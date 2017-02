Zeitzeugen des Hungerwinters 1946/47 "Die Moral geht zum Teufel"

Hans-Jürgen Schmidt wundert sich, warum bei der Schulspeisung so viel übrig bleibt. Überglücklich nimmt der Sechsjährige die von älteren Kindern verschmähte Erbsensuppe mit nach Hause. Bis seine Mutter ihn darauf hinweist, dass die grünliche Pampe lebt: Die Suppe wimmelt nur so vor Maden.

"Wir haben sie trotzdem gegessen und versucht, die Maden außen vorzulassen", sagt Schmidt, heute 77 Jahre alt. "Wir hätten so etwas mit Freuden verzehrt", unterbricht ihn Wilhelm Simonsohn, 97 - "die Tierchen enthalten doch überlebenswichtige Proteine".

Schmidt und Simonsohn sind zwei von fünf Mitgliedern der Hamburger Zeitzeugenbörse. Im einestages-Gespräch erinnern sie sich an den sogenannten Hungerwinter 1946/47. Eine Zeit, die nicht für Heldengeschichten taugt, lange Tabuthema war, noch immer schambesetzt ist.

Wie viele Menschen in der Kälteperiode vor 70 Jahren an den Folgen von Mangel und Frost starben, bleibt unklar. Als Schätzung, wenn auch "äußerst grob und vage", hält Historiker Wolfgang Benz mehrere Hunderttausend Tote allein in Deutschland für wahrscheinlich. Es war eine direkte Folge des vom nationalsozialistischen Deutschland entfesselten Weltkriegs-Infernos.

Video SPIEGEL ONLINE

Bis zu minus 20 Grad

In den deutschen Städten war nach 1945 mehr als die Hälfte des Wohnraums zerbombt; aus den abgetrennten Ostgebieten suchten rund zehn Millionen Flüchtlinge und Vertriebene in den vier Besatzungszonen ein neues Zuhause. Die Verkehrsverbindungen waren zu rund 40 Prozent zerstört, die Kriegsvorräte 1946 aufgebraucht.

In Landwirtschaft und Industrie fehlte es an Arbeitskräften, die Sieger demontierten vielerorts Maschinen und forderten Reparationen ein. Die Felder waren verwüstet; wegen des heißen, trockenen Sommers und zu wenig Dünger fiel die Ernte 1946 spärlich aus. Zudem mangelte es an Kohle, dem wichtigsten Rohstoff der Industrie.

