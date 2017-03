Hitler privat Fotoalbum von Eva Braun für 39.000 Euro versteigert

Adolf Hitler, wie er tief entspannt auf seinem Berghof in Obersalzberg in einem Gartenstuhl liest. Hitler, der gutgelaunt die Auffahrt zum Berghof hinabschlendert und spielerisch der Kamera mit dem "Führergruß" salutiert. Hitler, der verschmitzt in einer Menschenmenge der Kamera zulächelt.

73 Fotografien mit Größen des NS-Regimes in privatem Umfeld zur Zeit des Zweiten Weltkriegs umfasst das gut erhaltene Fotoalbum mit Kordelbindung und stilisiertem rot-weißem Hakenkreuz auf dem Umschlag, das im englischen Kenardington versteigert worden ist. Es erzielte einen Preis von umgerechnet 39.000 Euro (34.000 Pfund).

Aufsehenerregend sind dabei nicht nur die Fotografien von ungewöhnlich ungezwungen auftretenden Nazigrößen - etwa ein entspannt in die Kamera grinsender Heinrich Himmler oder der in sein elegantes Cabrio einsteigende Hermann Göring. Spektakulär ist auch die Herkunft der Fotosammlung.

Ein russischer Soldat soll es entdeckt haben, als er wenige Wochen nach dem Suizid Eva Brauns und Hitlers in den Berliner "Führerbunker" eindrang, wie der "Daily Telegraph" berichtete. Als er den Nachttisch Brauns mit seinem Bajonett aufbrach, habe der Soldat das Fotobüchlein neben einem zerbrochenen Parfümflakon und etwas Unterwäsche gefunden.

Der Rotarmist wiederum soll das Album dem britischen Kriegsberichterstatter Edward Dean übergeben haben, der den Bunker wenig später mit dem Journalisten Richard Dimbleby besuchte. Lange bewahrte Dean den eigentümlichen Fund auf, bevor er ihn in den Achtzigerjahren an einen Sammler verkaufte.

Das Auktionshaus C&T in Kenardington geht ebenfalls davon aus, dass das Album Hitlers Geliebter Eva Braun gehörte. "Es ist fast sicher", so Tim Harper von C&T zum "Daily Telegraph", "dass die Bilder von jemandem in ihrem engsten Kreis gemacht wurden, möglicherweise einem Leibwächter. Es ist auch wahrscheinlich, dass Eva Braun einige Bilder selbst aufgenommen hat, weil sie in keinem selbst zu sehen ist."

Weil unter den Fotos auch mehrere private Aufnahmen von SS-Soldaten zu sehen sind, hatte die britische Zeitung "Daily Mirror" im Juli 1945 spekuliert, Eva Braun habe möglicherweise eine Affäre mit einem der Soldaten gehabt.

dak/gro/dpa