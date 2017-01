Hawaii-Held Duke Kahanamoku Der König der Surfer

Platz an der Sonne: Aufnahme des Strands bei San "Sano" Onofre von 1963. Der kalifornische Küstenort war schon Jahrzehnte vorher eine der wichtigsten Anlaufstellen der damals noch kleinen Surfgemeinde. Ab den Zwanzigerjahren trafen immer mehr Surfbegeisterte in dem Ort ein. 1968 wurde in der Nähe der erste Reaktor eines Atomkraftwerkes kommerziell in Betrieb genommen, was in der Folge zu großen Protesten in der Bevölkerung führte.