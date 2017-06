Karl Drais und Carl Benz Was das Auto vom Fahrrad lernte

Der Junggeselle starb am 10. Dezember 1851 in Karlsruhe. Keine Frau, keine Kinder trauerten um Karl Drais, dessen materieller Nachlass überschaubar war - 30 Gulden und 34 Kreuzer. Sonst hinterließ er nur seine Erfindungen: ein Ofenmodell, eine Kochmaschine, eine Schnellschreibmaschine, eine Laufmaschine. Man musste kein bösartiger Zeitgenosse sein, um den Verstorbenen für eine gescheiterte Existenz zu halten.

Dabei hatte Karl Freiherr von Drais als junger Erfinder für eine Sensation gesorgt: Am 12. Juni 1817 trat er in Mannheim mit seiner Laufmaschine zur Probefahrt an. Mit diesem Vorläufer des Fahrrads, später auch "Draisine" genannt, war er auf Anhieb viermal so schnell wie die Postkutsche. In weniger als einer Stunde legte er 13 Kilometer zurück.

Einige Wochen später bewies das Zweirad auch seine Bergtauglichkeit. Es hatte zwar nur eine Schleifbremse am Hinterrad, sie zeigte kaum Wirkung. Aber Drais meisterte sowohl die steilen Anstiege im Schwarzwald als auch die halsbrecherische Abfahrt nach Baden-Baden.

Der Großherzog von Baden ernannte Drais zum Professor der Mechanik und verlieh ihm ein sogenanntes Privileg, eine Art Patent. Es schützte den Erfinder nicht vor Raubkopierern. In ganz Europa wurde die hölzerne Laufmaschine nachgebaut, in London und Paris übten fortschrittliche Bürger das Balancieren auf dem Zweirad.

"Die ganze Maschine ist auf Lächerlichkeit angelegt"

Der Boom währte nur kurz - denn die für damalige Verhältnisse enorme Geschwindigkeit des Velozipeds war den Fußgängern nicht geheuer. Bald wurden Fahrverbote ausgesprochen, etwa in Mannheim und London. 20 Jahre nach der ersten Fahrt tat Autor Karl Gutzkow das Laufrad als "zweckloses Kinderspielzeug" ab. Er fällte ein vernichtendes Urteil: "Die ganze Maschine ist auf Lächerlichkeit angelegt."

In der badischen Revolution von 1848 und 1849 ging der Stern des Erfinders vollends unter: Freiherr von Drais legte öffentlich sein Adelsprädikat ab und stellte sich auf die Seite des Volkes. Doch als die reaktionären Monarchisten mit preußischer Hilfe den Aufstand niederschlugen, musste der Demokrat Drais dieses politische Engagement bitter büßen.

Dennoch sollten sich diejenigen, die Drais' Erfindung verspottet hatten, am Ende irren: Die Idee des Zweirads war genial. Es dauerte allerdings Jahrzehnte, bis sich die hölzerne Laufmaschine zum alltagstauglichen Fahrrad entwickelte.

Bitte hier kurbeln

Ein halbes Jahrhundert nach der ersten Fahrt von Drais präsentierte der Franzose Pierre Michaux 1867 bei der Weltausstellung in Paris eine wichtige Neuheit: die Tretkurbel. Zwei Pedale wurden am Vorderrad montiert, der Velozipedist musste sich nicht mehr mit den Füßen vom Boden abstoßen, sondern rollte erhaben durch die Welt.

Spätestens als Napoléon Eugène Louis Bonaparte, der kaiserliche Prinz von Frankreich, auf einem Michaux-Rad spazieren fuhr, erlebte das Zweirad eine Renaissance.

