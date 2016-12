Historische Speisekarten Blumenkohl an Kriegsgebrüll

Ob der vornehme Empire Tea Room in New York mit dieser Speisekarte wirklich den Appetit der Kunden anregte?

Im Jahr 1943 garnierte das Restaurant seine pochierten Eier mit Blumenkohlgratin, aber auch mit der Illustration einer Stalingrad-Kampfszene: brennende Häuser, Panzer im Schnee, Soldaten auf Jeeps - eine Werbung des US-Autoherstellers, der während des Zweiten Weltkriegs Fahrzeuge an die Russen lieferte.

Wer umblätterte, weil er nicht sicher war, ob er Austern oder lieber die Hühnerleber wählen sollte, wurde mitten ins tunesische Kriegsgetümmel hineingeworfen - wiederum inklusive Stars-and-Stripes-Jeep. Das Auge isst mit. Lecker ist anders.

Dass Speisekarten viel mehr sind als nur die Summe teils bizarrer Essgewohnheiten, offenbart eine nun für jedermann zugängliche Online-Datenbank der New York Public Library. Von den rund 45.000 oft aufwendig gestalteten Speisekarten der Bibliothek wurden bislang gut 17.500 ins Netz gestellt. Die Sammlung enthält überwiegend Menüs von amerikanischen Restaurants, zudem auch Speisekarten von Einwandererschiffen und vereinzelt Menüs aus dem Ausland.

Fleisch ist mein Gemüse

So servierte das City Hotel in Hartford, Connecticut, im Jahr 1851 geschnittene Kalbszunge und Kalbsfüße mit brauner Butter. Außerdem standen gekochtes Schwein, kaltes Roast Beef und gerösteter Truthahn auf der Speisekarte.

Sonderwünsche in puncto Beilagen blieben allerdings unerfüllt: Zu den 14 Fleischgerichten listet die Karte lediglich grobes Maismehl und gekochten Reis auf. Immerhin gab es Äpfel: Als Dessert lockten Apfelscheiben, Apfelkuchen und ein Pandowdy Apfelpudding.

Amerikanische Siedler kreierten die Speise, um altes Brot essbar zu machen: Apfelscheiben wurden zusammen mit hartem Brot und etwas Butter zu einem Pudding verarbeitet, süß, fettig und sättigend. Heute ist das Dessert weitgehend vergessen.

Von modernen Speiseplänen verschwunden ist ebenso die Schildkrötensuppe, die Gästen des Continental Hotel in Philadelphia 1862 bei einem Dinner zu Ehren des 130. Geburtstags von George Washington kredenzt wurde. Feinschmeckern galt sie lange als "Königin der Suppen".

Die Krux dabei: Schildkrötenfleisch ist ziemlich geschmackarm. Deshalb wurde es in Kraftbrühe mit Wein, Rindermark, Kalbfleisch, reichlich Gemüse und Gewürzen zubereitet. Weder der langweilige Fleischgeschmack noch die glibberige Konsistenz machten dem Gericht den Garaus - noch 1964 konnten Gäste des New Yorker Waldorf Astoria klare Schildkrötensuppe löffeln. Am Ende waren es Artenschutzbedenken, die sie unattraktiv machten.

Mit Kükenleber Richtung USA

Wem die echte Suppe zu teuer war, der konnte übrigens schon 1881 im Profile House in New Hampshire falsche Schildkrötensuppe bestellen: Die hatte alle Zutaten des Originals - nur nicht das Fleisch des Panzertiers.

Einwanderer, die in der Neuen Welt ihr Glück versuchen wollten, konnten es sich während der Überfahrt kulinarisch gut gehen lassen, sofern sie sich nicht seekrank unter Deck krümmten: An Bord des Schnelldampfers "Columbia" der Hamburg Amerika Linie wurde 1901 neben Omelette mit Kükenleber auch Nierensuppe sowie Hammelrücken garniert mit jungem Gemüse und Trüffelsoße serviert.

Das Know-how der Einwanderer und der industrielle Fortschritt sorgten zur Jahrhundertwende für die Verbreitung neuer Farmtechnologien und Verarbeitungsweisen von Lebensmitteln. Der Einsatz von kommerziellen Düngemitteln hatte sich 1900 gegenüber 1890 verdoppelt; bis 1910 sollte er sich verdreifachen - eine Lebensmittelindustrie entstand, die nicht allen gleich gut schmeckte.

So warnte der US-Arzt William Krohn schon 1907: "Viele unserer Lebensmittel sind verdorben worden durch Menschen, die sie herstellen oder verkaufen, indem sie diese in billigere Substanzen mischen, die gefährlich für die Gesundheit sind. Diese Menschen scheinen sich wenig um die Reinheit von Essen zu kümmern, sondern sind hauptsächlich daran interessiert, so viel Geld wie möglich damit zu verdienen."

