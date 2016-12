Europas letzte Hexe Warum die "höllische Nell" ins Gefängnis musste

Winston Churchill schäumte vor Wut. Das Schreiben an seinen Innenminister am 3. April 1944 enthielt weder Anrede noch Gruß und war mit hellroter Tinte unterzeichnet: "Was hat dieser Prozess den Staat gekostet?", fragte der britische Premier und befahl: "Schicken Sie mir einen Bericht, warum sich ein moderner Gerichtshof auf das Hexerei-Gesetz von 1735 berufen konnte."

Der "veraltete Blödsinn", der Churchill derart in Rage versetzte, war eines der absurdesten Gerichtsverfahren des 20. Jahrhunderts: Am 3. April 1944 wurde die Schottin Helen Duncan wegen Hexerei zu neun Monaten Gefängnis verurteilt. Ort des Prozesses: Old Bailey, der Zentrale Strafgerichtshof in London.

Mitten im Krieg, die deutsche Luftwaffe attackierte die Metropole weiterhin mit Bomben, griff die britische Justiz tief in die Gesetzes-Mottenkiste - und förderte einen fast vergessenen Paragrafen zutage: den "Witchcraft Act". Auf der Basis dieses mehr als 200 Jahre alten "Hexerei-Gesetzes" befanden die Richter die sechsfache Mutter für schuldig, Totenbeschwörung betrügerisch vorzutäuschen.

Mull, Klopapier, Eiweiß

Als das Urteil verkündet wurde, verlor die kränkliche, füllige Frau, 46 Jahre alt, die Nerven: "Noch nie zuvor in meinem Leben habe ich so viele Lügen gehört. Warum muss ich all das erleiden?", schrie sie laut "Daily Mail" und brach in Tränen aus.

"Hellish Nell", die "höllische Nell", so ihr Spitzname, war erledigt. Und die Welt um ein Rätsel reicher: Warum griffen die Richter damals so hart durch? Warum musste Duncan unbedingt hinter Gitter? Noch 60 Jahre nach ihrem Tod am 6. Dezember 1956 setzen sich Angehörige und Anhänger leidenschaftlich dafür ein, die Frau zu rehabilitieren, die angeblich schon als Kind Kontakt zum Jenseits aufnahm.

Duncan wurde 1897 im schottischen Callander als Tochter eines Dachdeckers geboren. Als Siebenjährige habe sie in der Küche den Geist des längst verstorbenen Soldaten Johnny entdeckt. Zudem habe sie in die Vergangenheit sehen und Unfälle vorhersagen können, schrieb ihre Tochter Gena Brealey. Und in der Schule seien die richtigen Antworten beim Geschichtstest wie von Zauberhand aus ihrem Griffel geflossen. "Erzähl bloß niemandem von deinen Gaben, sonst denken sie, du bist eine Hexe", soll Duncans Mutter ausgerufen haben.

Doch "Hellish Nell" hörte nicht. Um ihre sechs Kinder und den kriegsversehrten Ehemann durchzubringen, verdingte sie sich neben ihrem Job in einer Bleichfabrik als "Medium". Duncan reiste durchs Land und gab vor, Geister von Verstorbenen rufen zu können. Dazu versetzte sie sich in Trance und sonderte angeblich ein weißes Fluidum ab: Das sogenannte "Ektoplasma" nahm während der spiritistischen Sitzung die Gestalt eines Verstorbenen an und antwortete auf Fragen.

In Scharen strömten die Menschen herbei, um gegen Geld in Kontakt zu toten Angehörigen zu treten. Doch bald schon enttarnte der britische Forscher und Geisterjäger Harry Price das vermeintliche "Medium" als Betrügerin: Das "Ektoplasma" bestand aus Mull, Klopapier und hartgekochtem Eiweiß, konnte der Chef des National Laboratory of Psychical Research 1931 nachweisen.

"Ich schlage dir den Schädel ein, du mieses Aas"

Vor jeder Sitzung, so Price, schluckte Duncan die Substanzen, um sie dann im richtigen Moment hochzuwürgen. Die "Geister" entlarvte Price als Puppen, Gummihandschuhe oder Tücher, auf denen ausgeschnittene Fotos befestigt waren. Doch minderten die Enthüllungen Duncans Beliebtheit ebensowenig wie eine Strafanzeige im Jahr 1933.

