In sieben Schritten Wie Steinzeitbauern Scarlett Johansson zum Sexsymbol machten

2. Schritt: Wurzelbehandlung mit dem Faustkeil



...Löcher in den Zähnen der Menschen. Denn die veränderten Ernährungsgewohnheiten hatten ungewollte Nebenwirkungen: Der Ackerbau führte zu einer kohlehydratreicheren Ernährung etwa mit Getreide, Kartoffeln, Mais. In der menschlichen Mundflora lebende Bakterien wie Streptococcus mutans wandeln Kohlehydrate leider aber in Säuren um, die den Zahnschmelz angreifen. Auch das mit der Landwirtschaft beginnende Einlagern von Vorräten wirkte sich negativ aus - denn in vielen Lebensmitteln erhöht sich mit der Lagerzeit der Zuckeranteil.



Und so brachen mit dem Siegeszug der Landwirtschaft auch für die Zahnfäule goldene Zeiten an: Hatten früher nur ein bis fünf Prozent der Jäger und Sammler unter Karies gelitten, erhöhten sich diese Zahlen nun fortwährend. Bis in die Gegenwart, in der nur weniger als ein Prozent der erwachsenen Deutschen keine Probleme mit Karies hat. Die Menschen der Jungsteinzeit hatten also vermutlich seltener knurrende Mägen als ihre Vorfahren - dafür aber öfter durchlöcherte Zähne. Ein Kuhhandel, der zur Entstehung eines der wichtigsten und zugleich unbeliebtesten Berufe der Menschheitsgeschichte führte: Zahnarzt.



Na schön, Zahnmediziner im engeren Sinne waren die Helfer vielleicht nicht, die in der Jungsteinzeit anfingen, mit spitzen Feuersteinen in den verfaulten Gebissen ihrer Zeitgenossen herumzustochern. Mit solch archaischem Gerät und ohne Betäubung muss eine Zahnbehandlung damals so schmerzhaft wie gefährlich gewesen sein. Aber immerhin ging es um Leben und Tod: Nicht wenige Menschen starben in der Jungsteinzeit noch an den Folgen von Karies. Vielleicht entstand ja durch diese grausigen Behandlungsmethoden bereits so etwas wie eine Urangst des Menschen vor dem Zahnarzt. Auch Jahrtausende später war jedenfalls der Dentistenbesuch für viele trotz moderner Bohrer und Betäubung immer noch blanker Horror. Das galt ganz besonders für...