60 Jahre Lach- und Schießgesellschaft Komm mit ins Wohlstandswampenland

Die Aufbau-Helfer: Dass die deutsche Wirtschaft in den Fünfziger- und Sechzigerjahren so brummte, lag auch an den ausländischen Arbeitskräften. Am 5. Januar 1956 trafen in Siersdorf am Niederrhein die ersten 50 "Gastarbeiter" aus Italien ein. Das Foto zeigt italienische Bauarbeiter, die eine Sommersaison im Raum Frankfurt gearbeitet haben und sich jetzt in ihrem Wohnheim auf die Rückreise vorbereiten.