisen die Hersteller wieder Innovationen an. Und viele davon ähneln den Novitäten des Jahres 1899 verblüffend.