Die Geschichte der elektrischen Trethilfe Michaudine velocipedes: Der Franzose Pierre Michaux gilt als möglicher Erfinder des Pedalantriebs beim Fahrrad. Doch vom ersten Tag an produzierte seine Fabrik ab 1869 auch Fahrräder mit Hilfsmotor. Michaux setzte dabei auf spiritusbetriebene Dampfmaschinen. Das Konzept floppte jedoch, weil der Hintern beim Fahren zu heiß wurde - der Fahrer saß quasi auf der Dampfmaschine. Bereits wenig später entstanden die ersten E-Bikes. Daimlers Reitwagen: In Deutschland gilt das bizarre Fahrzeug von 1885 als erstes Motorrad. Das ist eine willentlich verkürzte Sicht, die nur auf den Benzin-Verbrennungsmotor schaut - das erste Dampfmotorrad fuhr spätestens 1867, das (erheblich elegantere) E-Tricycle von Gustave Trouvé bereits ab 1881 durch Paris. Dazu kamen Modelle mit anderen Verbrennungsmotoren, die teils ebenfalls auf Kolbenhub setzten. Trouvés Elektro-Konzept wurde schnell kopiert, denn Elektroantriebe waren Verbrennungsmotoren leistungsmäßig deutlich überlegen - aus physikalischen Gründen, aber auch, weil sie älter und ausgereifter waren. Das Ayrton & Perry Electric Tricycle fuhr ab 1882 durch Londons Straßen. Doch Dreiräder waren groß und ungelenk. As erstes, echtes E-Fahrrad gilt das 1895 von Ogden Bolton in den USA patentierte Fahrzeug. Bolton setzte auf einen Radnabenmotor - ganz so wie viele moderne E-Bikes heute. Die Idee, das Zweirad mit einem E-Motor zu kombinieren, lag regelrecht in der Luft, wie eine ganze Reihe sehr ähnlicher Patente in den Folgejahren zeigen sollte. Auch Hosea W. Libbey platzierte die extrem schweren Batterien nahe am Mittelpunkt des Rades. Bei seinem Rad von 1897 lag der Motor jedoch direkt darunter und sorgte so für einen tiefen Schwerpunkt. Die Kraftübertragung lief über ein fixes Gestänge, das die Drehung vom Motor auf die Hinterachse übertrug - ein Konzept, das er sich bei Dampfloks abgeschaut haben dürfte. Der Tüftler John Schnepf reichte 1898 ein Patent ein, das ihm im Folgejahr gewährt wurde und erheblich leichter daherkam. Auch er verspannte die Batterien im Rahmen. Pfiffig war der Antrieb: Der lag direkt auf dem Reifen auf. Ein Drehkörper übertrug als Reibrad sein Drehmoment auf das Hinterrad - ein einfaches Friktions- oder Walzkörpergetriebe. Es funktionierte so gut, dass es noch bis 1969 durch ergänzende Patente weiterentwickelt wurde. Im Februar 1899 meldete der deutsche Ingenieur Albert Hänsel ein so filigranes wie revolutionäres Konzept zum US-Patent an: Sein Rad (hier das Damenmodell) kam mit kleinem Akku aus, weil der bei Abwärtsfahrten wieder aufgeladen wurde - Hänsel erfand das Prinzip der Kraftrückgewinnung. Autobauer begannen vor knapp zehn Jahren, es als revolutionär neues Konzept zu vermarkten. Manche Quellen geben an, dies sei ein E-Tandem der französischen Firma Clerc & Pingault (1900). Tatsächlich wurde das Gefährt von der britischen Firma Humber von 1897 bis 1904 in Serie gefertigt. Das Bild (mit zwei französischen Radrennfahrern) stammt ursprünglich aus einer Anzeige für die Stanley Show, die 1878 als Fahrradmesse begann, 1905 zur Autoshow umgewidmet und bis 1919 jährlich veranstaltet wurde. Bei diesem E-Bike mit Seitenwagen (Paris, 1941) lief die Kraftübertragung über ein Kettengetriebe. Notwendig ist das, weil der Motor hier hoch, direkt hinter dem Sattel befestigt ist - ein umständliches Design, das unnötige Belastungen verursachte. Ungewöhnlich waren E-Bikes da längst nicht mehr. Das hier im Februar 1941 im Pariser Kaufhaus Lafayette ausgestellte Modell hatte einen E-Motor mit Friktionsantrieb, der direkt auf das Vorderrad wirkt, und zwei Akkublocks, deren Gewicht man wie Gepäcktaschen am hinteren Rahmen, direkt über den Hinterrad verteilt. Wenn der Saft ausging, kam man per Pedalantrieb weiter. Simplex-Philips-E-Bike von 1932: Hier hängt die Batterie so tief wie möglich, was die Fahrstabilität und Straßenlage verbessert haben dürfte. Der Motor unter dem Sattel treibt per links geführter Kette das Hinterrad an. Auch hier kann man mitstrampeln oder eben weiterkommen, wenn der Strom ausgeht, denn rechts geführt gibt es auch noch einen Pedalantrieb. B. G. Bowdens Fahrrad von 1947 bot nicht nur futuristisches Design. Es setzte auch auf Albert Hänsels Konzept der Kraftrückgewinnung: Bergab gewann das Rad Elektrizität, die es für die Bergauf-Strecke dann wieder abgab. Sportgerät: Wie ein "bockender Broncho", berichtete die Presse am 30. Oktober 1940, benehme sich dieses elektrische Fitness-Fahrrad. Den Damen vom amerikanischen Ambulanzdienst in Großbritannien scheint ihr neues Trainingsgerät - Vorläufer ungezählter, als Fitnessgeräte verkaufter E-Staubfänger - jedenfalls Spaß gemacht zu haben. Frank Paul, ein Pionier der Post: Der Briefausträger nahm 1999 als einer von 75 Testern an einem Feldversuch teil, um die Tauglichkeit von E-Bikes im Zustelldienst zu prüfen. Wir wissen, wie es ausging: Heute ist kaum ein Briefträger mehr ohne E-Kraft. Inzwischen sind E-Bikes so allgegenwärtig, dass herkömmliche Modelle nicht mehr als Prestigeobjekt taugen. Matthias Brodas Holzrad kam Ende 2014 auf den Markt, es ist heute im Vertrieb einer Berliner Firma und kostet satte 4499 Euro.

