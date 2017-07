Stolperstein-Erfinder Gunter Demnig Der Mann mit dem Hammer

...die Holocaust-Überlebende (Foto von 2015) bei einer Rede in Berlin im Jahr 2000 wie folgt: "Dreimal in der Woche gingen wir in das Hauptlager von Auschwitz zu Experimenten. Diese dauerten sechs bis acht Stunden. Wir mussten nackt in einem Raum sitzen. Jeder Teil unseres Körpers wurde vermessen, betastet, mit Tabellen verglichen und fotografiert. Auf jede Bewegung wurde geachtet. Ich fühlte mich wie ein Tier in einem Käfig. Dreimal in der Woche gingen wir ins Blutlabor. Dort wurden uns Keime und Chemikalien injiziert, und sie nahmen uns viel Blut ab." -

30 Jahre lang redete Eva Mozes Kor mit niemandem über ihre Erlebnisse. Dann brach sie ihr Schweigen - und verzieh öffentlich den Nationalsozialisten, was viele NS-Opfer empörte.