Seine Mahnung verhallte ungehört - mit dem Aufstieg kam der Genuss. Im Rausch der Goldenen Zwanziger tafelte man bei der Eröffnung des Savoy Plaza in New York 1927 Beluga-Kaviar, Hummer oder Steinhuhn und löffelte zum Nachtisch genüsslich Sorbet aus Maraschino-Fruchtlikör.

Neue Gier auf Frittiertes

Der Kater begann mit dem Schwarzen Freitag 1929 und der Großen Depression. Vorbei die Zeit der Völlerei, statt Kaviar gab's für die Gäste der San Francisco Stock Exchange 1934 Krabbenbeine und Flusskrebse aus der San Francisco Bay.

Erst nach dem Zweiten Weltkrieg setzte das große Fressen wieder ein, zudem drängten exotische Raritäten auf die Speisekarten. Etwa die im Münchner Löwenbräu gereichte Haifischflossensuppe oder die aus Vogelspeichel gewonnene indische Vogelnestersuppe.

Erster McDonald's - am Anfang war der Klops Buletten für alle: Die Brüder Richard und Maurice McDonald eröffneten ihre erste Burgerbar am 15. Mai 1940 in San Bernardino (Kalifornien). "McDonald Brothers Burger Bar Drive In" nannten sie den achteckigen Laden, der als Geburtstätte der Fast-Food-Branche gilt. Verhinderter Filmstar: Richard "Dick" McDonald (Foto von 1984) konnte nicht ahnen, dass diese Imbissbude als Keimzelle der weltgrößten Fastfood-Kette in die Geschichte eingehen sollte. Die Gebrüder waren 1930 von New Hampshire nach Kalifornien gezogen, um dort eine Filmkarriere hinzulegen - doch reichte es zunächst nur zu Kulissenschiebern in Hollywood. "Speedy Service System": Kunden warten 1948 in der McDonald's-Burgerbar in San Bernardino auf ihre Bestellung. Nachdem der Konkurrenzdruck der anderen Burgerläden übermächtig zu werden drohte, schlossen die Brüder McDonald ihren Laden 1948 für drei Monate und rüsteten auf automatisierten Blitzservice um. "Speedy Service System" nannten Dick und Mac ihr revolutionäres Fast-Food-Konzept. Ihr Anspruch: Kein Kunde sollte länger als 15 Sekunden auf sein Essen warten. McDonald's-Museum: Ray Kroc eröffnete am 15. April 1955 in Des Plaines (Illinois) bei Chicago sein erstes McDonald's-Schnellrestaurant. Er schwatzte Dick und Mac die Franchise-Rechte sowie den Namen McDonald's ab - und wurde reich. Heute beherbergt die ehemalige Filiale ein Museum. Billige Burger: Eine McDonald's-Werbung aus den Fünfzigerjahren, die für Hamburger zum Kampfpreis von 15 Cent wirbt. Mit der Umstellung auf Fließbandproduktion und Selbstbedienung revolutionierten die Brüder McDonalds die Gastronomie, degradierten die Mitarbeiter aber gleichzeitig von Köchen zu Produktionsrobotern. Bedeutsamer Ort der Fast-Food-Geschichte: Das Bild von 1982 zeigt Ray Krocs erste McDonald's-Filiale in Des Plaines. 1983 zog das Restaurant auf die andere Straßenseite um und wurde dort als Museum wiedereröffnet. Zu erkennen ist, dass früher noch ein Querstrich das McDonald's-Logo zierte. Vor dem Eingang erinnert ein Gedenkstein an den Gründungstag, den 15. April 1955. Erster McDrive: 1975 wurde in der Stadt Sierra Vista (Arizona) das erste McDrive-Restaurant eingeführt - die Essensbestellung beim Fast-Food-Restaurant ging damit noch schneller. Zwar hieß auch die historische Burger-Bar der Brüder McDonald "Drive In", tatsächlich bedienten dort jedoch 20 Kellnerinnen die auf dem Parkplatz stehenden Autos. Mister Milchshake: Rac Kroc vor einem Multimixer (undatierte Aufnahme). Bevor Kroc das Fast-Food-Imperium aufbaute, verkaufte er Milchshake-Mixer. Die McDonald's-Corporation weist den ehemaligen Barpianisten als offiziellen Firmengründer aus, dabei gründeten die Brüder McDonald einst das revolutionäre Fast-Food-System. Kroc perfektionierte es - und profitierte von der Erfindung der zwar kreativen, dafür aber nicht eben fleißigen Brüder. Roboter mit weißer Weste: Die ersten - übrigens ausschließlich männlichen - McDonald's-Servicekräfte in weißer Einheitsuniform posieren vor Ray Krocs Schnellrestaraunt in Des