"Man hat den Körper belogen" - Zeitzeugen des Hungerwinters "Hier gucken mehr Augen rein als Fettaugen raus": So beschrieb die Mutter von Irmgard Schulz (hintere Reihe, rechts) die Situation, wenn die achtköpfige Familie am Tisch saß - mit nur einer dünnen Steckrübensuppe. Die heute 81-Jährige klaute als Kind Kohlen, wurde auf den Schwarzmarkt geschickt, wartete stundenlang an einem Schiff, von dem Kartoffeln verladen wurden. Stolz trug sie die eine heruntergefallene Kartoffel nach Hause - die dann zu Gemüsebrei für die kleine Schwester verarbeitet wurde. "In dem eiskalten Winter wurde jedes Stück Holz verfeuert, das man auftreiben konnte": Noch heute erinnert sich Irmgard Schulz, Jahrgang 1935, lebhaft an den grässlichen Schmerz der erfrorenen Finger und Zehen. Dagegen halfen in Zeitungspapier eingewickelte Mauersteine, von der Mutter zuvor im Ofen erhitzt. Das Foto zeigt Irmgard Schulz (2. von rechts) mit ihren drei kleinen Geschwistern. "Schneeweißes Brot, ich hatte nie etwas Schöneres gesehen": Im Winter 1946/47 bekam die damals elfjährige Irmgard Schulz von englischen Soldaten ein Toastbrot mit Corned Beef angeboten. Das Wasser lief ihr im Mund zusammen, dennoch lehnte sie ab - die Mutter hatte ihr verboten, etwas von den Engländern anzunehmen. Die Soldaten insistierten, bis der Hunger siegte: "Es war das traumhafteste Toastbrot, das ich je gegessen hatte." "Der tägliche Überlebenskampf ließ die Sitten verrohen": Claus Günther wurde 1931 in Hamburg geboren. Er erinnert sich an Lehrer, die ihm das Essen wegnahmen, und an Mitschüler, die so taten, als wollten sie anderen in die Suppe spucken, um deren Ration bei der Schulspeisung zu ergattern. Da die Familie nichts zum Tauschen hatte, konnte Günther nicht hamstern gehen; stattdessen stahl er Lebensmittel und ging betteln. Einmal wurde Claus Günther beim Kohleklauen erwischt, auf die Frage nach seinem Namen antwortete er "Heinz Rühmann" - und durfte gehen. Seine Erfahrungen hat der heute 85-Jährige im Buch "Heile, heile Hitler. Szenen einer Kindheit" (Hamburg 2016) verarbeitet. Richard Hensel kam 1933 in Danzig als ältestes von sechs Kindern zur Welt. Das Foto vom August 1944 zeigt ihn mit seinem kleinen Bruder Armin. Die Zwillinge Armin und Eckehard starben nach dem Krieg mit 15 Monaten an Unterernährung und Brechdurchfall. Nachdem Hensels Mutter mehrfach von Russen vergewaltigt worden war, wollte sie sich und die verbliebenen Kinder umbringen, was jedoch scheiterte. Auf der Suche nach Essbaren streifte Hensel mit seinem jüngeren Bruder Wolfram durch die Ruinen der zerstörten Stadt, um in den verschütteten Kellern Vorräte zu bergen. Einmal fand er unter den Trümmern altes Brot, in dem schon die Maden saßen, Hensel pulte es dennoch heraus. "Ekel gab es nicht mehr, der Hunger war zu stark", sagt der heute 83-Jährige, der in der sowjetischen Besatzungszone aufwuchs. 1955 floh Hensel nach West-Berlin, 1957 zog er nach Hamburg. Wilhelm Simonsohn, Jahrgang 1919, Adoptivsohn eines jüdischen Vaters aus Hamburg, stahl 1946/47 unter anderem Raps, Kohle und Zement. Seine Bratsche verkaufte er auf dem Schwarzmarkt, für 4500 Reichsmark. "Um die Zeit zu überstehen, verdingte ich mich als Kleinkrimineller", sagt er. Seine Erlebnisse verarbeitete er in: Ein Leben zwischen Krieg und Frieden (Hamburg 2012). "Man hat den Körper belogen, um den Hunger zu ertragen" sagt der heute 97-Jährige. Simonsohns Strategie: literweise Wasser trinken, langsam kauen, so viel wie möglich rauchen. Die Tabakpflanzen baute Wilhelm Simonsohn selbst an, zum Fermentieren legte er die Blätter zwischen zwei Bretter unters Bett. Im Hungerwinter 1946/47 wog der 1,80 Meter große Mann nur noch 60 Kilogramm. Auf dem Foto ist er mit seiner Frau Liesl zu sehen, die er im November 1945 heiratete. Hans-Günther Schmidt, Jahrgang 1939, wurde im April 1946 in Hamburg eingeschult. "Der Hunger dominierte alles", sagt er. "Wir bekamen einen Tunnelblick, waren permanent müde und apathisch. Die moralischen Grundsätze wurden außer Kraft gesetzt." Ein Care-Paket hatte die Familie nur einmal bekommen, "das war wie Weihnachten und Ostern zusammen. Wir konnten kein Englisch, jede Dose war eine große, eine herrliche Überraschung", so der heute 78-Jährige. Das Foto zeigt Hans-Günther Schmidt (2. von links) mit seinen Geschwistern Helmut (links), Ilse (2. von rechts) und Walter (rechts).

