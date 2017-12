Halifax-Katastrophe Die Mutter aller Explosionen

Kaye Chapman war sich immer sicher: Die Bibel und das Gesangsbuch haben ihr das Leben gerettet. Mit beiden Büchern in der Hand hat die Fünfjährige am Morgen des 6. Dezember 1917 begonnen, mit ihren Puppen Bibelschule zu spielen, als sie die Druckwelle einer gigantischen Explosion von ihren Füßen reißt und an die Wohnzimmerwand schleudert.

Ein Regen aus Glasscherben, Möbelteilen und Mauerputz geht auf Kaye und ihre Mutter nieder, erzählt sie später der kanadischen Zeitung "The Globe and Mail". Wie durch ein Wunder sind beide unverletzt. Als sie auf die Straße treten, bedeckt Kayes Mutter die Augen ihrer Tochter. Sie soll das Grauen nicht sehen.

Menschen irren blutverschmiert durch die Straßen der kanadischen Hafenstadt Halifax, aus Fenstern hängen enthauptete Nachbarn. Dutzende Erblindete pressen ihre Hände vor die Gesichter, Verstümmelte brüllen vor Schmerz. Menschliche Gliedmaßen baumeln an den wenigen blattlosen Bäumen, die noch stehen.

Die meisten Häuser sind dem Erdboden gleichgemacht. Später, in der Leichenhalle, werden Zettel an den sterblichen Überresten hängen: "Männliche Person, ohne Kopf. Identität unklar", oder "Teile von drei, vielleicht auch sechs Körpern, angeliefert in einem Wäschekorb." Die Überlebenden fragen sich: Was ist geschehen?