Plaines, das 1955 gegründet wurde. Statt teure Köche anzuheuern, griffen die Brüder McDonald nach ihrer Umstellung auf den neuen Blitzservice auf ungelernte Arbeitskräfte zurück. Wie Roboter führten die Männer die immergleichen Handgriffe auf, um möglichst viel Burger in möglichst wenig Zeit zu produzieren. Bis heute beschäftigt die Fast-Food-Industrie die am stärksten benachteiligten und am schlechtesten bezahlten Mitglieder der Gesellschaft, wie Eric Schlosser 2001 in seinem Buch "Fast Food Nation" schrieb. Auf Speed: "Speedee" hieß das erste Maskottchen der McDonald's Corporation, ein Männchen mit einem Kopf in Form einer Bulette. Da das Maskottchen von Alka Seltzer ebenfalls Speedy hieß, taufte man die Figur flugs in "Archie McDonald" um. Heute wirbt der rotgelockte Clown um die Gunst der Kinder in aller Welt. Der Workaholic: Im Gegensatz zu den gemütlichen McDonald-Brüdern war der ehemalige Milchmixer-Vertreter und spätere McDonald's-Chef Ray Kroc ein wahrer Workaholic, der sich nicht davor scheute, selbst Hand anzulegen. Auf dieser undatierten Aufnahme säubert er mit einem Wasserschlauch den Gehweg vor seinem ersten Schnellimbiss in Des Plaines. Krocs Erfolg wuchs auf gigantischen Müllbergen, Monokulturen und Massentierhaltung. Der Werbeclown: Willard Scott als "Ronald McDonald", berühmtes Maskottchen der Fast-Food-Kette. Als Scott zu viele Burger verspeist und zu rund geworden war, wurde er 1966 aus seiner Rolle entlassen und durch den schlankeren Michael "Coco" Polakov ersetzt. Die Ronald McDonald-Werbefigur erreichte nach dem Weihnachtsmann den weltweit größten Bekanntheitsgrad. Die großen Bosse: Ray Kroc neben Fred Turner, CEO von 1973 bis 1987 bei McDonald's (undatierte Aufnahme). Turner, der seine Karriere bei McDonald's als Burger-Brater am Grill begonnen hatte, schrieb 1958 ein Handbuch für Betrieb und Ausbildung bei McDonald's. Auf 75 Seiten legte er fast jeden Handgriff fest. Damit schuf er die Grundlage für die McDonald's-"Bibel", nach der jeder Mitarbeiter arbeiten muss - um überall auf der Welt exakt das gleiche Produkt herzustellen. Familienfreuden: "Bringen Sie Ihre ganze Familie mit" - "Viele kostenlose Parkplätze". In der Hoffnung auf zahlreiche Gäste warb Ray Kroc mit diesem Plakat für seine McDonald's-Filiale 1955 in Des Plaines. Burger-Fan: US-Präsident Ronald Reagan entspannt am 16. Oktober 1984 nach einer Rede vor Studenten der Universität von Alabama - mit einem Big Mac, großen Pommes und einem gesüßten Eistee bei McDonald's. Kulinarische Revolution: 1970 wurde in Japan das erste McDonald's-Restaurant eröffnet. Damit stellte der Geschäftsmann Den Fujita die fernöstlichen Essgewohnheiten auf den Kopf - Sushi-Esser wurden zu Rindfleischfans bekehrt. Das Bild von 2007 zeigt Passanten vor einer McDonald's-Filiale in Tokio. McDonald's für Moskau: Am 31. Januar 1990 eröffnete die erste russische Filiale der Fast-Food-Kette in Moskau am Puschkinplatz. Rund 30.000 Menschen stellten sich am Tag der Eröffnung in einer kilometerlangen Schlange an.

Die ausgefallenen Delikatessen bekamen Konkurrenz von einem ganz anderen Trend: 1940 hatte die erste McDonalds-Filiale in San Bernardino (Kalifornien) eröffnet. Viele Restaurants konnten sich der neuen Gier auf Frittiertes nicht entziehen - Pommes, Hamburger und Sandwiches stürmten die Speisekarten. Das Anchor Inn Seafood Restaurant in Maryland listet 1968 bereits zwölf Sandwiches, wahlweise mit Pommes oder Zwiebelringen als Beilage.

Zwei Jahrzehnte später regierte an der Wall Street das große Geld und, auch bei Tisch, die Devise: Je größer, desto besser. In New York machte sich Stage Delicatessen mit überdimensionierten, nach Promis benannten Sandwiches einen Namen. Wer "Muhammad Ali" bestellte, wurde von einem dreifach mit Corned Beef, Pastrami, gehackter Leber und Zwiebel belegtem Sandwich ausgeknockt - Sodbrennen inklusive.

