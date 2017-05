Mythos Schreibmaschine Klack-Klack-Klack-Klack-Bing!

Nur ein einziges "Klack" - und der verhasste Gouverneur von St. Petersburg ist erledigt. Mit einer winzigen Bewegung sprengt sich Jegor von Rasinkara selbst in die Luft. In dem Moment, in dem sein Finger den Großbuchstaben J wie "Jegor" niederdrückt, löst die präparierte Schreibmaschine die tödliche Explosion aus.

So will es der Attentäter und Revoluzzer Lju in Ricarda Huchs Erzählung "Der letzte Sommer" von 1910. Die Schreibmaschine, sie ist in der Fantasie der Schriftstellerin Huch weit mehr als nur ein schnöder, buchstabenspeiender Apparat, sondern eine Mordwaffe. Ein Instrument, das über Leben und Tod entscheidet.

Radikaler hat kaum einer die Bedeutung der Schreibmaschine überhöht - jenes heute so anachronistisch wie harmlos wirkenden Geräts, das längst zum Sammlerobjekt mutiert ist: angestaubt wie Paternoster und Kasettenrekorder, Farbfilmkamera und Walkman.

2003 wurde die Schreibmaschine aus dem Verbraucherpreisindex des Statistischen Bundesamts gestrichen und damit definitiv aufs Altenteil geschoben. Schluss mit klemmenden Farbbändern, Tipp-Ex-verklebten Fingern, Klack-Klack-Klack-Klack-Ring-Getöse! Dass sie einst das Leben, Denken, Schreiben von Grund auf revolutionierte, ist längst in Vergessenheit geraten. Einer der ersten, der dies erkannte - und dabei schier über seiner Schreibmaschine verzweifelte - war Friedrich Nietzsche.

"Unser Schreibwerkzeug arbeitet mit an unseren Gedanken"

Der schwer augenkranke Philosoph, der sich selbst als "Siebenachtelblinder" bezeichnete, hoffte darauf, dass das Gerät ihm helfen würde, seine Gedanken zu Papier zu bringen. "Hurra! Die Maschine ist eben in meine Wohnung eingezogen", schrieb er am 11. Februar 1882 voller Euphorie. Als Schreibmaschine diente Nietzsche die "Svrivekugle" des dänischen Pastoren Rasmus Malling-Hansen.