Und dann brach über Europa einer der strengsten Winter des 20. Jahrhunderts herein. Zwischen November 1946 und März 1947 sanken die Temperaturen auf bis zu minus 20 Grad. Die Elbe war komplett vereist, der Rhein auf einer Länge von 60 Kilometern. Damit war die Binnenschifffahrt lahmgelegt - die Versorgung mit Rohstoffen und Nahrung kollabierte.

Erst kommt das Fressen, dann die Moral

"Jeder besaß das nackte Leben und außerdem, was ihm gerade unter die Hände geriet. Kohlen, Holz, Baumaterialien. Jeder hätte mit Recht jeden des Diebstahls bezichtigen können. Wer in einer zerstörten Großstadt nicht erfror, musste sein Holz oder seine Kohlen gestohlen haben, und wer nicht verhungerte, musste auf irgendeine gesetzwidrige Weise sich Nahrung verschafft oder verschafft haben lassen."

So beschrieb der aus Köln stammende Schriftsteller Heinrich Böll den Alltag im zweiten Nachkriegswinter: die Deutschen als "Gesellschaft von Besitzlosen und potenziellen Dieben" im täglichen Überlebenskampf.

"Die Moral geht zum Teufel, wenn du hungerst oder frierst", sagt der Hamburger Claus Günther, Jahrgang 1931. Als er 15 war, ging er erstmals stehlen. Mit der Ausbeute von 48 Stück Harzer Käse und einer saftigen Ohrfeige:

Video SPIEGEL ONLINE

Auch die anderen klauten, wann und wo sie konnten - Essen, Kohle, Holz, Baumaterial. "Organisieren" oder "fringsen" hieß das damals, benannt nach dem Kölner Erzbischof Josef Kardinal Frings, der in der Silvesterpredigt 1946/47 den Diebstahl moralisch gerechtfertigt hatte:

"Wir leben in Zeiten, da in der Not auch der einzelne das wird nehmen dürfen, was er zur Erhaltung seines Lebens und seiner Gesundheit notwendig hat, wenn er es auf andere Weise, durch seine Arbeit oder durch Bitten, nicht erlangen kann."

"Die Milch ist für die Schweine"

Der frisch verheiratete, völlig untergewichtige Wilhelm Simonsohn schleppte vier Zementsäcke von einer Baustelle, um die ausgebombte Wohnung zu renovieren. Der aus Danzig stammende Richard Hensel, Jahrgang 1933, zog gemeinsam mit Vater und Bruder los, um bei der Lebensmittelhändlerin Hafermehl zu stibitzen:

"Mein Vater verwickelte die Frau im Laden in ein Gespräch, derweil machten wir uns vor dem Geschäft daran, so viel Mehl wie möglich aus den Säcken in unsere Taschen zu füllen. Ein anderes Mal wurde ich zu einem Bauern geschickt, um nach einem Liter Milch für meine zwei kleinen Brüder zu fragen. 'Milch haben wir nicht. Die ist für die Schweine', entgegnete die Bäuerin."

Hensels Zwillingsbrüder starben mit 15 Monaten an Unterernährung und Brechdurchfall - wie so viele Kinder damals. 1947 lag die Säuglingssterblichkeit doppelt so hoch wie 1939; Krankheiten wie Rachitis und Tuberkulose grassierten in allen vier Besatzungszonen.

Nur noch 770 Kalorien pro Tag

1936 hatte der durchschnittliche Kalorienverbrauch in Deutschland noch 3113 Kalorien pro Tag betragen. Ende 1946 lag die vorgesehene Tagesration für erwachsene Normalverbraucher bei lediglich 1550 Kalorien.

Trotz der Nahrungsimporte durch die Besatzungsmächte, trotz Schulspeisungen und Care-Paketen sank die Kalorienmenge im Hungerwinter weiter ab: Anfang 1947 erhielten die Bewohner in Hamburg nur noch 770, in Hannover 740, in Essen 720 Kalorien pro Tag - ein doppelter Hamburger Royal hat heute mehr.