Am 6. Januar knipste die Schottin Esson Maule bei einer Séance das Licht an und schnappte sich den angeblichen Geist der kleinen Peggy - er bestand aus einer alten Frauenunterjacke. "Ich schlage dir den Schädel ein, du mieses Aas", soll die für ihre Wutausbrüche berüchtigte Duncan gebrüllt haben. Sie wurde von der Polizei zu 10 Pfund Strafe verdonnert - und praktizierte weiter.

Geisterbilder - Fotogrüße aus dem Jenseits Gespenstisch gut laufendes Geschäft: Mit simplen Tricks ließen "Geisterfotografen" ab Mitte des 19. Jahrhunderts Verstorbene auf Bildern auferstehen und zockten damit Gutgläubige ab. (mehr...) William H. Mumler, Hobby-Fotograf in Boston, gelang 1871 die erste Aufnahme dieser Art. Zahlreiche Fotografen übernahmen seine Geschäftsidee, etwa der Franzose Jean Buguet, der 1873 auf dem Boulevard Montmartre in Paris ein Studio für Geisterfotografie betrieb. Zu den leichtgläubigen Kunden gehörten... ...zumeist Sympathisanten des sogenannten Spiritismus. Die ab Mitte des 19. Jahrhunderts in den USA aufkommende Glaubensrichtung ging fest davon aus, dass sich die Geister der Verstorbenen über ein "Medium" mitteilten. Gleich von mehreren Gespenstern umringt ist diese in Chicago porträtierte Frau. Die Aufnahmen entstanden stets bei "Séancen": spiritistischen Sitzungen, bei denen der zum "Medium" stilisierte Geisterfotograf den Kontakt mit den Seelen der Verstorbenen herstellte - und sich seine Dienste meist gut bezahlen ließ. Phantom-Frau: Ziemlich kuhäugig blickt die Klavierspielerin in Richtung dieses weiblichen Geistes, der sich mit aufs Foto gedrängt hat. Entstanden ist die nachcolorierte Postkarte aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts durch einen simplen Kniff: Die sitzende Frau musste während der Belichtungszeit unbeweglich sitzen bleiben, während das "Gespenst" etwas später ins Bild kam - und es früher wieder verließ. Simple Tricks - begeisternde Wirkung: Meist arbeiteten die Geisterknipser mit vorbehandelten Foto-Platten, auf denen bereits vor der "Séance" ein Phantom aufbelichtet worden war. Ihren nebulösen Charakter erhielt die Traumgestalt, indem der Fotograf etwa ein Stück Gaze vor sein Objektiv hängte und eine sehr kurze Belichtungszeit wählte. Doyle und Sohn: Arthur Conan Doyle, der Erfinder des Detektivs Sherlock Holmes, ließ sich mehrfach von William Hope ablichten. Den Geist, der sich auf dieser Aufnahme von rechts ins Bild drängt, identifizierte der porträtierte Schnauzbartträger als seinen im Ersten Weltkrieg gefallenen Sohn Kingsley. Geistertruppe - aus lebenden Sportlern: Diese von der britischen Putzfrau und Hobbyfotografin Ada Emma Deane erstellte Aufnahme stammt von 1923. Sie wurde während der beiden Schweigeminuten des britischen Armistice Day geschossen und zeigt angeblich eine Gruppe toter Soldaten. Als Deane 1924 ein ähnliches Foto veröffentlichte, identifizierte die britische Zeitung "Daily Sketch" die vermeintlichen Toten als quicklebendige Sportler - und der Ruf der selbsternannten Geisterfotografin war dahin. Gestellt? Auch Szenen wie diese wurden von Geisterfotografen inszeniert. Ob auch die hier Abgelichteten glaubten, dass es sich um echte Erscheinungen handelte, die hier zum Fotoshoot erschienen, ist nicht bekannt. Totentanz: Nicht gerade erfreut blickt der hinter seinem Schreibtisch abgelichtete Gelehrte, als ihn dieser mit einem Leichentuch bewehrte Totenkopf zum Reigen auffordert. Geisterwache: Auf diesem Foto von 1889 überrascht die in ein Tuch gehüllte Phantomgestalt zwei Herren beim Übersteigen eines Zaunes.

Der Zweite Weltkrieg bescherte der Geisterbeschwörerin neue Kundschaft: verzweifelte Menschen, die laut dem britischen Historiker Malcolm Gaskill aus allen Schichten stammten, vereint in der Sehnsucht nach Kontakt zu ihren verstorbenen Männern, Söhnen, Enkeln. Zugleich wurde der britische Inlandsgeheimdienst auf Duncan aufmerksam.

