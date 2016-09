Zweiter Weltkrieg Als Europäer nach Aleppo flüchten mussten

Weiter per Zug: Von der türkischen Stadt Cesme brachten Züge die europäischen Flüchtlinge weiter in Richtung Aleppo. Rund 1000 Menschen kamen jeden Monat am Bahnhof der Stadt an und fuhren auf Lkw weiter in zwei Lager, die der britische Armeegeheimdienst außerhalb der Stadt errichtet hatte.