In sieben Schritten Wie Erdnüsse zum britischen Anti-Techno-Gesetz führten

3. Schritt: Von den Rechten zum Recht



...im Jahr 1978 eine folgenreiche Personalentscheidung treffen: Nachdem der durch die Watergate-Verhandlungen bekannt gewordene Richter John Sirica in den Ruhestand getreten war, schlug Jimmy Carter als Nachfolger am Bundesgericht Richter Harold Herman Greene vor.



Ursprünglich hieß Greene Heinz Grünhaus, denn er war gebürtiger Deutscher - am 6. Februar 1923 war er in Frankfurt an der Oder zur Welt gekommen. Doch da seine Familie jüdisch war, floh sie nach der Machtübernahme des Nazi-Regimes über Frankreich und Portugal 1943 in die Vereinigten Staaten, wo Grünhaus seinen Namen ändern ließ und Jura studierte. Erst arbeitete er als Gerichtsdiener, später als Anwalt, schließlich war er Richter an mehreren Gerichtshöfen in Washington, D.C.



Seine Position am Bundesgericht in Washington sollte zum Höhepunkt seiner Karriere werden. Besonders wegen eines Falles von historischen Ausmaßen, mit dem Greene es direkt nach seinem Amtsantritt 1978 zu tun bekam - dem...