Geheimes Protokoll François Mitterrand lobte Hitlers Vize Rudolf Heß

Frankreichs langjähriger Präsident François Mitterrand scheint Hitlers Stellvertreter Rudolf Heß bewundert zu haben. Das legt ein bislang geheimer Vermerk eines Gesprächs zwischen Mitterrand und Kanzler Helmut Kohl am 26. August 1986 in Heidelberg nahe. Heß, 92, saß damals als letzter Gefangener im Alliierten Militärgefängnis in Berlin-Spandau ein; die Alliierten hatten ihn in Nürnberg 1946 zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt.

Laut Vermerk bedauerte Mitterrand ausdrücklich das Schicksal des Nazis und verwies auf dessen Englandflug 1941. Der einstige Sekretär Hitlers und glühende Antisemit war wohl auf eigene Faust auf die Insel geflogen,um London für einen Unterwerfungsfrieden zu gewinnen. Die Briten sperrten ihn ein. Mitterrand fand trotzdem, Heß habe "eine außerordentliche Tat mit einem großen Risiko vollbracht". Der Sozialist Mitterrand, Jahrgang 1916, hatte sich als junger Mann Frankreichs Rechtsextremisten angeschlossen. Später kämpfte er in der Résistance gegen die deutschen Besatzer Frankreichs.

Wie Mitterrand dem Deutschen erzählte, hatte er Heß im Nürnberger Prozess erlebt. Die Situation im Gerichtssaal sei "dramatisch gewesen", Heß habe allerdings "geistig abwesend" gewirkt. Mitterrand hatte das Gerichtsverfahren als Journalist verfolgt. Nach eigenen Angaben durfte er sogar mithören, als sich die Angeklagten während einer Verhandlungspause in einem gesonderten Raum unterhielten.

Kohl hatte das Thema Heß gleich zu Beginn des Gesprächs aufgebracht, weil der Seelsorger von Heß - ein französischer Militärpfarrer - keinen Zugang zu Heß mehr erhielt, und die Familie des Greises den Kanzler um Hilfe gebeten hatte. Mitterrand sagte zu, den Vorgang zu prüfen. Eine Entlassung von Heß hielt der Präsident allerdings für ausgeschlossen; die Sowjetunion würde dem "nicht zustimmen". Der NS-Verbrecher nahm sich schließlich 1987 das Leben.

Der Vermerk Mitterrand-Kohl zählt zu einer Auswahl von Dokumenten zur deutschen Außenpolitik, die nun das Institut für Zeitgeschichte im Auftrag des Auswärtigen Amtes im Verlag De Gruyter veröffentlicht.