"Tut gut und regt an" Freiluft-Autor: Der US-Autor Ernest Hemingway (1899-1961) sitzt an seiner "Underwood" und lässt sich von der Natur inspirieren (aufgenommen 1939 in Idaho). Hemingway, der unter anderem auch auf der "Royal", der "Corona" und der "Remington" tippte, soll entsetzt gewesen sein, als er das Foto sah: "So arbeite ich nicht", war sein Kommentar. Kinder-Schreib-Maschine: Enid Blyton (1897-1968) mit ihren Töchtern Gillian (l.) und Imogen in ihrem Haus in Beaconsfield, Buckinghamshire. Auf dem Schoß hat sie ihre "Imperial Good Companion" (Foto von 1949). Die britische Kinderbuchautorin verfasste mehr als 700 Bücher und 10.000 Kurzgeschichten. Wie sie arbeitete, erzählte Blyton in ihrer Autobiografie: "Ich sitze auf meinem Stuhl, schließe die Augen und nach ein oder zwei Minuten zeigen sich meinem 'geistigen Auge' die ersten Bilder - die Handlung beginnt. (...) Dann öffne ich meine Augen, und meine Hände beginnen über die Schreibmaschine zu fliegen." Inspirierendes Geklapper: Der US-amerikanische Autor John Irving (hier 1990 in seinem Apartment in Toronto) benutzt lieber die "IBM Selectric" als den Computer. "Das Geräusch einer Schreibmaschine ist das Geräusch des Geschichtenerzählens", heißt es in seinem Roman "Witwe für ein Jahr". Seiner "Gabriele" treu: Der österreichische Schriftsteller Johannes Mario Simmel (1924-2009) schwor auf das mechanische Modell "Gabriele", eine Kleinschreibmaschine mit Typenhebel aus dem Hause Triumph-Adler (Foto von 1985). Pro Buch soll er mindestens ein Gerät verschlissen haben. Im Keller bunkerte Simmel zahlreiche Exemplare der Schreibmaschine: Der "Es muss nicht immer Kaviar sein"-Autor hatte 20 davon aufgekauft, als er hörte, dass die Produktion der legendären "Gabriele" eingestellt wird. Lieblingsbaby aus der Schweiz: Die französische Schriftstellerin Françoise Sagan (1935-2004) bevorzugte die berühmte Reiseschreibmaschine "Hermes Baby", hergestellt zwischen 1935 und 1989 vom einstigen Schweizer Feinmechanikunternehmen Paillard-Bolex. Dank des erfolgreichen "Hermes Baby" avancierte die Schweiz 1938 hinter den USA und Deutschland zum drittgrößten Exporteur für Schreibmaschinen. Bett-Arbeiterin: Die schwedische Kinderbuchautorin Astrid Lindgren (1907-2002) in ihrem Haus an der Schreibmaschine. Hier saß die Pippi-Langstrumpf-Erfinderin nur, wenn sie ihre in Stenoschrift verfassten Manuskripte abtippte. Geschrieben hat Lindgren nämlich ausschließlich im Bett - und zwar direkt nach dem Wachwerden. Dem Füller abgeschworen: Der Schriftsteller, Dichter und Maler Hermann Hesse (1877-1962) war nach anfänglichem Zaudern ein glühender Anhänger der Schreibmaschine. Sein erstes Modell erwarb er 1908 und befand: "Der Übergang von der Hacke zum Pflug, von der Feder zur Schreibmaschine tut gut und regt an. Und das Geklapper, das ich so fürchtete, stört mich jetzt gar nicht." Das Foto zeigt Hesse im Jahr 1954 an einer "Remington". Mordlüstern: Krimi-Autorin Agatha Christie (1890-1976) an einer "Remington Victor T" (Foto von 1946). Als sie sich 1952 das Handgelenk brach und ihre Geschichten in ein Diktiergerät sprechen musste, vermisste die "Miss Marple"-Mutter den Schreibprozess, wie sie in ihrer Autobiografie erzählte: "Es besteht kein Zweifel daran, dass das Schreiben per Hand oder Maschine mir hilft, auf den Punkt zu kommen." Ein der Autorin zugeschriebenes Bonmot lautet: "Seit Lucrezia Borgia bin ich die Frau, die am meisten Menschen umgebracht hat, allerdings mit der Schreibmaschine." Der 007-Erfinder: Der britische Autor Ian Fleming (1908-1964) an seinem Schreibtisch (Foto von 1962). Nachdem der James-Bond-Erfinder sein Buch "Casino Royale" abgeschlossen hatte, kaufte er sich für 174 Pfund eine vergoldete "Royal Quiet de Luxe", auf der er weitere Bond-Abenteuer verfasste. Ersteigert hat ein unbekannter Bieter die Schreibmaschine 1995 bei Christie's - für 56.250 Pfund. Gerüchten zufolge sollte es sich um den Ex-Bond-Darsteller Pierce Brosnan handeln, der jedoch verneinte. Keine Freundin des Rechners: Sie ist Jahrgang 1959 und meidet dennoch den Computer - auch die in Berlin lebende Autorin Christa Schmidt (Foto von 1992) schreibt am liebsten mit der Schreibmaschine. Nein, er benutzte keine "Clark Nova"... ...sondern eine "Hermes Baby": der Naked Lunch"-Autor William Seward Burroughs (1914-1997). Er hämmerte ebenso gern auf die "Hermes Baby"-Schreibmaschine ein wie etwa Ernest Hemingway, Thomas Bernhard, Peter Härtling und John Steinbeck. In Burroughs Kultroman "Naked Lunch", verfilmt von Regisseur David Cronenberg, verwandelt sich die "Clark Nova"-Schreibmaschine in einen sprechenden Riesenkäfer - inklusive Tastatur und Agenten-Phobie. Zwei-Finger-Tipper: Hans Fallada (1893-1947) an seiner "Remington Portable" (Aufnahme von 1934). Die alte Reiseschreibmaschine des "Kleiner Mann, was nun?"-Schriftstellers steht noch immer in seinem einstigen Arbeitszimmer im mecklenburgischen Carwitz, wo sich heute das Hans-Fallada-Museum befindet.

Die erste weltweit in Serie hergestellte Schreibmaschine der Welt sah aus wie ein überdimensionierter, eiserner Käseigel, kostete Nietzsche mit 400 Mark das Doppelte seiner Professorenpension - und faszinierte den Philosophen ungemein. "Sie haben recht", schrieb Nietzsche in einem Brief an seinen Freund und Sekretär Heinrich Köselitz, "unser Schreibwerkzeug arbeitet mit an unseren Gedanken. Wann werde ich es über meine Finger bringen, einen langen Satz zu drucken!"

Die neue Technologie, prophezeite der Philosoph, beeinflusse fundamental die Art und Weise, wie der Mensch denkt. Allerdings hatte Nietzsche nicht den nötigen Nerv, sich mit der neuen Technik anzufreunden. Lieber beschwerte er sich permanent darüber, wie anfällig seine Schreibkugel war. Sie sei "delicat wie ein kleiner Hund", mache "viel Noth", habe "ihren Knacks weg", meckerte Nietzsche resigniert.

Sechs Wochen, 15 Briefe und 33.610 Anschläge später gab der schnauzbärtige Grübler auf und griff wieder zur Stahlfeder. Etwa zur gleichen Zeit trat die Schreibmaschine jenseits des großen Teichs ihren Siegeszug an: Ab 1874 brachte der US-Waffen- und Nähmaschinenhersteller Remington industriell gefertigte Schreibmaschinen auf den Markt.

"Tut gut und regt an"

Nach dem Ende des Amerikanischen Bürgerkriegs war die Firma auf der Suche nach einem neuen Standbein und biss an, als Schreibmaschinen-Pionier Christopher Latham Sholes bei Remington für seine Innovation warb. Fremdelten die Menschen zunächst mit der neuen Technologie, erfreuten sich die "Typewriter" seit Ende des 19. Jahrhunderts immer größerer Beliebtheit: 1890 verkaufte Remington von seinen "Diskursmaschinengewehren" (so der Medientheoretiker Friedrich Kittler) bereits 65.000 Geräte.