Ende November 1941 erschien bei einer Sitzung angeblich der Geist eines toten Matrosen der "HMS Barham", eines Schlachtschiffes, das ein deutsches U-Boot kurz zuvor versenkt hatte. 861 Besatzungsmitglieder waren gestorben, was jedoch bis Ende Januar 1942 unter Verschluss gehalten wurde. Die Mutter des Matrosen kontaktierte das Marineministerium - und ab sofort stand Duncan unter Beobachtung.

Die tote Tante gab's gar nicht

Woher wusste die Schottin vom Untergang? Zwar erfolgte die offizielle Bestätigung erst zwei Monate später, doch die Angehörigen erhielten bereits Kondolenzbriefe - so könnte Duncan davon erfahren haben. Überdies praktizierte sie in Portsmouth, Heimathafen der "HMS Barham" und hatte zwei Söhne in der Marine.

Der Geheimdienst reagierte nervös - zumal Duncan auch den Untergang des Royal-Navy-Schlachtkreuzers "HMS Hood" mit mehr als 1400 Toten ausgeplaudert haben soll, bevor die Nachricht in der Öffentlichkeit bekannt wurde. Im Januar 1944 wurde "Hellish Nell" aus dem Verkehr gezogen.

Auslöser war der junge Leutnant Stanley Worth. Bei einer Séance beschwor Duncan den Geist seiner toten Tante - aber Worth hatte gar keine und war angewidert. Am 19. Januar verhafteten Undercover-Polizisten das "Medium" bei einer Sitzung in Portsmouth, just in dem Moment, als Duncan ihrem Publikum als weiß verschleierter "Geist" erschien.

Schaltete der MI5 das "Medium" aus?

Wie weit der britische Geheimdienst tatsächlich in Duncans Verhaftung und das folgende Gerichtsverfahren involviert war, ist bis heute umstritten. Laut Historiker Gaskill spricht einiges dafür, dass auf höherer Ebene die Entscheidung fiel, Duncan zum Schweigen zu bringen.

Unter höchster Geheimhaltung liefen damals die Vorbereitungen für die Landung der Alliierten in der Normandie am 6. Juni 1944. Laut Gaskill setzte der Geheimdienst alles daran, mögliche Indiskretionen auszuschalten: "Duncan gab Informationen zu einem Zeitpunkt preis, als der Sieg von Verschwiegenheit abhing. Der MI5 dürfte eine solche Frau kaum ignoriert haben - egal, für wie harmlos man sie hielt."

Über eine Woche dauerte der bizarre Prozess vor dem Strafgericht. Duncans Verteidiger, selbst überzeugter Spiritist, ließ 46 Zeugen zu ihren Gunsten aussagen. Vergeblich: "Hellish Nell" musste im berüchtigten Frauengefängnis Holloway Prison einsitzen und wurde erst Ende September 1944 begnadigt - da war der D-Day längst vorüber. Obwohl sie bei ihrer Freilassung versprechen musste, von künftigen Séancen abzusehen, praktizierte Duncan weiter.

Erst 1951 wurde der "Witchcraft Act" auf Betreiben Winston Churchills abgeschafft. Zuvor verurteilte die britische Justiz eine weitere Geisterbeschwörerin auf Basis des Uraltgesetzes. Jane Rebecca Yorke, 72, wurde im Juli 1944 festgenommen, aber nicht inhaftiert; sie musste lediglich eine Geldstrafe von 5 Pfund bezahlen.

"Zeit, dass Helen endlich Gerechtigkeit widerfährt"

Und so haftet Duncan bis heute die Fama der "letzten Hexe" Europas an. Großbritanniens berühmtestes "Medium" starb am 6. Dezember 1956, kurz nachdem sie abermals wegen Betrugs verhaftet worden war.

Mit Petitionen hatten Duncans Anhänger in den Jahren 2001, 2008 und 2012 für ihre Rehabilitierung gekämpft. Das schottische Parlament wies alle zurück. Nun rechnen sich die Duncan-Fans neue Chancen aus: "Es ist an der Zeit, dass Helen endlich Gerechtigkeit widerfährt", sagte Graham Hewitt, Rechtsbeistand ihrer Enkel und selbst überzeugter Spiritist, dem "Daily Express".

Auch die Bibliothek der Universität Cambridge erweist der "höllischen Nell" zum 60. Todestag ihre Reverenz: In der bis Ende März 2017 laufenden Ausstellung "Curious Objects" ist vermeintliches "Ektoplasma" Duncans zu sehen. Die Substanz soll ihrem massigen Körper bei einer Séance in den Fünfzigerjahren entwichen sein - und erinnert laut "Telegraph" stark an einen weißen Seidenschal.