Ufa-Filmstar Henny Porten Von Hitler verehrt, von Goebbels kaltgestellt

Die Knäbin: Sie gab die Abenteurerin in den Tropen, den Soldaten im preußischen Freikorps, die Atlantik-Fliegerin - die maskulin-herbe Schönheit Marianne Hoppe (1911-2002) schlüpfte in ihren frühen Filmen häufig in Jungs-Rollen. 1934 wirkte sie in der Verfilmung des "Schimmelreiter" mit, zwei Jahre später heiratete sie Gustaf Gründgens (Foto), was das bisexuelle Paar vor Verfolgung durch das NS-Regime schützte. Zu ihren wichtigsten Filmen zählen "Capriolen" (1937), "Romanze in Moll" (1943) sowie die Effi-Briest-Verfilmung "Der Schritt vom Wege" (1939). Ihre Rolle als Ufa-Star im Dritten Reich bezeichnete Hoppe in einem Interview einmal als "schwarze Seiten meines Poesiealbums".