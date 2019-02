Augenblick mal Sie zeigte dem Richter ihr Hinterteil - Freispruch

JIm Damaske

Es war ein klares Statement: Die 20-Jährige trat vor den Richtertisch, drehte sich auf ihren High Heels und streckte Richter David Demers ihr Hinterteil entgegen.

Auf dem Foto sieht die Situation auf den ersten Blick aus wie eine Provokation. Doch angesichts der ernsten Gesichter aller Beteiligten, sagt Fotograf Jim Damaske, sei der Auftritt nicht missverständlich gewesen. Denn in der Gerichtsverhandlung ging es tatsächlich um genau das, was der Richter zu sehen bekam.

Damaske war 1983 Beobachter dieses seltsamen Vorfalls im Gerichtssaal von Pinellas County im US-Bundesstaat Florida. Er arbeitete für die örtliche Zeitung "Clearwater Sun". "Unser Gerichtsreporter hatte einen Tipp vom Anwalt bekommen, dass so etwas passieren würde", sagte der heute 61-Jährige auf einestages-Anfrage. Nach einem ganzen Berufsleben als Fotoreporter, zuletzt mehr als 30 Jahre bei der "Tampa Bay Times", ging Damaske vor wenigen Wochen in den Ruhestand. An jenem Tag schoss er sein meistgedrucktes Foto.

Drei Nachtklub-Tänzerinnen waren beschuldigt worden, "zu viel gezeigt" zu haben, als sie sich während ihres Auftritts nach vorn beugten. Der Vorwurf: "Unsittlichkeit". Sie hätten gegen eine Verordnung des Bezirks Pinella verstoßen, die zum Schutz von Gesundheit, öffentlicher Ordnung und der Moral der Gemeinschaft die Nacktheit an Orten verbietet, an denen Speisen und Getränke serviert werden.

Der Richter bangte um seine Karriere

Verdeckte Ermittler hatten die drei Tänzerinnen angezeigt und traten vor Gericht als Zeugen auf. Dagegen erklärte der Verteidiger dem Richter, die Höschen der Frauen seien zu groß, um zu zeigen, was die Polizisten behaupteten, gesehen zu haben. Daher schlug der Anwalt vor, die Damen könnten ihren Auftritt in der Kanzlei demonstrieren, damit sich Richter Demers selbst ein Bild machen kann.

Demers war zu dieser Zeit erst vier Monate im Amt. Er stand am Anfang einer Karriere, von der er hoffte, dass sie lang und erfolgreich sein würde. Er sah wohl dieses Ziel in Gefahr, würde er sich nun von Stripperinnen vortanzen lassen: "Oh nein, sie werden das nicht in der Kanzlei tun. Wenn überhaupt, dann vor Gericht", ließ Demers den Anwalt wissen.

