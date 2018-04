Friedrich Tritschler Das traurige Schicksal eines deutschen Revolutionärs

Über ein Jahr hatte er nichts anderes getan, als für ein freiheitliches und geeintes Vaterland zu streiten. Für die Revolution und die Demokratie, gegen Rechtlosigkeit und die Gewaltherrschaft des Adels. Und nun sollte alles umsonst gewesen sein? Sein Kampf für eine bessere Zukunft, für den er seine Existenz aufs Spiel gesetzt hatte, vergebens? Das durfte nicht sein!

Anfang des Jahres 1848 hatte Friedrich Tritschler sich zum Revolutionsführer aufgeschwungen in der Region um Kirchheim unter Teck, rund 30 Kilometer südöstlich von Stuttgart, der Landeshauptstadt des Königreichs Württemberg. Der Seifensieder hatte auf Versammlungen für die Freiheit gestritten, freie Wahlen gefordert, in Artikeln gegen die Willkür des Adels gewettert, sich mit der Staatsmacht von König Wilhelm I. angelegt.

Nun, am Abend des 18. Juni 1849, war die Nachricht in die Stadt Kirchheim gelangt, dass die württembergische Regierung die in Stuttgart weilenden restlichen Abgeordneten der ersten deutschen Nationalversammlung mithilfe des Militärs hatte auseinanderjagen lassen. Damit war die Nationalversammlung liquidiert, das Herzstück der demokratischen Revolution in den deutschen Ländern zerstört.

Unter den Demokraten in der Stadt Kirchheim herrschte Empörung. In der Stadt zirkulierte ein Flugblatt: "Wir sind verpflichtet, für die Nationalversammlung einzustehen mit Gut und Blut!" Im Laufe der Nacht stellte die Kirchheimer Bürgerwehr den Oberamtmann als obersten Dienstherrn der Stadt unter Hausarrest. Im Rathaus versammelten sich gegen fünf Uhr morgens wütende Stadträte und Bürger, ein provisorischer Ausschuss übernahm die Macht.

