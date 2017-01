In sieben Schritten Wie ein toter Terrier einen Trupp Schönheitsköniginnen stürzte

7. Schritt: Gefallene Mädchen



...die Wahl zur Miss Universe stattfand. Am 20. Juli 1979 versammelten sich Schönheitsköniginnen aus 75 Ländern in Perth, um die schönste Frau der Welt zu küren. Star der Show wurde allerdings weder Kerry Dunderdale aus Australien noch Lone Gladys Jørgensen aus Dänemark, Swaroop Sampat aus Indien oder eine ihrer 72 Kolleginnen. Sondern das massige Skylab-Trümmerstück, das auf der Bühne der Misswahl ausgestellt war und als Dekoration blieb - mit verhängnisvollen Folgen.



Nur Augenblicke, nachdem im Finale Maritza Sayalero aus Venezuela zur neuen Miss Universe gekrönt worden war, geschah es: Unter "hysterischem Geschrei", so die australische Tageszeitung "Sumter Daily Item", brach plötzlich ein Teil der Bühne ein; die versammelten Missen stürzten in ein knapp zwei Meter tiefes Loch. Der Zeitschrift "The Monthly" zufolge war die Bühne überlastet vom zusätzlichen Gewicht des Skylab-Sauerstofftanks, und so endete die Misswahl im Chaos: Miss Brasilien zerriss beim Sturz in die Tiefe ihr 3000-Dollar-Chiffonkleid. Miss Japan erlitt einen Schock. Miss Schottland (so zeigte es ein Foto des "Daily Register" am 20. Juli) suchte nach helfenden Händen am Rand des Lochs. Miss Costa Rica kreischte. Miss Türkei hatte eine Gehirnerschütterung und musste ins Krankenhaus - mit Miss Malta, die sich ein Bein gebrochen hatte.



Miss Universe immerhin wurde nach dem Einsturz von der Presse als "Heldin" gefeiert. Denn als ihr Thron zu kippen begann, hatte sie in letzter Sekunde Miss Kolumbien in Sicherheit geschubst.