Seltene und seltsame Fotos aus Gerichtssälen In deutschen Gerichtssälen ist das Fotografieren meist nicht erlaubt. Der Journalist Leo Rosenthal (hier hockend vor dem amerikanischen UN-Botschafter Adlai Stevenson) setzte sich mitunter darüber hinweg. Er machte in der Zeit der Weimarer Republik heimlich Aufnahmen bei Berliner Prozessen und fotografierte mit versteckter Kamera Diebe und Verbrecher, ebenso Einstein oder Hitler - beide jeweils als Zeugen. Als Bildikone aus einem deutschen Gerichtssaal gilt der souveräne Auftritt des Widerstandskämpfers Helmuth James Graf von Moltke vor dem berüchtigten Volksgerichtshof in Berlin. Moltke gehörte dem Kreisauer Kreis an, am 11. Januar 1945 wurde er zum Tode verurteilt und zwölf Tage später erhängt. Gedemütigt: Dem Widerstandskämpfer und Generalfeldmarschall Erwin von Witzleben war der Gürtel weggenommen worden, so dass er seine Hose festhalten musste, als er vor dem Volksgerichtshof stand, der vermeintliche politische Straftaten verfolgte und zahlreiche Todesurteile verhängte. Witzleben gehörte zu den ersten acht, die wegen des versuchten Attentats auf Hitler vom 20. Juli 1944 zum Tode verurteilt wurden. Auf der Bank lümmelnd zeigte sich Gestapo-Gründer und Luftwaffenchef Hermann Göring als einer der Angeklagten vor dem internationalen Militärgericht, als die Anklageschrift zur Eröffnung des Nürnberger Kriegsverbrecher-Hauptprozesses am 20. November 1945 verlesen wurde. Missachtung für das Gericht drückten auch die vier Angeklagten im Kaufhausbrandstifter-Prozess am Tag der Urteilsverkündigung Ende Oktober 1968 am Landgerichts Frankfurt/Main aus. Von links: Thorwald Proll mit Zigarre, Horst Söhnlein, Andreas Baader und Gudrun Ensslin - Baader und Ensslin waren später Mitgründer der terroristischen Vereinigung RAF. Die deutsche Illustrierte "Quick" rühmte sich 1981 dieses heimlich in einem Londoner Gerichtssaal aufgenommenen Fotos. Fotos aus Gerichtssälen sind alles andere als selbstverständlich. Im US Supreme Court, dem Obersten Gerichtshof der Vereinigten Staaten, sind sie verboten. Dem deutschen Fotografen Erich Salomon gelang 1932 dennoch eine Aufnahme - er täuschte einen gebrochenen Arm vor und versteckte die Kamera in der Armschlinge. An US-Bundesgerichten waren Fotografen hingegen zugelassen - bis zum Prozess gegen den deutschen Einwanderer Bruno Richard Hauptmann, 1935 angeklagt, das Baby des Flugpioniers Charles Lindbergh entführt und ermordet zu haben. Wegen Lindberghs Prominenz waren zum Prozess rund 700 Reporter gekommen, darunter etwa 130 Fotografen. Um die Verhandlung im Gericht von Flemington im US-Bundesstaat New Jersey nicht zu stören, war das Fotografieren nur dreimal am Tag zu festen Zeiten erlaubt. Nicht alle Fotografen hielten sich daran, darunter... ...jener, der Lindbergh am 3. Januar 1935 entgegen der Weisung des Gerichts im Zeugenstand ablichtete. In der Folge wurden Kameraleute - mit wenigen Ausnahmen - für die nächsten 40 Jahre aus zahlreichen US-Gerichtssälen verbannt. Erst in den späten Siebzigerjahren öffnete der Oberste Gerichtshof Floridas zunächst versuchsweise für ein Jahr seine Verhandlungen für Fotografen und Kameraleute. Möglich wurde dadurch die landesweite Übertragung des Prozesses gegen den 15-jährigen Ronny Zamora; er war beschuldigt, eine 82-jährige Nachbarin getötet zu haben, kurz bevor er mit Freunden zu einer Reise nach Disney World in Orlando aufbrach. Das Foto zeigt Richter H. Paul Baker und den 15-jährigen Zeugen Alan Cohen. Florida entschied danach, seine Gerichtsverhandlungen auch weiterhin für Bildberichterstatter zu öffnen. Jim Damaske profitierte von der Öffnung der US-Gerichte für Fotografen und Kameraleute ab Ende der Siebzigerjahre: 1983 schoss er bei einem Prozesses in Pinellas County Florida sein berühmtestes Bild - wie eine Tänzerin den Richter von ihrer Unschuld überzeugte, indem sie ihm ihr Hinterteil zeigte.

Er sei damals davon ausgegangen, so erzählte Demers 2012 in einem Interview, dass die Frauen dies im Gerichtssaal nicht tun würden. Taten sie aber.

"Ich schaute auf das Mädchen und dachte, egal was passiert, ich sollte keinerlei Gesichtsausdruck haben. Nicht schmunzeln, nicht die Stirn runzeln. Gar nichts tun. Denn egal, was es ist, es wird falsch interpretiert." Das klappte ganz gut. "Wenn Sie das Foto ansehen", so Demers, "ist mein Gesicht so leer wie nur irgend möglich - und das war ziemlich absichtlich."

Nachdem zwei der Frauen die fraglichen Posen gezeigt hatten, entschied der Richter, dass ihre Unterwäsche nicht zu viel enthülle. Mit ihrem unkonventionellen Aufritt vor Gericht hatten die Tänzerinnen somit ihre Unschuld bewiesen.

Damaskes Foto verbreitete sich über die Nachrichtenagentur UPI und erschien später auch in einem Lehrbuch für Fotojournalismus. In Deutschland ist das Fotografieren während laufender Verhandlungen nicht erlaubt; dagegen waren seinerzeit in US-Gerichtssälen - unter der Bedingung, dass sie ihr Material mit anderen Medien teilten - gerade erst wieder jeweils ein Kameramann und ein Fotograf zugelassen worden. Für Fotoreporter Jim Damaske hatte sich der lokale Gerichttermin gelohnt.

Und Richter Demers? Der hatte sich, als er nach 31 Jahren ehrenvoll aus dem Amt schied, damit abgefunden, dass dies zweifellos der Fall war, mit dem er in Erinnerung bleiben würde.