"Die große Masse des deutschen Volkes ist, was Ernährung, Heizung und Wohnung anbelangt, auf den niedrigsten Stand gekommen, den man seit hundert Jahren in der westlichen Zivilisation kennt", schrieb der einstige US-Präsident Herbert C. Hoover nach zwei Deutschlandbesuchen im Frühjahr 1946 und Februar 1947.

Regional seien bis zu 80 Prozent der Bevölkerung unterernährt, so die deutsche Ärzteschaft in einer Denkschrift vom Sommer 1947. "Wir bekamen einen Tunnelblick, waren permanent müde und apathisch. Die Jagd auf Essbares dominierte unser ganzes Leben", sagt Zeitzeuge Schmidt.

Hamstern, betteln, klauen

Dafür trugen die Menschen ihr Erspartes zum Schwarzmarkt. Dort musste auch die damals elfjährige Hamburgerin Irmgard Schulz, geborene Niemeyer, als ältestes von vier Kindern einkaufen gehen:

"Das Fachwerkhaus, in das ich geschickt wurde, direkt hinter der Katharinenkirche, hat mir große Angst gemacht. Es war krumm, schief, ohne Licht. Ein Brot kostete dort 190 Reichsmark, das Pfund Butter 360 Reichsmark. Zu Hause saßen wir zu acht um den Esstisch. Wenn es Suppe gab, sagte meine Mutter stets: 'Hier gucken mehr Augen rein als Fettaugen raus'."

Die überlebenswichtigen Lebensmittelkarten stahlen sich die Hungernden oft gegenseitig und fuhren in Scharen aufs Land, um ihr Habe gegen Schinken, Eier, Milch zu tauschen. Wer nicht "hamsterte", ging betteln, sagt Claus Günther:

"Trotz Ausgangssperre machte ich mich mit meiner Mutter nachts um vier auf den Weg zum Harburger Bahnhof. Wir hatten Glück, die dort ankommenden Engländer warfen mehrere Pakete aus dem Zug: Weißbrot, dick mit Butter beschmiert. Auf dem Rückweg gerieten wir in eine Polizeikontrolle und mussten alles wieder abgeben. Erst betteln, dann dafür bestraft werden: Ich habe mich so geschämt."

Andere Ordnungskräfte drückten ein Auge zu oder halfen den Räubern sogar, erzählt Simonsohn. Ihn erwischten zwei Bahnpolizisten beim Kohleklau am Bahnhof Hamburg-Altona:

Video SPIEGEL ONLINE

Warum sie den Hungerwinter überlebt haben? Die fünf Zeitzeugen sind sich einig: "Es war pures Glück. Und die Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Schlechter konnte es nicht werden", sagt Wilhelm Simonsohn, mit 97 Jahren der älteste.

"Mein schönster Tag war der, an dem mein Bruder Friedrich starb"

Ihnen allen ist bewusst, dass die Deutschen für die erlittene Not selbst verantwortlich waren. "Was wir den anderen im Krieg angetan hatten", resümiert Richard Hensel, "war doch noch hunderttausendfach schlimmer als alles, was danach kam."

Im März 1947 begann es nach vier Monaten arktischer Kälte endlich zu tauen - die Not jedoch war noch lange nicht vorbei. Im November des Jahres zitierte die "Zeit" den Aufsatz einer Viertklässlerin, das Thema lautete "Mein schönster Tag".

Das Mädchen schrieb: "Mein schönster Tag war der, an dem mein Bruder Friedrich starb. Seitdem habe ich einen Mantel und Schuhe und Strümpfe und eine gestrickte Weste."

Zum Weiterlesen: Alexander Häusser/Gordian Maugg: Hungerwinter. Deutschlands humanitäre Katastrophe 1946/47, Bonn 2010