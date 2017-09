Morbide Modellhäuser Blutbad in der Puppenstube

Auf den ersten Blick ist das Grauen leicht zu übersehen. Zu leicht bleiben die Augen des ungeschulten Betrachters an all den liebevollen Details der winzigen Puppenhäuschen hängen: den handgemalten Blumen im Muster der Tapeten. Den selbstgenähten Rüschengardinen, den gestrickten Socken, mit wenige Millimeter langen Wäscheklammern zum Trocknen aufgehängt. Man staunt über die nicht mal zentimetergroßen Bierflaschen mit mikroskopisch kleinen Etiketten und über den handgemalten Wandkalender des Jahres 1944, dessen Tage sich nur mit der Lupe erkennen lassen.

Dann erst fällt einem das Blut auf.

Die Spritzer an der Tapete des Schlafzimmers. Die besudelte Matratze, auf der reglos eine Frau im Nachthemd liegt. Der blutgetränkte Pyjama ihres Gatten neben ihr. Und die kleinen Flecken, wie von winzigen Füßen hinterlassen, die sich von seiner Leiche aus quer durch die Wohnung ziehen - durch das Schlafzimmer, das Wohnzimmer, an umgestürzten Möbeln vorbei über Teppich und Fliesen bis hin zum Kinderzimmer. Hier enden sie in einer Lache am Fuß der Wiege, in der neben einem rotverschmierten Kuscheltier eine kleine Babypuppe liegt.

Die 19 alten Puppenstuben, die im Gerichtsmedizinischen Institut von Baltimore in schützenden Glaskästen ausgestellt sind, wirken zutiefst verstörend. Doch hinter ihnen steckt lediglich eine freundliche alte Dame, die die Welt ein kleines bisschen sicherer machen wollte - Frances Glessner Lee. Mit Hilfe ihrer Puppenstuben revolutionierte sie in den dreißiger und vierziger Jahren die Gerichtsmedizin.