Weltweit hielt die Schreibmaschine Einzug in den Büros - und rüttelte am Geschlechtergefüge: Noch 1870 waren von 154 US-Stenographen und Maschinenschreibern nur ganze sieben weiblich, zehn Jahre später kletterte der Frauenanteil bereits auf 40 Prozent. Und 1930 waren laut Kittler sogar 95,6 Prozent aller Schreibkräfte in den US-Büros weiblich.

Doch nicht nur die "Tippmamsells" hauten lautstark in die Tasten, auch die Dichter und Denker stiegen zunehmend auf die neue Technologie um. Nachdem er seine anfängliche Abneigung überwunden hatte, kaufte sich der Schriftsteller Hermann Hesse 1908 eine "Smith Premier No. 4" und befand: "Der Übergang von der Hacke zum Pflug, von der Feder zur Schreibmaschine tut gut und regt an. Und das Geklapper, das ich so fürchtete, stört mich jetzt gar nicht." Das metallene Hämmern geriet zum inspirierenden Dichter-und-Denker-Sound, Musiker wie Leroy Anderson setzten die Schreibmaschine gar als Musikinstrument ein.

Erika! Monica! Diana!

Kaum ein Intellektueller, der sich Laufe des 20. Jahrhunderts nicht irgendwie zur Schreibmaschine verhalten hätte: Mäkelte der Philosoph Martin Heidegger im Winter 1942/43 kulturpessimistisch an der Innovation herum ("Die Schreibmaschine entreißt die Schrift dem Wesensbereich der Hand, und d. h. des Wortes... In der Maschinenschrift sehen alle Menschen gleich aus"), entwickelten andere ein quasi erotisches Verhältnis zu ihren Erikas, Monicas, Dianas.

Johannes Mario Simmel etwa, seiner "Gabriele"-Schreibmaschine bis zum Tod 2009 treu ergeben. Pro Schmöker soll der österreichische Bestseller-Autor ein komplettes Gerät verschlissen haben. Als das Gerücht aufkam, dass Triumph-Adler die Produktion des Modells einstellt, kaufte Simmel 20 "Gabrieles" auf Vorrat. Mechanische, versteht sich.

Dabei gab es längst elektrische Modelle: leiser, weniger kräfteraubend, bequemer in der Handhabe. Während die mechanische Schreibmaschine, wie beim "Typewriter"-Sketch des US-Komikers Jerry Lewis von 1963, zur altmodischen Witzfigur mutierte.

"Alles geht so spielend leicht"

Am 7. Mai 1957 durfte die deutsche Öffentlichkeit auf der Büromaschinen-Fachausstellung in Hannover die erste vollelektrische Schreibmaschine als Serienmodell bestaunen. "Alles geht so spielend leicht und viel, viel flinker": So bewarb etwa die Firma Grundig ihre elektrische Schreibmaschine "Matura Electric".

Die Sekretärinnen atmeten auf, weil sie sich beim Tippen endlich keine Sehnenscheidenentzündung mehr holten. Die Puristen unter den Schreibern jedoch rümpften über die E-Variante ebenso die Nase wie über die PC-Revolution, die - zumindest rein technisch - alle anderen Schreibgeräte überflüssig machte.

"Die Schreibmaschine macht meine Hände stark, vom Computer bekomme ich Schmerzen", sagte US-Autor Paul Auster 2015. Seit mehr als 40 Jahren verfasst er all seine Werke auf einer alten "Olympia" - mit dem Büchlein "Die Geschichte meiner Schreibmaschine" schuf Auster ihr ein literarisches Denkmal. Selbst seinen neuen Roman, den 1000-Seiter "4321", hat der Autor auf der kleinen, einst bei Wilhelmshaven gefertigten Reiseschreibmaschine getippt.

Doch nicht nur Schriftsteller preisen nach wie vor die Magie des Analogen: 2014 dachte sogar der NSA-Untersuchungsausschuss über den Einsatz der mechanischen Schreibmaschine nach. "Wir müssen natürlich versuchen, unsere interne Kommunikation sicher zu halten", sagte der Ausschutzvorsitzende Patrick Sensburg dem ARD-Morgenmagazin. Zu möglichen Anti-Spionage-Maßnahmen gehörten verschlüsselte E-Mails, Krypto-Handys und "nicht elektronische" Schreibmaschinen. Dies sei kein Scherz, so Sensburg.

Einer, der vorgemacht hat, wie man Kommunikation geheim hält, war Mafioso Bernardo Provenzano. 43 Jahre lang war das einstige Oberhaupt der Cosa Nostra auf der Flucht und regierte über kodierte Zettelchen, sogenannte "biglietti", die er in tote Briefkästen stecken ließ.

Getippt hat der 2016 verstorbene Boss der Bosse seine Mordaufträge von eigener Hand - auf einer sechs Kilo schweren mechanischen "Olivetti Lettera 32".