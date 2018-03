Ost-Berliner Fotos Aus der DDR in die Südsee

Für ihn waren sie einfach die "Depeche Mode Kids". Mitte der Achtzigerjahre überredete Harf Zimmermann sechs Ost-Berliner Teenager zum Gruppenbild in einem kargen Hinterhof der Hufelandstraße im Prenzlauer Berg. Die Clique hörte Westmusik und trug schwarze Klamotten mit Nietengürteln. Die waren in der DDR Mangelware, dagegen blühte der Tauschhandel mit ausländischen Schallplatten. Tomi, Silvy, Manuela, Beatrix, Uwe und Tatjana wussten sich zu helfen und nähten ihre Kleidung selbst.

Damals verfielen in dem Viertel reihenweise die stolzen Altbauten. Balkone wurden entfernt, bevor jemand damit abstürzen konnte. Dass es mit dem real existierenden Sozialismus weiter bergab ging, war nicht zu übersehen.

1981 zog Zimmermann in das Haus Nummer 31, Seitenflügel, fünfter Stock ohne Aufzug. Aus dem Fenster sah er bröckelnde Brandmauern und schmucklose Hinterhöfe. Nur 32 Ostmark monatlich kostete seine Einraumwohnung mit Ofenheizung und immerhin einer Innentoilette, dazu 34 Mark Miete für ein Atelier in der Nähe.

Milieustudien in der Nachbarschaft

Für seine Fotoserie über die Hufelandstraße, die inzwischen auch als Buch erschienen ist, durchstreifte Zimmermann 1986 und 1987 seine Nachbarschaft mit großformatigen alte Plattenkameras und Stativ. Wie zu Großvaters Zeiten steckte er den Kopf unter ein schwarzes Tuch und fotografierte in aller Ruhe Leute, die lieber in maroden Altbauwohnungen mit Stuckdecken als in modernen Plattenbausiedlungen lebten.

Hier gab es viele kleine Geschäfte und Handwerksbetriebe, deren Besitzer nicht enteignet worden waren. Künstler wohnten eher um den Kollwitzplatz herum, doch auch in der Hufelandstraße bewahrten sich viele Menschen ihre Individualität im sozialistischen Einheitsstaat.

Ein Instrumentenbauer namens Franz Liszt hatte einen Konzertflügel in der Wohnung und besaß zudem einen alten Mercedes, den er aber nie fuhr, nur ab und zu vorsichtig umsetzte. Vor einem anderen Oldtimer fotografierte Zimmermann den Bullterrier Rocky. "So richtig wohl fühlte ich mich nicht, es war ja ein Kampfhund", erzählt er von dem Tag - so kalt, dass sich Rocky nicht aufs Pflaster setzen wollte, sondern startbereit in der Hocke blieb.

Oft begegnete er einem Mann, der mit Kunstpelzjacke und roten Pumps per Motorroller durch das Viertel fuhr: In einem anderen Stadtteil arbeitete der schwule Kellner Erich in einem Restaurant namens Goldbroiler, stets in Anzug, Weste und Krawatte. Von seinem Doppelleben ahnte dort wohl niemand etwas.

Dauerlächeln unmöglich

In Anzug und Zylinder posierte Herr Dreßler neben seiner frisch angetrauten Frau. Sie buchten 1987 das Paket "Traditionshochzeit 750 Jahre Berlin". "Leider ging an dem Tag einiges schief", erinnert sich der Fotograf. Die inbegriffene Kutschfahrt fiel ersatzlos aus, das enttäuschte Brautpaar wurde mit der Erklärung abgespeist, das Pferd sei krank geworden.

Die meisten Leute auf Zimmermanns Aufnahmen wirken ernst, oft auch etwas erschöpft. Bis ein Bild im Kasten war, konnte es dauern: Wie ein Theaterregisseur kümmerte sich Zimmermann um jedes Detail seiner Inszenierung. Er brauchte Zeit, um die Leute zu positionieren, den schweren Fotoapparat aufzubauen, auszurichten und die Belichtung zu messen.

"Niemand schafft es, so lange sein Sonntagsgesicht aufzusetzen. Irgendwann lässt jeder los und entspannt sich", erklärt er - genau seine Absicht: "Ich wollte keine Schnappschüsse machen, sondern den Moment verewigen, in dem die Menschen ganz bei sich waren." Manchmal kamen zufällig Leute vorbei und lästerten. Dann begann alles von vorn. "Beim Fotografieren fühlte ich mich immer wie ein Hütehund", sagt Zimmermann lachend.

Seine Hausgemeinschaft fotografierte er auch beim "Subbotnik", unbezahlten Arbeitseinsätzen nach sowjetischem Vorbild, die schon Lenin gepriesen hatte. "Die Leute, die in der Hufelandstraße lebten, blieben eigentlich immer in ihrem Viertel. Die Greifswalder Straße als nächste große Hauptstraße war eine Art Grenze, über die man nicht hinausgehen wollte."

Wie die meisten Nachbarn hatte Zimmermann keinen privaten Telefonanschluss und wich auf Straßenecken aus, wo öffentliche Fernsprecher verloren an ramponierten Hauswänden hingen. Oft ließ er sich dort auch anrufen.

Kleine Fluchten in künstliche Paradiese

Während Zimmermann den grauen Alltag draußen in Schwarzweiß festhielt, fotografierte er in den Wohnungen am liebsten in Farbe - weil die Leute in sehr bunten Innenräumen ihrer Fantasie freien Lauf ließen.

So holten sich Daniela und ihr Freund Bernd die Südsee auf einer riesigen Bildtapete ins Schlafzimmer. Der Pantomine Günther Richter und seine Frau Elisabeth pinselten ein farbenprächtiges abstraktes Gemälde an ihre Wohnküchenwand. Und Bauingenieur Winfried Wagner träumte wohl von einer Alpenhütte, als er eine ganze Wohnzimmerwand mit Holz vertäfelte.

Heute wohnen nur noch wenige der einstigen Nachbarn in der Hufelandstraße. Die baufälligen Häuser sind längst kernsaniert, die tristen Fassaden frisch gestrichen. Mit den Luxusrenovierungen kamen zahlungskräftige Neueigentümer und verdrängen die alten Mieter.

Harf Zimmermann ist nach mehreren Umzügen in seine alte Straße zurückgekehrt. Wie vor 30 Jahren zieht er mit seiner Kamera los, um nach den ungewöhnlichen Dingen des Alltags zu suchen.