In Mannheim kaufte der junge Ingenieur Carl Benz ein gebrauchtes Tretkurbelrad. Abgesehen von den Pedalen unterschied es sich kaum von Drais' Prototyp der Laufmaschine: Die Räder waren aus Holz, die Reifen aus Eisen.

Mit diesem "Knochenschüttler" unternahm Benz große Touren, von Mannheim bis nach Pforzheim. Schwitzend begeisterte sich der Radfahrer für die Idee der autonomen Mobilität: Der Mensch wird unabhängig von der Kraft des Pferdes. Und seine Fahrten sind auch nicht an die Schienen der Eisenbahn gebunden.

Maschinenkraft statt Menschenkraft

Zwei Eigenschaften des Fahrrads wollte Carl Benz grundlegend verändern: "Erstens durfte mein Ideal nicht zwei Räder bekommen. Das war zu wenig." Der Wagen, der ihm vorschwebte, sollte es in puncto Bequemlichkeit mit der Droschke aufnehmen können. Deshalb schwebte ihm eine weitere Modifikation des Velozipeds vor: "Zweitens musste unter allen Umständen die Menschenkraft ersetzt werden durch Maschinenkraft."

Es dauerte fast zwei Jahrzehnte, bis Carl Benz 1885 mit dem ersten Benzinauto durch Mannheim fuhr (und auch seine Frau Bertha großen Gefallen daran fand) . Sein "Patent Motorwagen Nummer 1" hatte drei Speichenräder, die Benz bei der Fahrradfabrik Heinrich Kleyer in Frankfurt besorgt hatte.

Zeitgenossen betrachteten das Automobil als Weiterentwicklung des Fahrrads. Am 4. Juni 1886 schrieb die "Badische Landeszeitung": "Es ist nicht zu bezweifeln, dass dieses Motoren-Velociped sich bald zahlreiche Freunde erwerben wird, da es sich voraussichtlich für Ärzte, Reisende und Sportsfreunde usw. als äußerst praktisch und brauchbar erweisen wird."

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts nahm der technische Fortschritt ein rasantes Tempo an. Auch das Fahrrad entwickelte sich erheblich weiter: Es bekam eine Kette, mit der die Antriebskraft aufs Hinterrad übertragen werden konnte. Aus dem halsbrecherischen Hochrad wurde das "safety cycle", das sichere Niederrad.

Ein Denkmal für den Vordenker

Drei Jahre nach der ersten Fahrt des Motoren-Velozipeds von Carl Benz kam der letzte entscheidende Fortschritt: Der britische Tierarzt John Dunlop meldete 1888 das Patent für seinen luftgefüllten Gummireifen an. Jetzt war das Fahrrad nicht mehr aufzuhalten, es wurde zum weltweit meistgebauten Verkehrsmittel - und schon vor 120 Jahren gab es sogar erste E-Bikes, Fahrräder mit Eletromotor.

Viel später merkte man in Mannheim, dass Karl Drais kein Spinner war, sondern ein Erfinder, auf den die Stadt stolz sein kann. 2003 baute man ihm ein Denkmal. Es steht am Wendepunkt der ersten dokumentierten Fahrt der Laufmaschine.

ANZEIGE Johannes Schweikle:

Die abenteuerliche Fahrt des Herrn von Drais Eine Romanbiografie Klöpfer & Meyer; 200 Seiten; 20,00 Euro.

Am 12. Juni 1817 hatte Drais die Chaussee von Mannheim nach Schwetzingen gewählt. Das war die wohl beste Straße in Baden - gut ausgebaut, weil sie zum Schloss Schwetzingen führte, das die früheren pfälzischen Kurfürsten als Sommerresidenz nutzten. Als der Erfinder sah, dass sein Zweirad funktionierte, drehte er an einer Pferdewechselstation vor den Toren der Stadt wieder um.

Seither ist Mannheim größer geworden. Der Wendepunkt der historischen Strecke liegt nicht mehr auf freiem Feld, sondern im Stadtteil Rheinau. Das Drais-Denkmal steht auf dem Rondell eines Kreisverkehrs. Wer heute mit dem Rad dorthin fahren möchte, muss vorsichtig sein. Sonst fällt er den Folgen der Draisschen Erfindung zum Opfer. Viele Motoren-Velzipede nehmen hier Anlauf zur Schnellstraße.